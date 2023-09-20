鄧潔：善用大灣區一小時生活圈 助力香港夜經濟

由於新冠病毒是接觸傳播類疾病，社交距離措施曾在疫情不斷擴散下進一步收緊。去年1月7日起多項大型活動取消、食肆晚上6時後禁堂食，餐飲、零售、旅遊等服務業首當其衝。「社交距離」這個詞深深印在每個人的心中，漸漸成了一種習慣。人們為了健康，逐漸習慣保持社交距離的生活方式。

如今疫情逐步退出歷史舞台，主線任務回到經濟發展。今年9月14日特區政府在西九文化區舉行「香港夜繽紛」啟動禮，拉開香港夜經濟帷幕，宣布由本月起至明年初將推出四大主題活動，涵蓋休閒、美食、音樂等領域，凝聚各界力量，讓市民和遊客體驗香港夜晚的魅力。

完善配套措施 吸引灣區消費者來港

政府此舉是主動作為，破解經濟發展困境的積極舉措。「香港夜繽紛」的出台，體現了當局的創新理念及高效作風。當然，發展夜經濟是一個不斷完善的過程，筆者在此提出以下3點建議。

第一，善用大灣區「一小時生活圈」優勢，完善交通、支付方式等夜經濟配套措施，吸引大灣區消費者體驗香港夜經濟。「串聯」是大灣區協同發展的重要一環，本地市民是夜經濟的消費對象之一，外來遊客亦是相當重要組成部分。廣深港高鐵線全長約140公里，共設7個站點，貫穿廣州、東莞、深圳、香港4個城市，從廣州到香港只需47分鐘，一小時生活圈將香港與這些沿途城市以高鐵串成一線，形成更緊密的經濟帶。香港應當充分把握地緣優勢，使大灣區消費者能更便捷體驗本港夜晚生活。

交通方面，香港可進一步延長港鐵等公共交通營運時間、關口開放時間。而支付方式方面，內地遊客已普遍習慣用微信及支付寶等電子支付方式，但相關電子支付的普及率在本港交通、零售等行業非常低。筆者建議交通、餐飲、零售等服務業進一步普及以上電子支付方式，向消費者提供便捷的支付方法。

借鑑深圳經驗 提供制度保障

第二，出台相關政策措施，切實保障和維護夜經濟發展。港人北上深圳消費成為近期一大熱點，與香港一河之隔的深圳，在刺激消費的制度保障方面做了示範。9月15日深圳發改委印發《深圳市關於促進消費的若干措施》，圍繞優化消費環境、鼓勵汽車消費、支持住房消費、壯大服務消費、便利港人消費五大方面，提出21項具體措施。香港可借鑑深圳經驗，制訂和出台有關措施，在制度上進一步完善刺激經濟措施、提高內地消費者來港消費便利度，激發消費潛力，擴大消費需求，提振消費信心，為香港夜經濟發展提供切實的制度保障。

第三，本港夜經濟的內容，應當根據本地市民和外地遊客消費特點各有側重。本地市民的夜間休閒主要集中於休閒娛樂、飲食等方面，因此在中環和灣仔海濱、西九文化區等區域的活動，可滿足居於不同地區的市民就近享受夜繽紛、參與夜經濟的需求。對於更注重消費和餐飲的遊客而言，應當將重點放在食肆和零售業，延長餐飲業及零售商舖營業時間，這對遊客來說有更大便利；配合以上提到的關於完善交通、跨境支付方式等方面的保障，可令遊客有更佳旅遊體驗。

香港夜經濟的發展是一個動態過程，需不斷完善，並要全社會共同努力和建立共識。筆者期待在全社會共同參與下，香港能走出一條具特色的夜經濟發展道路。

作者是香港青年時事評論員協會成員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄧潔]