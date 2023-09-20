明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
鄧潔

鄧潔：善用大灣區一小時生活圈 助力香港夜經濟

【明報文章】疫情後的經濟復蘇是每個國家和地區都面對的課題。突如其來的疫情打亂了全球經濟增長步伐，即便目前疫情已在疫苗的普及和接種等科學措施下得到控制，但3年疫情形成的「後遺症」仍難在短期內消除。

由於新冠病毒是接觸傳播類疾病，社交距離措施曾在疫情不斷擴散下進一步收緊。去年1月7日起多項大型活動取消、食肆晚上6時後禁堂食，餐飲、零售、旅遊等服務業首當其衝。「社交距離」這個詞深深印在每個人的心中，漸漸成了一種習慣。人們為了健康，逐漸習慣保持社交距離的生活方式。

如今疫情逐步退出歷史舞台，主線任務回到經濟發展。今年9月14日特區政府在西九文化區舉行「香港夜繽紛」啟動禮，拉開香港夜經濟帷幕，宣布由本月起至明年初將推出四大主題活動，涵蓋休閒、美食、音樂等領域，凝聚各界力量，讓市民和遊客體驗香港夜晚的魅力。

完善配套措施 吸引灣區消費者來港

政府此舉是主動作為，破解經濟發展困境的積極舉措。「香港夜繽紛」的出台，體現了當局的創新理念及高效作風。當然，發展夜經濟是一個不斷完善的過程，筆者在此提出以下3點建議。

第一，善用大灣區「一小時生活圈」優勢，完善交通、支付方式等夜經濟配套措施，吸引大灣區消費者體驗香港夜經濟。「串聯」是大灣區協同發展的重要一環，本地市民是夜經濟的消費對象之一，外來遊客亦是相當重要組成部分。廣深港高鐵線全長約140公里，共設7個站點，貫穿廣州、東莞、深圳、香港4個城市，從廣州到香港只需47分鐘，一小時生活圈將香港與這些沿途城市以高鐵串成一線，形成更緊密的經濟帶。香港應當充分把握地緣優勢，使大灣區消費者能更便捷體驗本港夜晚生活。

交通方面，香港可進一步延長港鐵等公共交通營運時間、關口開放時間。而支付方式方面，內地遊客已普遍習慣用微信及支付寶等電子支付方式，但相關電子支付的普及率在本港交通、零售等行業非常低。筆者建議交通、餐飲、零售等服務業進一步普及以上電子支付方式，向消費者提供便捷的支付方法。

借鑑深圳經驗 提供制度保障

第二，出台相關政策措施，切實保障和維護夜經濟發展。港人北上深圳消費成為近期一大熱點，與香港一河之隔的深圳，在刺激消費的制度保障方面做了示範。9月15日深圳發改委印發《深圳市關於促進消費的若干措施》，圍繞優化消費環境、鼓勵汽車消費、支持住房消費、壯大服務消費、便利港人消費五大方面，提出21項具體措施。香港可借鑑深圳經驗，制訂和出台有關措施，在制度上進一步完善刺激經濟措施、提高內地消費者來港消費便利度，激發消費潛力，擴大消費需求，提振消費信心，為香港夜經濟發展提供切實的制度保障。

第三，本港夜經濟的內容，應當根據本地市民和外地遊客消費特點各有側重。本地市民的夜間休閒主要集中於休閒娛樂、飲食等方面，因此在中環和灣仔海濱、西九文化區等區域的活動，可滿足居於不同地區的市民就近享受夜繽紛、參與夜經濟的需求。對於更注重消費和餐飲的遊客而言，應當將重點放在食肆和零售業，延長餐飲業及零售商舖營業時間，這對遊客來說有更大便利；配合以上提到的關於完善交通、跨境支付方式等方面的保障，可令遊客有更佳旅遊體驗。

香港夜經濟的發展是一個動態過程，需不斷完善，並要全社會共同努力和建立共識。筆者期待在全社會共同參與下，香港能走出一條具特色的夜經濟發展道路。

作者是香港青年時事評論員協會成員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄧潔]

上 / 下一篇新聞