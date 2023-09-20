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楊森

楊森：在有限空間維持信念 盡力而為！

【明報文章】新一屆區議會選舉定於今年12月10日投票，新區議會選舉制度的改變很大，跟大眾期望的民主發展有落差。例如新一屆區議會將由間選和委任議員作主導，而只保留20%直選議席；此外區議會主席會由民政專員出任，有別以往由區議員互選產生的方式。以往在區議會，是議員要求民政專員做事；而在新區議會中，便由民政專員作為區議會主席要求議員做事，於是議會變得更行政主導了。

在新一屆區選制度下，除了選區擴大很多及投票方式將採取雙議席單票制之外，還需在「三會」即分區會、滅罪會和防火會中，各取得3名委員提名才可參選。

細看三會名單，大部分成員均是建制派人物。若這些成員只偏向提名同一陣營的參選人，那麼「清一色」的候選人便可以預期了。我想在此指出，若這種情况出現，無疑會影響有志者的參選意欲，甚或影響投票率。

民主派政黨參與新區選 責無旁貸

究竟如何看待新一屆區選呢？我的立場是，作為民主派的政黨，從理論和實踐上，是應該派人參與議會選舉，故新一屆區議會選舉亦不例外。其實，政黨跟壓力團體是有分別的。在本港情况而言，前者會派出成員參與議會選舉，藉着選舉贏取議席，以取得選民授意，從而在議會內為市民謀福祉，如爭取民主、改善民生等。政黨的角色一般也包括：（1）協助或協調政府施政；（2）代表民意監察政府施政；及（3）制衡政府施政，以免政府部門出現濫權情况。

而壓力團體的角色，則只限於藉着社會事件為市民發聲、透過傳媒以圖引起公眾及政府關注，從而作出回應。此外，政黨的組織亦較壓力團體大、成員較多，更有黨內紀律以規範成員言行免違黨紀等。究其實，無論在政治功能和角色、組織規模和紀律方面，兩者的差別均很大。

從實踐角度來看，政黨的信念是要藉着行動去落實的。政黨透過行動，一般都是藉參與議會選舉和社會行動，去落實和檢視其信念，否則只流於空談而已。故此從上述角度，再加上一國兩制、港人治港的長遠計來看，民主派政黨派員參與新一屆區選，是責無旁貸。

對社區問題 區會可有更實際回應

在此我想指出，相比於立法會的性質，區議會工作是很地區性的；但就因其工作多屬地區性質，與區內市民的生活可謂息息相關。因本港人口老化，我特別關注對長者的照顧，包括兩方面，即家居照顧和社區照顧，更可以說這兩方面服務是很有需要和迫切性的。從新聞報道中屢見的因家居照顧問題而發生的悲劇，不單止於公共屋邨發生，也有在中產私人屋苑出現，可見長者照顧和對照顧者的支援，是跨階層和很有需要的。

對此社區問題，我認為全港18區區議會是應該和可以有更實際的回應。事實上，有幾名多年來活躍於社區活動的人對我明言，本來對區議會政治看淡，有點心灰，但始終經不起街坊多方鼓勵，才毅然表示有意參與新一屆區選，儘管明知參選會面對頗多難題。

面對本港遽變 活在當下做好自身工作

鑑於本港近年的遽變，社會人士有不同回應，可謂因人而異，概括可分為以下各種：（1）選擇歸隱式生活，以往一向關心社會的人，有些選擇逐漸淡出，有些甚至連新聞都少看，以免心煩；（2）有些人基於不同原因而選擇移民外地；（3）有些則如大多數人一樣，繼續日常生活，可謂日出而作、日入而息。

我個人信奉的是人文主義、人文關懷，關注的價值是人權、民主、自由、法治和公義，亦望透過工作落實這些信念。縱使本港社會、政治上發生很多改變，有些朋友甚至說香港已變得愈來愈陌生了，內心有點忐忑不安，但我覺得仍可緊守崗位、保持信念去生活和工作。在現今情况，港人仍可活在當下，做好本身工作和關心身邊的人。

議會空間有限 仍可有所作為

除了上述的人文價值，概括亦是港人的核心價值，我一直支持一國兩制、高度自治。在中國主權的一國兩制框架下，我仍想在可能範圍內推動落實，使「兩制」互相取長補短、互補不足，這樣對內地社會和本港的發展都有裨益。縱使面對的難題可謂較以往為多，正如在新一屆區選中，只保留20%地區直選議席，甚至區議會的功能也有了改變，而相信民主普選於一段時間內仍不會放在議程上，但當選的民主派議員作為民意代表，仍可推動社區服務及回應各樣社區問題，在議會內為民發聲。

所謂民心在我心，在有限的議會空間裏仍可有作為的。故此參與新一屆區議會選舉，仍可發揮作用，包括（1）推動社區服務、回應社區需求；（2）在議會內回應社區問題和居民需要，為民發聲；（3）泛民參選，好讓選民有選擇，避免清一色的議會出現，這樣可反映出本港開放和多元文化的一面。畢竟，選民有選擇是很重要的。謹此共勉。

作者是香港大學前榮譽助理教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[楊森]

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