狄志遠、彭意婷：數碼港泄漏數據事件 是問責制失效案例嗎

不斷轉移視線 不直接承認過失

數碼港在召開特別董事局會議後，董事局主席及行政總裁才回應事件，但有關回應未令公眾信服。

第一，公眾一直追問為何不在發生事故後馬上通知公眾和相關政府部門；數碼港的回應是以免引起不必要疑慮。既然信息已經泄漏，為什麼不開誠布公？會否令公眾懷疑，從一開始就想掩蓋事件、不想公布？

第二，公眾同時追問有否人為疏忽，包括管理層和數碼港職員；行政總裁回應「沒有機構可保證百毒不侵」。那是否說，現時黑客技術太高，數碼港這個香港科技重點機構不能抵擋？如是的話，是否其他政府部門都隨時會受攻擊而泄露資料？從傳媒報道可見，多名網絡安全專家都認為這是低級錯誤，為何不認真向公眾道歉？

其實眾所周知，在公共管理角度來說，交贖金不是一個合理做法，但也不代表數碼港管理層可以在事發之後不馬上向公眾通報，還不解釋原因，因為這是重大公眾安全事件。

公營機構有否問責制

這宗重大社會事件其實已引起社會廣泛討論，一方面泄漏出來的個人、企業資料會否被盜用還是未知之數，另一方面，這次人為疏忽會否牽涉當局需付出重大賠償，更是重點；加上，當中數碼港在管理資料上是否有不符合個人資料及數據相關條例的不當行為情况等等。

在今天的政治環境和社會情况，市民對特區政府和公營機構的期望很高。愛國者治港必須律己以嚴，特區政府及公營機構要彰顯問責制度。這次數碼港事件，相關管理層會否主動繼續向公眾交代事件？會否向公眾道歉？會否引咎辭職？正是考驗特區政府管治能力的試題。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，彭意婷是新思維社區幹事

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[狄志遠、彭意婷]