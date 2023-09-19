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梁熙

梁熙：旅遊業要復蘇 航空公司增航班刻不容緩

【明報文章】旅遊業一直是本港的重要經濟支柱之一。疫情期間航空業受嚴重重挫，在社會逐漸復常下，航空業復蘇仍面對種種挑戰，其中航班數量的限制是一個關鍵問題。要令航空業盡快回復到疫情前，並提升香港作為國際航空樞紐的地位，特區政府與航空公司必須攜手合作，以不同舉措振興航空業。

單靠夜市消費 不足支持各行業

國泰航空早前宣布其航班恢復程度已經達疫情前的60%，而整體機場客運量同樣是疫情前的60%。然而，台灣桃園機場和新加坡機場近日公布客運量，已分別回復了八成以上。香港實有必要盡力追落後，特別是社會熱烈討論如何使經濟復蘇，單靠夜市或本港消費，不足以撐起各行各業，必須由航空業接載旅客、商務客來港，並帶動本港旅遊、酒店、零售等不同行業。

不過疫情後的商業環境，使航空業界更傾向維持較低的航班數量以追求最大利潤。這種傾向的背後，存在幾個原因——

首先，確保高利潤是航空公司限制航班的主要原因之一。當航空公司限制供應，即減少航班數量時，在供不應求情况下，機票價格便會上升，確保每個座位的售價更高，進而提高利潤。高利潤對航空公司來說，非常具吸引力。

其次，減少航班數量亦令航空公司的成本降低，包括燃料、機組人員及其他相關成本，可提高營運效率。除了人手考慮，航空公司也可能因擔心需求波動所帶來的風險。

而航空公司過早增加供應，或會導致乘搭率低，浪費成本。在現時乘客出行習慣仍有待觀察下，航空公司限制供應，是有助保持機票價格穩定性和提高收入。為保護品牌和聲譽，航空公司或會選擇限制航班數量，而非過早增加供應，既避免可能導致不夠客而取消航班，進而影響公司形象的風險；亦避免出現大量機位空置而需壓低機票價格，對業務利潤造成負面影響。

此外，航空公司在競爭壓力下也有限制供應的動機。疫情後，許多航空公司面對競爭壓力，但增加航班數量可能引發價格戰。為保持市場份額，一些航空公司可能情願限制供應，以確保營收和利潤。早前國泰航空一度擬與馬來西亞航空訂立「共享航班」協議，可就往返香港與大馬的航線協調定價、航班班次等，便是以航空公司利益先行，確保兩航可攤分航線收益和成本，而非以旅客為優先。最終在競委會認為可能違反《競爭條例》而介入調查期間，兩航終止磋商。

國泰董事局應增政府代表

另一個現實問題是，疫情期間大批機組人員轉行，令航空公司現時在人手上面對嚴峻考驗；招聘後仍需確保機組人員有足夠訓練，以確保飛行安全。因此即使航空公司希望短期內加密航班、新增航點，也因人手短缺而有局限。

航空業作為接待各地旅客來港的第一線，要讓香港各行各業再起飛，有賴航空業界積極參與和支持，並跟不同航空公司保持緊密溝通和支持。在特區政府曾注資273億元、持有國泰航空約6%股份的情况下，國泰董事局亦應加入政府代表，確保國泰在營運發展上，有得到一切的措施及支援以全力增加航班，令航空業盡快復常。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁熙]

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