明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
田德文

田德文：李强晤辛偉誠 增中英關係穩定

【明報文章】9月10日，中國國務院總理李強在印度新德里出席二十國集團（G20）領導人峰會期間，會見英國首相辛偉誠。這是2018年以來中英高層的一次重要會面，雙方都表達了穩定發展兩國關係的政治意願。

2020年6月，中國全國人大通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，英國部分政客因此做出強烈反華姿態，使中英政治關係的穩定性受到不小影響。此次李強總理與辛偉誠首相在多邊國際活動中面談，對提高中英關係的穩定性有積極意義。

中英關係的經貿基礎穩定

近年來，雖然兩國政治關係處於低谷，但中英經貿仍穩定增長。9月3日在北京舉行的中國國際金融年度論壇上，英國財政部前國務大臣、英中貿易協會會長詹誠信勳爵（Lord Sassoon）發言指出，去年中英貿易上升18.3%，首次超過1萬億人民幣，中國成為英國第二大貿易伙伴。英國在華商會近期發布報告顯示，86%英企對中國市場長期潛力感到樂觀。今年6月中國商務部數據顯示，今年1至5月，英國實際對華投資同比增長高達179.2%。

受美國聯儲局持續加息影響，2023年世界經濟復蘇乏力。國際貨幣基金組織今年7月發布的《世界經濟展望》預測，全球經濟增速將從2022年的3.5%，降至2023、2024年的3%。

由於受到脫歐後經貿結構轉型、過於倚重服務業和英國央行與美聯儲同步加息等因素影響，英國經濟增速持續走低，成為七國集團（G7）中成績最差的國家。今年8月，英國央行預計2023年英國GDP（本地生產總值）增速為0.5%，雖高於此前預計的0.25%，但仍遠低於多數歐洲國家水平。

更糟糕是，據英國央行預測，2024年英國GDP增速仍為0.5%，低於此前預計的0.75%，而2025年GDP增速預計僅有0.25%。也就是說，未來兩年英國經濟前景甚至比新冠疫情時期都要差。

明年11月英國將舉行議會選舉，目前保守黨民調數據遠低於工黨。倘想保住執政地位，辛偉誠政府必須在剩下的一年多時間裏扭轉經濟頹勢。為此，拓展與中國的經貿合作已經成為辛偉誠首相的重要選項。據報道，此次辛偉誠首相會見李強總理時明確表示，英方希望構建穩定互惠的英中關係；李強總理對此表示歡迎，強調中英同為世界主要經濟體，兩國經濟你中有我、我中有你，雙方聯繫日益緊密，穩定互惠的中英關係可以更好地造福兩國和世界。

近年來，中英經貿關係並未受到兩國政治關係波折的明顯影響，說明兩國務實合作的基礎穩固。未來中英關係的政治穩定性如能增強，無疑有助兩國在政治層面為拓展經貿合作創造更好氛圍。

坦誠對話 處理雙方分歧

此次會談的重要前提是，英方明確表示無意通過「新冷戰」孤立中國。8月30日，英國外相祁湛明應中國外長王毅邀請，正式訪問中國，實現2018年後英國外交大臣首次訪華，表現出辛偉誠政府對華採取「強而有力和建設性」接觸政策的誠意，為李強總理與辛偉誠首相在G20峰會期間面談，創造了條件。

當今世界正處於「百年未有之大變局」，中英兩國在很多問題上存在分歧，是毋須迴避的現實。此次兩國高層會談的突出亮點是，雙方在不否認分歧的同時達成了原則共識：

一是表現出相互尊重的態度。李強表示中方願與英方一道努力，堅持相互尊重、平等相待、增進互信，推動中英關係行穩致遠。辛偉誠表示，英國尊重中國的歷史文化，重視中國在國際體系中發揮的重要作用。

二是強調務實合作空間廣闊。李強總理強調，中方願同英方深化貿易、投資、綠色發展、人文科技等領域合作，共同支持和促進全球可持續發展。辛偉誠表示，英國希望與中國加強經貿、科技等領域務實合作，共同應對氣候變化等全球性的挑戰。

三是強調通過對話妥善處理分歧。李強表示，中英雙方應當妥善處理分歧問題，秉持包容互鑑精神，尊重對方的核心利益和重大關切。辛偉誠也表示英方願同中方進行建設性、坦誠對話，妥善處理分歧。中英同為聯合國安理會常任理事國，在推動構建開放型世界經濟、維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制、確保全球產業鏈和供應鏈穩定暢通上，負有全球性的責任。雙方政治關係重歸穩定狀態，有利維護世界和平與發展。

穩定中英關係 有利香港經濟

2018年後中英政治關係趨冷，與香港由亂到治的過程有直接關係。香港問題是中國內政，有些英國政客試圖通過對華施加政治壓力干涉中國內政，違背國際關係準則。

8月香港特區政府發布的《2023年半年經濟報告》顯示，今年香港全年實質GDP增長預計為4%至5%，全年基本和整體消費物價通脹率預計為2%及2.4%。在世界經濟持續不景氣的背景下，香港經濟持續增長與政治、社會穩定是分不開的。港區國安法發布後，美國、西方對香港極盡唱衰抹黑之能事，經濟萎縮說、金融業遷出說、人才外流說，不一而足。惟事實證明，儘管香港經濟受世界經濟大環境影響，也遇到很多困難，不過非但沒有出現美國與西方反華勢力所期待的「經濟崩潰」，還實現了穩定增長。

今年5月8日，英國商業及貿易部國務大臣莊敦文訪港兩天，其間與特區官員及企業家會面，這是2018年以來英國高官首次正式訪港。莊敦文在港期間表示，其訪問目的是「推動英國成為投資和貿易的主要目的地」。也就是說，英國政府已明確將與香港的合作，視為本國重要的經濟機遇。

經過幾年政治波動後，中英政治關係總體趨穩，無疑有利英企尤其是金融服務業與港合作，取得更多互利共贏的新成果。

作者是中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所副所長、研究員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田德文]

上 / 下一篇新聞