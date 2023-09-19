田德文：李强晤辛偉誠 增中英關係穩定

2020年6月，中國全國人大通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，英國部分政客因此做出強烈反華姿態，使中英政治關係的穩定性受到不小影響。此次李強總理與辛偉誠首相在多邊國際活動中面談，對提高中英關係的穩定性有積極意義。

中英關係的經貿基礎穩定

近年來，雖然兩國政治關係處於低谷，但中英經貿仍穩定增長。9月3日在北京舉行的中國國際金融年度論壇上，英國財政部前國務大臣、英中貿易協會會長詹誠信勳爵（Lord Sassoon）發言指出，去年中英貿易上升18.3%，首次超過1萬億人民幣，中國成為英國第二大貿易伙伴。英國在華商會近期發布報告顯示，86%英企對中國市場長期潛力感到樂觀。今年6月中國商務部數據顯示，今年1至5月，英國實際對華投資同比增長高達179.2%。

受美國聯儲局持續加息影響，2023年世界經濟復蘇乏力。國際貨幣基金組織今年7月發布的《世界經濟展望》預測，全球經濟增速將從2022年的3.5%，降至2023、2024年的3%。

由於受到脫歐後經貿結構轉型、過於倚重服務業和英國央行與美聯儲同步加息等因素影響，英國經濟增速持續走低，成為七國集團（G7）中成績最差的國家。今年8月，英國央行預計2023年英國GDP（本地生產總值）增速為0.5%，雖高於此前預計的0.25%，但仍遠低於多數歐洲國家水平。

更糟糕是，據英國央行預測，2024年英國GDP增速仍為0.5%，低於此前預計的0.75%，而2025年GDP增速預計僅有0.25%。也就是說，未來兩年英國經濟前景甚至比新冠疫情時期都要差。

明年11月英國將舉行議會選舉，目前保守黨民調數據遠低於工黨。倘想保住執政地位，辛偉誠政府必須在剩下的一年多時間裏扭轉經濟頹勢。為此，拓展與中國的經貿合作已經成為辛偉誠首相的重要選項。據報道，此次辛偉誠首相會見李強總理時明確表示，英方希望構建穩定互惠的英中關係；李強總理對此表示歡迎，強調中英同為世界主要經濟體，兩國經濟你中有我、我中有你，雙方聯繫日益緊密，穩定互惠的中英關係可以更好地造福兩國和世界。

近年來，中英經貿關係並未受到兩國政治關係波折的明顯影響，說明兩國務實合作的基礎穩固。未來中英關係的政治穩定性如能增強，無疑有助兩國在政治層面為拓展經貿合作創造更好氛圍。

坦誠對話 處理雙方分歧

此次會談的重要前提是，英方明確表示無意通過「新冷戰」孤立中國。8月30日，英國外相祁湛明應中國外長王毅邀請，正式訪問中國，實現2018年後英國外交大臣首次訪華，表現出辛偉誠政府對華採取「強而有力和建設性」接觸政策的誠意，為李強總理與辛偉誠首相在G20峰會期間面談，創造了條件。

當今世界正處於「百年未有之大變局」，中英兩國在很多問題上存在分歧，是毋須迴避的現實。此次兩國高層會談的突出亮點是，雙方在不否認分歧的同時達成了原則共識：

一是表現出相互尊重的態度。李強表示中方願與英方一道努力，堅持相互尊重、平等相待、增進互信，推動中英關係行穩致遠。辛偉誠表示，英國尊重中國的歷史文化，重視中國在國際體系中發揮的重要作用。

二是強調務實合作空間廣闊。李強總理強調，中方願同英方深化貿易、投資、綠色發展、人文科技等領域合作，共同支持和促進全球可持續發展。辛偉誠表示，英國希望與中國加強經貿、科技等領域務實合作，共同應對氣候變化等全球性的挑戰。

三是強調通過對話妥善處理分歧。李強表示，中英雙方應當妥善處理分歧問題，秉持包容互鑑精神，尊重對方的核心利益和重大關切。辛偉誠也表示英方願同中方進行建設性、坦誠對話，妥善處理分歧。中英同為聯合國安理會常任理事國，在推動構建開放型世界經濟、維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制、確保全球產業鏈和供應鏈穩定暢通上，負有全球性的責任。雙方政治關係重歸穩定狀態，有利維護世界和平與發展。

穩定中英關係 有利香港經濟

2018年後中英政治關係趨冷，與香港由亂到治的過程有直接關係。香港問題是中國內政，有些英國政客試圖通過對華施加政治壓力干涉中國內政，違背國際關係準則。

8月香港特區政府發布的《2023年半年經濟報告》顯示，今年香港全年實質GDP增長預計為4%至5%，全年基本和整體消費物價通脹率預計為2%及2.4%。在世界經濟持續不景氣的背景下，香港經濟持續增長與政治、社會穩定是分不開的。港區國安法發布後，美國、西方對香港極盡唱衰抹黑之能事，經濟萎縮說、金融業遷出說、人才外流說，不一而足。惟事實證明，儘管香港經濟受世界經濟大環境影響，也遇到很多困難，不過非但沒有出現美國與西方反華勢力所期待的「經濟崩潰」，還實現了穩定增長。

今年5月8日，英國商業及貿易部國務大臣莊敦文訪港兩天，其間與特區官員及企業家會面，這是2018年以來英國高官首次正式訪港。莊敦文在港期間表示，其訪問目的是「推動英國成為投資和貿易的主要目的地」。也就是說，英國政府已明確將與香港的合作，視為本國重要的經濟機遇。

經過幾年政治波動後，中英政治關係總體趨穩，無疑有利英企尤其是金融服務業與港合作，取得更多互利共贏的新成果。

作者是中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所副所長、研究員

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[田德文]