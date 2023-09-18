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王家豪

王家豪：「普金會」的虛與實：東北亞地緣政治解讀

【明報文章】「普金會」上周三在俄羅斯阿穆爾州的東方太空發射場舉行，俄國總統普京與到訪的朝鮮領袖金正恩舉行雙邊峰會、參觀火箭建設工地和共晉晚餐。金正恩此行是他自新冠疫情後的首次外訪，極具象徵意義；首次「普金會」則在金氏跟中、美、韓三國領導人會談之後，才於2019年4月舉行。

在俄烏戰爭下，莫斯科與平壤的關係愈趨緊密，全因朝鮮是全球少數承認克里米亞是俄國「領土」，及頓涅茨克和盧甘斯克「獨立」的國家。

即使俄國在烏克蘭的軍事行動飽受國際社會批評，但金正恩與普京會晤時便旗幟鮮明地表示，朝鮮會「全力和無條件地支持」莫斯科發動的「神聖戰爭」。

朝鮮素來透過政治表忠以換取俄國經濟援助，惟這次「普金會」的特別之處在於莫斯科據報有意向平壤求購武器，令兩國的從屬關係變得對等。這是否預示俄羅斯大國地位的終結？

資訊戰：俄國的公關災難？

「普金會」的消息，最早在上月30日由美國白宮率先披露，國家安全會議發言人柯比（John Kirby）引述情報表示：「俄羅斯正與朝鮮積極推進高層會談，以獲取更多武器來支持普京入侵烏克蘭的行動。」此前，俄國防長紹伊古曾於7月底訪問朝鮮，並在金正恩陪同下參觀平壤的武器裝備展。美方指俄朝兩國領導人其後互致信函，對軍火交易開展後續討論。

美國披露情報，旨在引起國際輿論關注和反響，從而進一步破壞俄方國際形象。美方要傳遞的信息明確：其一，俄國向朝鮮尋求軍事支援，正揭示其在烏克蘭戰事上泥足深陷，而國內軍工產業的生產不勝負荷；其二，莫斯科要反過來向「昔日小兄弟」平壤求助，可說是國家恥辱，也更加反映俄羅斯國力被大幅削弱；其三，由於聯合國的制裁禁止跟朝鮮從事武器交易，俄方舉動很可能違反國際法，成為全球安全體系的破壞者。

克里姆林宮的回應則是，俄國有權選擇與任何其他國家交往，不會受第三國干涉。對俄方而言，「普金會」如期舉行正展示莫斯科的外交獨立性，也反映了美國不能透過施加更嚴厲的制裁來改變俄方（和朝鮮）的決策。

「普金會」成為全球媒體焦點，亦恰巧對俄國帶來正面的「副作用」，掩蓋了俄羅斯東方經濟論壇的冷清場面。這論壇自2015年起每年在遠東城市海參崴舉辦，象徵着俄國「向東轉」的重大戰略轉變，曾經邀來中國國家主席習近平、時任日本首相安倍晉三及韓國總統文在寅等東亞國家元首參與。儘管去屆論壇在俄烏戰爭的背景下舉行，莫斯科也邀請了蒙古、緬甸和亞美尼亞的總理出席，惟本屆僅有老撾副主席坐在普京旁邊。

「各取所需」的實際效果

蘇聯與朝鮮在冷戰時期的意識形態聯繫，促成了盟友關係，但冷戰後莫斯科對兩韓採取「等距外交」，不再願意向平壤提供大量軍事和經濟援助，現在雙方合作更多是建基於務實的利益（註）。在俄烏戰爭、新冠疫情的新形勢下，俄國與朝鮮互相需要大家。根據美國傳媒在會前的預測，俄方會提供糧食和軍事技術支援，以換取朝鮮供應武器。

據俄國官媒塔斯社（TASS）報道，普京表示他與金正恩商討了農業合作，而俄方承諾將向朝鮮提供人道援助；普京也向傳媒透露，俄羅斯會協助朝鮮開發人造衛星。這正解釋了峰會選址東方太空發射場的原因，以向金正恩展示俄國頂尖的火箭技術。普京亦順帶提到，可以協助培訓和發送朝鮮太空人上太空。

至於軍事合作方面，普京受訪時稱俄方仍會遵守聯合國的制裁，但除此之外俄朝兩國仍然有合作前景，卻無進一步交代詳情。克宮則承認兩國元首在敏感的安全議題上交換了意見，惟沒有透露軍火談判的具體情况。此外，普京也提到兩國的運輸基建合作，例如未被制裁的哈桑-羅津（Khasan-Rajin）鐵路線，可是它始終受到地緣政治風險影響，一直只聞樓梯響。

相對於莫斯科，平壤顯然是在俄朝峰會中獲得較多實際利益的一方。俄國的人道援助，可紓緩朝鮮疫情後面臨的糧食短缺危機；在戰略層面上，俄羅斯與朝鮮的衛星科技合作有望為後者帶來技術上的突破，尤其是平壤此前已連續兩次試射失敗。長遠而言，俄國衛星技術支援有助改進朝鮮的洲際導彈計劃，特別是其導彈的準確性。

另一方面，假若朝鮮真的向俄提供武器彈藥，它庫存的是傳統蘇式彈藥，而不是高科技和精確武器。此外有分析認為，即使朝鮮擁有大量武器庫存，平壤也可能不願向莫斯科交出太多武器。換言之，朝鮮對俄的潛在武器供應，不大可能在烏克蘭戰場上帶來突破，但無疑可協助莫斯科維持使用「絞肉機戰術」——畢竟普京仍堅信西方對烏克蘭的軍事援助終會耗盡。

對美韓中的地緣政治啟示

除了短期的國際輿論和實際利益，「普金會」也向美國、韓國和中國發出地緣政治信號，對後續的國際博弈增添變數。對美國來說，俄國與朝鮮的衛星科技合作，可說是莫斯科對華府支持烏克蘭的報復。根據俄方邏輯，假如美國可以干預俄羅斯的「勢力範圍」，莫斯科同樣能給華盛頓帶來麻煩。在軟實力和硬實力都不如美國的情况下，俄國仍擁有足夠實力成為國際政治的攪局者（spoiler），透過聯合朝鮮等反美國家來破壞美方的政策和利益，令華府不能為所欲為。儘管俄國官方反對朝鮮核計劃，但在俄美衝突加劇的背景下，莫斯科相對地願意接受平壤擁核的風險，尤其是朝鮮導彈更大可能指向美國本土。

針對韓國來說，俄朝峰會是給韓方的警告，提醒首爾不要向烏克蘭提供軍事援助。在前總統朴槿惠和文在寅任內，韓國政府分別推出「歐亞倡議」和「新北方政策」來加強對俄關係，旨在通過三邊經貿合作，讓莫斯科約束平壤行為。相比鄰國日本而言，韓國對加入西方對俄制裁的態度遲疑，也沒有向烏克蘭直接提供武器，即使它是亞洲的主要軍火出口國。「普金會」展示了俄羅斯在朝鮮半島仍擁有影響力，不過這將會繼續牽制韓國的烏克蘭政策，還是會適得其反、招致報復行為，有待觀察。

站在中國角度來看，俄朝峰會可理解為莫斯科與平壤對冲其影響力的舉措，兩國透過互相解除國際孤立，來減輕它們對北京的過度依賴。作為俄羅斯和朝鮮的戰略伙伴及最大貿易國，中國對「普金會」的取態並不明確。中方外交部發言人表示，俄朝峰會為該兩國之間的事務，中方不作評論。俄朝軍事合作未必符合中國利益，皆因此舉可進一步鞏固美日韓同盟，甚至觸發軍事競賽，跟中方提倡的睦鄰外交有所違背。同時，俄朝峰會充斥濃厚的反美色彩，例如金正恩使用「霸權」、「邪惡勢力」和「帝國主義」等強烈措辭形容美國，會否迫使中方不敢跟它們走得太近？

總的來說，「普金會」不至於導致中俄、中朝關係破裂，但絕對會考驗它們之間的戰略互信。而這正是北京與莫斯科和平壤的伙伴關係的上限。

註：王家豪、羅金義（2021），《俄羅斯「向東轉」：東亞新勢力？》（香港城市大學出版社），第四章

作者是莫斯科國立國際關係學院博士生

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[王家豪]

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