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趙會榮

趙會榮：一帶一路10周年 用事實拆穿謊言

【明報文章】今年10月中國將舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，屆時共建一帶一路國家政要、各界代表和國際組織負責人將齊聚北京，共同總結一帶一路倡儀提出10周年的合作歷程，擘畫未來發展藍圖。

一帶一路是中國國家主席習近平於2013年面向世界發出的合作倡議，體現中共十八大以來中國外交主動創造和開放包容的合作精神。然而，一帶一路建設10年並非一路頌歌、滿地鮮花；伴隨着建設者汗水與心血的還有各種質疑和雜音，其中最典型的大概是所謂過剩產能轉移論、債務陷阱論、環境污染論。

那麼10年過去了，這些說法是真是假？筆者主要從事東歐、中亞問題研究，這裏就以東歐、中亞國家為例一探究竟。

產能合作優勢互補 助他國經濟造血

東歐、中亞國家因蘇聯時期的產業分工，在獨立以後不同程度上面臨經濟結構單一、產業結構失衡問題，因此都把建立獨立自主和比較完整的經濟體系作為發展目標，希望引進本國稀缺的產能合作項目。

在這種情况下，中國一些具比較優勢的技術和產業受到他們青睞。例如，吉利集團與白俄羅斯重型礦山機械製造廠、白俄國家零部件集團合資公司，組建了合資企業——吉利（白俄羅斯）汽車有限公司，填補了白俄汽車產業的空白，產品除了滿足白國內市場需求，還向俄羅斯出口；中石油運用先進的伴生氣回收技術，令幾近荒廢的哈薩克阿克糾賓油田重新煥發生機，年產油氣作業當量3000萬噸，直接和間接為當地解決約2萬人就業。

近年，東歐中亞國家爭相與中國在光伏、新能源汽車、生物科技等領域開展合作。這也表明，中國與東歐中亞國家的產能合作實現了優勢互補，增強了對象國經濟的造血功能。

沒有國家稱落入債務陷阱

中亞國家處於內陸，交通基礎設施欠發達，內外交通不便；然而，由於投資規模大、建設周期長、資本回收困難，很多國家都不願意投資基礎設施。中國把設施聯通看作國家發展的必要條件，提出「六廊六路多國多港」，大力發展中歐班列和雙西公路（中國西部到西歐）。哈薩克藉此打破交通閉塞狀態，成為歐亞交通樞紐，並通過中哈連雲港物流場站，取得太平洋出海口，向東南亞出口貨物。烏茲別克因為中國公司承建的安格連-帕普（Angren-Pap）電氣化鐵路，實現了費爾干納谷地（Fergana Valley）與中心地區的鐵路聯通。

除了鐵路，中國企業還參與了中亞國家的公路、管道和電網建設。中亞國家依靠中國援助、貸款和投資，大幅改善了本國的基礎設施面貌。

截至目前，不僅沒有一個國家表示落入所謂的「債務陷阱」，而且紛紛向中方提出開展新的貸款合作項目。今年5月首屆中國-中亞峰會召開後，中國國家開發銀行與哈薩克開發銀行、烏茲別克外經銀行、塔吉克儲蓄銀行分別簽署兩份貸款協議和兩份合作文件，涵蓋中小企業、農業、產能合作、社會民生等領域項目合作。

共建一帶一路國家基本上是發展中國家，如何平衡經濟發展和環境保護，是各國高度重視的問題。中國提出一帶一路高質量發展，核心之一是堅持綠色發展。中國政府要求，境外中國企業在項目開展前，必須評估環境影響、制定環境保護計劃、遵守當地環保法律，將對環境的不利影響降至最低。

據中白工業園（位於白俄羅斯）前首席執行官胡政介紹，為減少園區開發對環境的影響，園區拉起近3000米的生態保護紅線，用航拍器監控開發過程，防止誤伐；伐樹產生的沃土，收集後全部交給白俄政府。中白工業園完全保留了園區範圍內的15個村莊和13個種植園，綠化率近50%，獲得歐盟環境管理與審計計劃證書。中國在哈薩克的奇姆肯特（Shymkent）煉廠現代化改造工程，不僅大幅提升了哈國原油加工能力，結束了哈國不能生產高標號燃油的歷史，而且多次獲得哈總統頒發的安全環保獎項。

10年合作 成績亮麗

10年來，中國已與152個國家、32個國際組織簽署了200多份共建一帶一路合作文件，與共建國家貨物貿易進出口額、非金融類直接投資額，年均分別增長8.6%和5.8%，與沿線國家雙向投資累計逾2700億美元。這份亮麗的成績單，表明中國兌現了互利共贏、共同發展的承諾，一帶一路已成為具強大吸引力和影響力的重要合作平台。

作者是中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所研究員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[趙會榮]

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