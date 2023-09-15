許漢榮：文憑試不應是唯一 中學教育須多元進路

正如本人早前的文章（〈提升教育質素 不止資源整合〉，2023年4月26日《明報》）指出，要提升教育質素，在資源考慮以外，還須更多在政策層面的配合才可成就。

2009年新學制 未改制度出路

在本港現行制度下，學生完成整個基礎教育階段後，幾乎無所例外地要應考文憑試（DSE），並透過這單一考試的成績來決定學生能否進入專上教育。新學制於2009年實施以來，本港中學教育制度思維並沒有實質改變，表面上好像打破了以往所謂文、理、商的課程分流，但事實上最核心的、以公開考試為最終出路的制度，並沒有改變。

10多年來，在DSE制度這個前提下，教育政策沒有改變，有的只是推陳出新的短期措施，例如不論是早期的STEM（科學、技術、工程、數學）還是現在要推動的STEAM（加入藝術），基本上都與DSE無直接關係。

又例如要在中學推動職業專才教育（VPET），早幾年政府成立專責小組，希望重塑職專教育，發表了多份相關諮詢文件和報告，並明確表示要在中學階段已能向學生提供職專教育選擇，也明確鼓勵學校開辦經評審的校本職業訓練課程，為學生開拓更廣闊出路。然而相關的實質政策，至今未出現，有的只是擴充應用學習（Applied Learning），及在今個學年於中學推行職專教育先導計劃，但前提是學生仍是不能避免受文憑試束縛。措施不斷，政策不變，其實並不能真正令教育走向多元。

本港絕大部分中學都屬於政府全面資助的公營學校（包括官立學校及津貼學校），並由不同辦學團體（包括政府）營辦；即使辦學團體的辦學理念不同，惟在課程層面卻分別不大。另外小部分則屬於直接資助計劃（直資）下的學校，這些本質為私立的學校，能夠按收生人數，得到相當於公營學校平均學生單位成本的資助，同時收取政府批准的學費。直資計劃的原意，是讓學校「在多個範疇上享有較大的彈性，當中包括資源調配、課程設計和收生等」。可是所謂課程設計的彈性，其實是極為有限。

教育局指出：「直資學校須提供主要為本地學生而設的課程，以協助學生應考有關的本地公開考試。」這不止是政策宣示，實際上也是資助條件。於現行制度下，DSE又再一次成為制度的單一思維。即使教育局有措施容許直資學校開辦非本地課程（例如IB、IAL等），但規定了學校只能讓中五、中六全級不多於三分之一的學生，修讀及考取國際預科文憑（IBDP）。即使有再多的學生合適，都會有學生因人數所限，而迫於無奈只能應考DSE。如此所謂多元選擇，其實並不完全。

全港中學應有課程彈性

政策更沒有觸及的，是讓學校開辦更多元的本地課程以提供DSE以外的選擇。如上文所述，在中學推動職專教育，本來是一個很合適的突破點，改變以DSE為單一結業資歷思維的制度盲點。當「推廣職業專才教育專責小組」提出鼓勵學校開辦經評審的校本職業訓練課程之時，政府理應為政策鬆綁；即使未必可以即時讓公營學校開辦DSE以外的課程，惟至少應該令直資學校能夠有更大彈性，按校情及學生需要開辦此類課程，以取代文憑試，並容許專上院校對這種課程的畢業生擇優而錄，這方能做到真正的制度多元。

長遠而言，全港所有中學都應該有這種彈性，開辦適合其學生的課程，並改革大學及專上收生政策，本港中學教育才能真正邁向多元。

辦學百花齊放 方能真正育才

在科技發展一日千里的今天，全球的人才培育已經走向個人化和多元化，以單一考試為結業資歷的時代早已過去。若香港再死抱文憑試制度不放，不去考慮多元資歷的合理性，本港年輕人將愈來愈難與全世界競爭。適齡入學人口減少，適量調整並善用資源，是合理的，不過更重要是教育政策需要更前瞻、更開放的思維，讓辦學百花齊放，方能真正為社會培育世界頂尖人才。

作者是中學校長、教大社會科學與政策研究學系教育博士候選人

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[許漢榮]