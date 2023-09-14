鄭泳舜：體驗杭州亞運

第19屆杭州亞運會，共有45個國家／地區參加，有61個分項比賽項目，約1.2萬名來自國內及世界各地的運動員競逐，屆時將產生481面金牌。而中國香港代表團將派出歷來最龐大的亞運會隊伍迎戰，共600多名運動員，聯同工作人員共千人前赴杭州，參與41個比賽項目。中旅社早前已向香港市民開售第二批亞運門票，短短兩三天內，熱門的劍擊、乒乓球、游泳等項目已全部售罄；4項城市運動，包括今屆新增3×3籃球及霹靂舞，港人都有望進場觀賞比賽。

港將合辦2025全運會 值得借鏡杭州

立法會民政及文化體育事務委員會在7月底至8月初，職務訪問杭州4天，其中最重要是與杭州市體育局及杭州亞組委負責人交流。筆者作為團長，認為今次訪問成果豐碩，我們了解到杭州籌辦亞運會經年累月的努力，亦看到杭州充分利用籌辦世界級大型綜合運動會的契機，一至兩年前已着力針對不同年齡群，全面推動全民運動，這頗值得香港借鏡。

香港將與廣東省、澳門共同舉辦2025年全運會，現在還有不到兩年時間，我們也要加把勁，從籌辦大型綜合運動會中，全方位推動運動普及化和精英化。

說回訪問團成果，筆者在此分享數個值得借鏡的地方。其一，是杭州培育精英運動員的工作。我們拜訪了由港人籌辦的陳經綸體育學校，該中學出了許多國家隊運動名將，包括游泳選手羅雪娟、孫楊、傅園慧等。杭州在全國游泳選手城市排名中，名列前茅，當日到訪該中學，看到學生們熱中游泳的場景，經簡介後了解到杭州出了多名游泳健將，緣於市政府的策略，就是搶人才，會主動出擊到學校物色有潛質的苗子。

近年香港多名游泳健將在國際賽事成績彪炳，有不少聲音說應在中小學廣泛推廣游泳課，要中小學生學懂游泳。筆者對此十分支持，學校在尋找苗子上也可出一分力。同一時間，我們須構建更清晰的運動員培訓階梯，使家長放心讓子女從事運動員的專業工作。

推動全民健身 增基層體育設施

其二，我們了解到當地政府藉着籌辦杭州亞運，一兩年前已全力加碼推動全民健身或全民運動的工作，這正是他們所說的，讓更多市民分享到亞運會的紅利，包括在浙江省多地推出「體育消費券」，讓市民參加體育活動及購買體育用品等。當地亦促成開放學校地方成為體育場地，並增設許多基層體育設施。他們形容是「見縫插針」找用地，以達至「10分鐘健身圈」目標。他們也善用科技，利用電子平台和網上運動紀錄，鼓勵大家做運動及比併。

其三，杭州亞運以「綠色、智能、節儉、文明」為理念，在場館建設方面，只有兩成屬新建場地，為歷屆亞運會中最少，以便盡量做到「能改不建，能租不買」原則。訪問團參觀了黃龍體育中心、「小蓮花」奧林匹克體育中心、亞運村等。我們得悉亞運村也是屬於由發展商興建，園區單位早已全部賣出，即亞運會結束後，硬件建設完全不會浪費。

筆者認為香港應把握共同主辦全運會的契機，累積經驗，鎖定舉辦下一個世界綜合運動會的目標，例如申辦2031年或以後的世界大學生運動會、2033年或以後的亞洲青年運動會。啟德體育園明年將啟用，去年政府提出制訂「體育及康樂設施10年發展藍圖」，相信10年內的體育設施將會增加。要舉辦大型運動會，也可適時改建舊場館，甚至與澳門聯乘合辦。

體育發展 機遇處處

其四，此行與杭州市政府及體育局交流後，我們還表達期望香港可與杭州聯乘合作，以兩城舉辦國際體育賽事，一南一北，一起申辦及舉辦賽事，以吸引全國不同地域的市民和外國遊客前來觀賞，也可減輕成本。

綜合而言，訪問杭州雖只有4天，不過筆者看到的是內地與香港的體育發展，包括產業化，都是機遇處處。亞運已進入倒數階段，期望大家可親身到場或透過電視轉播，齊為中國香港隊和國家隊運動員打氣，帶動全城亞運熱潮。

作者是立法會民政及文化體育事務委員會主席

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[鄭泳舜]