陳帆川：填字遊戲 如何成為報社主菜

如果新聞是一份報紙的「主菜」，傳統上的「配菜」包括娛樂版、副刊、求職版、馬經等。填字遊戲則如「甜品」，沒什麼營養，可有可無，但不失為一個點綴。然而在數碼化時代，遊戲竟然跟新聞相輔相成、缺一不可，比起其餘任何副產品更重要。

全球最成功的訂閱制新聞機構《紐約時報》，一直透過綑綁銷售推高訂閱收入。除了旗艦的新聞產品之外，它還擁有食譜、產品評論、體育雜誌、電子遊戲，全部需要付費。用戶訂閱的平台愈多，折扣愈大，就如寬頻上網同時訂收費電視能夠享受優惠。

令讀者建立每天看新聞玩遊戲習慣

據《紐時》遊戲部門主管Jonathan Knight透露，他們每周讀新聞與玩遊戲的訂戶，比起每周讀新聞與看食譜或其他平台的訂戶，有更大機率成為長期訂戶。他形容訂戶的習慣是「來這裏看新聞，留下來玩遊戲」，並說「任何措施，只要能建立用戶每天看新聞加玩遊戲的習慣，都是我們戰略裏非常重要的元素」。

《紐時》收購風靡全球的猜字遊戲Wordle後，在3個月前自家研發另一款界面相似、名為「Connections」的文字遊戲，玩家需在16個詞語裏找出4組同類的詞，每組4個，例如棗、奇異果、檸檬和橙便是同一組。遊戲推出短短數月已大受歡迎，玩家人數僅次於Wordle。

Knight總結成功遊戲的4項要素：第一是要毋須看說明都能懂得玩；第二是不但要好玩，而且要跟朋友一齊玩都好玩；第三是要易學難精；第四點最有趣，就是採用真人研發，每天由專門聘請的文字遊戲編輯出題，務求玩家解謎時猶如跟真人對戰、跟聰明的編輯鬥志鬥力。

該報每款新遊戲皆透過玩家眾多的Wordle和現有產品帶動，例如透過按鍵和選單告訴現有用戶有新遊戲登場；然後最重要的數據指標是用戶留存率，包括每天回頭玩的人數比率，一連7天及一連30天玩遊戲的比率。

除了新聞媒體，Netflix也在兩年前推出一系列手機遊戲，性質比起《紐時》的益智類遊戲更「認真」、成本更高，包括美輪美奐的策略和動作遊戲，主打核心玩家，然而似乎不算成功，沒有話題作。反而國際媒體低成本推出的文字遊戲，更能夠在訂戶之中產生化學作用。未知這策略是否同樣適用於香港的新聞讀者？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]