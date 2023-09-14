明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
葉兆輝

葉兆輝：世界防止自殺日：展現行動，創造希望

【明報文章】9月10日是世界防止自殺日。全球每年約有70萬人死於自殺；2022年，香港因自殺而死亡的約有1000人，其中年輕人和長者的風險較高。自殺已經成為一個重大的全球公共衛生問題，但每個國家和地區所呈現的問題及風險因素不盡相同，因此各地需要因應當地文化制訂預防自殺策略，並借鑑其他地區的經驗，透過國際合作來減少整體自殺死亡人數。過去3年的新冠疫情，對民眾精神健康造成不少負面影響，尤其是對弱勢、邊緣化和接受服務不足的人。

8年間港青自殺率升近一倍

今年香港自殺率大幅上升，每10萬人當中有14.5人自殺，較2021年增加了18%。同時，筆者特別關注到年輕人自殺率的持續上升：在2014至2022年間，年輕人自殺率從每10萬人中的6.2人上升到12.2人，升幅接近一倍。

不論是東京、北京、紐約、倫敦、新加坡還是香港，年輕人都有相近的生活困擾和心理健康問題。例如，他們面對社會流動性不高、失業貧困、社會（家庭）支持不足、過度借貸，以及過度依賴社交媒體等問題，導致年輕人的心理健康發展受阻。

絕望感在年輕人當中非常普遍。部分年輕人在生活掙扎中，找不到脫困的方法，覺得無法自拔，終致乾脆放棄。我們要更加改善醫療和保健服務的缺陷，協助患有未被發現或治療的精神障礙的年輕人盡早接受治療。

另方面，有時我們忽視了社會因素對自殺風險的重要。失業青年的自殺率，是就業青年的15.5倍；在就業青年當中，低技能人士的自殺風險，為專業人士的4.4倍。一份有意義的工作和合理薪酬，對年輕人尤其重要。無論是香港或其他地區，低技能或失業青年的生命機會（life chance）非常渺茫，如此我們怎可能冀望他們對現實困境抱有大希望？

現在是重新思考怎樣構建心理健康的時候了，以重新定位優先事項，並善用社區資源來應對這一挑戰。今年世界防止自殺日的主題是「展現行動，創造希望」，反映了解決這一迫切公共衛生問題所需的行動。我們所有人——家人、朋友、同事、社區成員、教育工作者、宗教領袖、醫護人員、政治人物和政府官員——都可以採取行動預防自殺。我們需要的不僅是醫療行動，更需要切實的社會革新，來幫助那些處於不利位置的弱勢群體。

要打破代際貧窮的鏈條，培訓和教育是我們年輕人面對未來最重要的保護因素，能夠提供必要的技能，並為未來做好準備。通過增加教育機會（包括職業培訓和專上教育），改善年輕人的職業前景。學校課程需要多元化和具有包容性，因材施教，迎合不同能力的學生的需求。對於在學術方面天賦較低者，應該向他們提供發展其他技能的機會。低技術的年輕人，應該有機會接受在職培訓，以成為高技術人才。

陷債務危機輕生 當局應加強監管放貸

由於金融機構——尤其是財務借貸公司—— 一直推行不負責任的借貸策略，鼓勵年輕人「先消費後付款」，年輕人容易因過度借貸而陷入債務危機。有些年輕人為了償還債務，嘗試通過賭博或高風險投資，使情况雪上加霜。部分人因負債年利率高達60%，他們無力償還債務，以致家人需要承擔還款責任。部分自殺青少年在遺書裏提到，他們因債務而最終選擇放棄生命。政府應該加強監管向青少年提供貸款的金融機構。

筆者促請當局加強監管放債人，推行措施促使其負責任地批核貸款，打擊濫批濫借問題，提高年輕人的借貸門檻。此外，政府亦應該推行公眾教育，向大眾推廣正確理財觀念及審慎借貸的警示信息，促進負責任的企業行為，以保護弱勢群體。父母也需要花時間與年輕人建立關係。

另外，公眾對精神病患者、精神病康復者及有特殊教育需要（special educational needs）的人存在誤解和成見，導致他們求職時以及在職場中遭受歧視，更對其精神健康造成負面影響。筆者呼籲企業履行ESG（環境、社會和管治）責任，向這群年輕人提供更多工作機會，考慮降低入職門檻，例如學歷要求、技能等，並提供更積極的方式如在職培訓，確保他們能夠履行工作職責，給予信任，讓他們從事較高技術水平的工作，增加其競爭力，幫助他們投入職場。

筆者亦建議僱主及機構主管，應該為工作空間創建平等共融的環境和文化，制訂相關反歧視政策及措施，接納和體諒他們在職場上的特別需要，並教育、引導職員不標籤同儕，實踐包容和尊重。

與青年共同創造精神健康環境

焦慮在年輕人之間並不少見；某些生活事件，例如因移民而與好朋友和學校老師分離，對他們的心理健康會造成相當大壓力。過去3年疫情期間，學校停課，弱勢群體受到學業和社交活動中斷的影響尤其大。

年輕人的聲音並沒有被聽到，甚至在跟他們直接相關的問題上也是如此。「沒有我們的參與，就沒有我們」，這是年輕人的聲音。與我們的年輕一代共同創造一個精神健康環境，是很重要的。

我們的目標，是在社區中提高對預防自殺的意識。筆者希望能夠在家庭、學校、職場等地，促進有關心理健康的開放討論；也鼓勵那些正在考慮自殺或受其影響的人，分享他們的故事，希望他們能夠透過自助或尋求專業幫助而改變行為。假若我們注意到身邊人有什麼不同，我們都可以花時間與他們開展對話交流。

每一個簡單的行動，都可以令有需要的人得到他們所需的幫助。為了預防自殺，我們需要成為痛苦中人的一束光。堅持和抱有希望，我們可以渡過風暴和生活中的挑戰，我們的社會可以更美好。面對當下困境，我們都需要希望。

作者是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監、國際預防自殺協會香港地區代表

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[葉兆輝]

上 / 下一篇新聞