葉兆輝：世界防止自殺日：展現行動，創造希望

8年間港青自殺率升近一倍

今年香港自殺率大幅上升，每10萬人當中有14.5人自殺，較2021年增加了18%。同時，筆者特別關注到年輕人自殺率的持續上升：在2014至2022年間，年輕人自殺率從每10萬人中的6.2人上升到12.2人，升幅接近一倍。

不論是東京、北京、紐約、倫敦、新加坡還是香港，年輕人都有相近的生活困擾和心理健康問題。例如，他們面對社會流動性不高、失業貧困、社會（家庭）支持不足、過度借貸，以及過度依賴社交媒體等問題，導致年輕人的心理健康發展受阻。

絕望感在年輕人當中非常普遍。部分年輕人在生活掙扎中，找不到脫困的方法，覺得無法自拔，終致乾脆放棄。我們要更加改善醫療和保健服務的缺陷，協助患有未被發現或治療的精神障礙的年輕人盡早接受治療。

另方面，有時我們忽視了社會因素對自殺風險的重要。失業青年的自殺率，是就業青年的15.5倍；在就業青年當中，低技能人士的自殺風險，為專業人士的4.4倍。一份有意義的工作和合理薪酬，對年輕人尤其重要。無論是香港或其他地區，低技能或失業青年的生命機會（life chance）非常渺茫，如此我們怎可能冀望他們對現實困境抱有大希望？

現在是重新思考怎樣構建心理健康的時候了，以重新定位優先事項，並善用社區資源來應對這一挑戰。今年世界防止自殺日的主題是「展現行動，創造希望」，反映了解決這一迫切公共衛生問題所需的行動。我們所有人——家人、朋友、同事、社區成員、教育工作者、宗教領袖、醫護人員、政治人物和政府官員——都可以採取行動預防自殺。我們需要的不僅是醫療行動，更需要切實的社會革新，來幫助那些處於不利位置的弱勢群體。

要打破代際貧窮的鏈條，培訓和教育是我們年輕人面對未來最重要的保護因素，能夠提供必要的技能，並為未來做好準備。通過增加教育機會（包括職業培訓和專上教育），改善年輕人的職業前景。學校課程需要多元化和具有包容性，因材施教，迎合不同能力的學生的需求。對於在學術方面天賦較低者，應該向他們提供發展其他技能的機會。低技術的年輕人，應該有機會接受在職培訓，以成為高技術人才。

陷債務危機輕生 當局應加強監管放貸

由於金融機構——尤其是財務借貸公司—— 一直推行不負責任的借貸策略，鼓勵年輕人「先消費後付款」，年輕人容易因過度借貸而陷入債務危機。有些年輕人為了償還債務，嘗試通過賭博或高風險投資，使情况雪上加霜。部分人因負債年利率高達60%，他們無力償還債務，以致家人需要承擔還款責任。部分自殺青少年在遺書裏提到，他們因債務而最終選擇放棄生命。政府應該加強監管向青少年提供貸款的金融機構。

筆者促請當局加強監管放債人，推行措施促使其負責任地批核貸款，打擊濫批濫借問題，提高年輕人的借貸門檻。此外，政府亦應該推行公眾教育，向大眾推廣正確理財觀念及審慎借貸的警示信息，促進負責任的企業行為，以保護弱勢群體。父母也需要花時間與年輕人建立關係。

另外，公眾對精神病患者、精神病康復者及有特殊教育需要（special educational needs）的人存在誤解和成見，導致他們求職時以及在職場中遭受歧視，更對其精神健康造成負面影響。筆者呼籲企業履行ESG（環境、社會和管治）責任，向這群年輕人提供更多工作機會，考慮降低入職門檻，例如學歷要求、技能等，並提供更積極的方式如在職培訓，確保他們能夠履行工作職責，給予信任，讓他們從事較高技術水平的工作，增加其競爭力，幫助他們投入職場。

筆者亦建議僱主及機構主管，應該為工作空間創建平等共融的環境和文化，制訂相關反歧視政策及措施，接納和體諒他們在職場上的特別需要，並教育、引導職員不標籤同儕，實踐包容和尊重。

與青年共同創造精神健康環境

焦慮在年輕人之間並不少見；某些生活事件，例如因移民而與好朋友和學校老師分離，對他們的心理健康會造成相當大壓力。過去3年疫情期間，學校停課，弱勢群體受到學業和社交活動中斷的影響尤其大。

年輕人的聲音並沒有被聽到，甚至在跟他們直接相關的問題上也是如此。「沒有我們的參與，就沒有我們」，這是年輕人的聲音。與我們的年輕一代共同創造一個精神健康環境，是很重要的。

我們的目標，是在社區中提高對預防自殺的意識。筆者希望能夠在家庭、學校、職場等地，促進有關心理健康的開放討論；也鼓勵那些正在考慮自殺或受其影響的人，分享他們的故事，希望他們能夠透過自助或尋求專業幫助而改變行為。假若我們注意到身邊人有什麼不同，我們都可以花時間與他們開展對話交流。

每一個簡單的行動，都可以令有需要的人得到他們所需的幫助。為了預防自殺，我們需要成為痛苦中人的一束光。堅持和抱有希望，我們可以渡過風暴和生活中的挑戰，我們的社會可以更美好。面對當下困境，我們都需要希望。

作者是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監、國際預防自殺協會香港地區代表

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[葉兆輝]