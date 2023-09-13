田方澤：性別平權教育就是人權教育

平權即人權

岑子杰案中，終審法院5名法官以3比2裁定，本港法律沒有替代框架承認同性伴侶關係，是違反《香港人權法案》第14條下的私生活權利；即使香港不承認同性婚姻，亦須尊重和保障同性伴侶在日常生活例如住院探望、財產安排等權利。近似的情况，令區區想起中學生林澤駿向平機會投訴，指學校校規禁止男生留長髮，涉嫌違反《性別歧視條例》，平機會後來裁定投訴不成立。

兩件事牽涉的重點不同，包括性取向、性別認同、私生活、家庭權利等，惟反映的是同一件事：社會是否尊重多元的性取向、性別認同和表達？尤其在較保守的制度，諸如政府、法律和學校，有沒有保障人權的框架？我們的性別教育，是一個保守的框架，抑或有強調多元和尊重個性？

同樣地，在近日的大學迎新營性騷擾和性侵事件中，立法會議員及教育局皆指出，大學生須遵紀守法和持守正面價值觀、實踐良好品德，提到社會對大學生有更高期望。而立法會教育事務委員會將於10月6日討論「大學學生活動的管理及品德教育」。雖然「大學迎新營有人涉性侵犯」，與「大學迎新營活動鼓勵性侵犯」是兩個概念，前者只是個別人的行為，後者卻是整個活動結構，立法會的討論重點應有不同，而非集中討論活動管理，但不論兩者，都反映了在基礎教育階段，我們有沒有做好身體界線和性同意權的教育？為什麼在大學活動時，會有借故性騷擾，或以不恰當肢體接觸示好的情况發生？

性取向、性別認同、身體界線和性同意權等問題，雖有爭議，但同時也簡單——是否尊重每一個人？又或是說，能否看見在社會主流和規章制度下，未能發展自我和受到平等對待的每一個人？

教界宜更主動探討

平權即是人權。我們常說學校教育要學生學會尊重別人、學習和而不同；進一步的性別教育討論，正正就是「和而不同」的體現。然而性別教育在保守的香港社會，往往是大爭議的，尤其是本港有眾多宗教學校，受制於辦學團體的辦學理念，更難探討和改革。

就林同學的髮禁事件，身兼立法會議員和教聯會副會長的鄧飛曾指，學校宜「適當地、審慎地保守少少」，但「相信法庭判決及平機會對教育局制訂新標準具參考價值」，而且「假如法庭或平機會認為學校應與時並進，學校也會跟從」。這個說法看似有意探討髮禁校規，卻是被動的。如今平機會認為投訴不成立，亦拒絕向林同學提供司法援助，社會討論漸平息，鄧議員也似乎沒有探討事件發展。

區區並非指個別立法會議員或校長有責任帶領業界討論更進步議題，惟最近幾宗事件，都反映了在基礎教育階段的性別教育未滿足現今社會需要。如果立法會教育事務委員會有空探討「大學學生活動的管理」，不如先從根本做起，在基礎教育階段，探討更進取和符合現今社會發展的性別教育方案，對學生自身和社會的未來才更有益。

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]