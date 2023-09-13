報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
觀點
2023年9月13日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：「千年一遇」會否成真？ ／文：陳景祥
聞風筆動：政商界合力促「減辣」 《施政報告》料難抗拒 ／文：李先知
湯家驊：同性伴侶權利之迷思
鍾芯豫：香港遇世紀暴雨 反思城市氣候韌性
郭春蘭：颱風暴雨連環襲港 考驗災害風險管理
劉銳紹：戀上新歡忘舊聘 世事如棋局局新——慎防中西矛盾擴大至周邊和內部矛盾
田方澤：性別平權教育就是人權教育
張國樑：推展經濟新動力 重塑香港大優勢
筆陣：「千年一遇」會否成真？ ／文：陳景祥
【明報文章】香港經歷一場黑色暴雨「洗劫 」，時間持續超過16個小時，打破了1999年的5小時47分鐘紀錄；至於其間一小時降雨量則高達158.1毫米，也創出1884年以來的最高紀錄！
上 / 下一篇新聞
筆陣：「千年一遇」會否成真？ ／文：陳景祥
聞風筆動：政商界合力促「減辣」 《施政報告》料難抗拒 ／文：李先知
湯家驊：同性伴侶權利之迷思
鍾芯豫：香港遇世紀暴雨 反思城市氣候韌性
郭春蘭：颱風暴雨連環襲港 考驗災害風險管理
劉銳紹：戀上新歡忘舊聘 世事如棋局局新——慎防中西矛盾擴大至周邊和內部矛盾
田方澤：性別平權教育就是人權教育
張國樑：推展經濟新動力 重塑香港大優勢
聞風筆動：政商界合力促「減辣」 《施政報告》料難抗拒 ／文：李先知
湯家驊：同性伴侶權利之迷思
鍾芯豫：香港遇世紀暴雨 反思城市氣候韌性
郭春蘭：颱風暴雨連環襲港 考驗災害風險管理
劉銳紹：戀上新歡忘舊聘 世事如棋局局新——慎防中西矛盾擴大至周邊和內部矛盾
田方澤：性別平權教育就是人權教育
張國樑：推展經濟新動力 重塑香港大優勢
prev
next