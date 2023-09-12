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歐陽五

歐陽五：G20能否找回初心？

【明報文章】剛在印度首都新德里閉幕的G20（二十國集團）峰會，主題是「同一個地球，同一個家庭，同一個未來」。對於面臨重重危機挑戰的當今世界，這一主題確實恰如其分。只可惜，在這場猶如江湖各大掌門齊聚的武林大會上，表面一團和氣，私下卻是各有盤算，甚至刀光劍影不斷。

表面一團和氣 私下各有盤算

作為G20當仁不讓的「帶頭大哥」，美國自然希望當前的國際秩序能夠更加穩固，畢竟這一秩序是二戰後由美國主導建立的；就算改革，那也得符合「美國利益優先」。更重要是，美國「天下第一」的地位不容挑戰。否則，當年怎麼對經濟規模躍升全球第二的日本，現在就怎麼對中國，甚至有過之而無不及。

從奧巴馬時期捧殺式的「G2」，到特朗普的貿易戰，現任美國總統拜登在終於意識到「傷敵一千，自損八百」之後，一方面重拾價值觀外交，再舉「民主」大旗，營造跟所謂「威權」的對立（結果導致其中東盟友疑慮更深）；另一方面則極力拉攏全球盟伴，尤其是以「印太戰略」在中國周邊搞風搞雨，完全忘了當年美國次貸危機導致全球經濟風雨飄搖，華盛頓承辦G20第一次峰會時是如何力邀中國，也完全忘了中國曾經為世界經濟快速恢復做出重大貢獻。

在本次G20峰會上，美國、印度、沙特阿拉伯、阿聯酋、歐盟、法國、德國和意大利簽署了一項原則性的協議，推動連接印度、中東、歐洲的大規模基建計劃。明眼人一看就知道，這顯然是對標中國提出的「一帶一路」倡議。尤其是在中國成功斡旋沙特與伊朗復交後，美國更加擔心中國在中東的影響力與日俱增，急於在該地區增加美國印記。

在世界經濟復蘇乏力的當下，能夠提供更多的全球公共產品，解決發展中國家亟需的基建問題，當然是一件好事。不過，從曾經的「重建更好世界」（B3W）到「全球基礎設施和投資伙伴關係」（PGII），再到這次的印度-中東-歐洲大規模基建，美國每一次提出的口號都很吸引人，惟具體的項目時間表和投資金額卻模糊不清。人們只能期待，這一次能與上一次不同，千萬別跟「印太經濟框架」（IPEF）一樣，口惠而實不至。

至於本次G20峰會的東道主印度，也是小算盤打得啪啪響。一直以來，印度都自詡世界大國。近年美中博弈、俄烏衝突，更是令印度在世界上頻頻露臉，在中美俄之間左右逢源。當然，這都離不開「帶頭大哥」的鼎力支持。除了拉攏己方盟友，美國正極力分化中國及其合作伙伴，其中一個突出表現是，一方面通過本國國會立法，試圖從法理上剝奪中國的發展中國家地位，另一方面則是扶植印度等國，冀取代中國在發展中國家當中的影響力。這就是為何美國對其他國家與俄羅斯的正常貿易口誅筆伐，甚至揮舞制裁大棒，卻對印度「頂風作案」大手買進俄羅斯原油視若無睹。

人類共同挑戰面前 同舟共濟乃唯一出路

出任G20輪值主席國後，印度在今年初召開了「全球南方之聲」峰會（Voice of Global South Summit），共有逾120個非G20國家參加，中國並未受邀；在本次新德里峰會上，擁有55個成員國的非洲聯盟正式成為G20成員，實際上中國才是第一個公開明確支持非盟加入G20的國家。

當然，作為發展中國家一員，中國樂見伙伴們能夠在全球治理中得到更大發言權和決策權。誠如中國總理李強所言，G20成員「應當堅守團結合作初心」。歷史已經一再告誡人們，在類似新冠病毒的共同挑戰面前，膚色、國別、政治制度、宗教信仰、意識形態等等皆是虛妄，同舟共濟才是唯一出路。畢竟，我們共同的名字叫人類。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

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