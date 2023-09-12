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李華明

李華明：民主黨籌款晚宴風波

【明報文章】筆者在多年前曾出任民主黨籌款委員會主席，屢次打破晚宴籌款紀錄，更於2018年3月在舞台上唱一首《笑看風雲》籌得30萬元，其中3萬元更是時任特首林鄭月娥捐的！當時受到很多建制派議員攻擊，造成一單較矚目的政治花邊新聞！

10多年來，民主黨一直在酒店或酒樓舉辦一年一度的籌款晚宴，從來沒發生任何問題。可是從去年7月開始至今年9月，合共6次預訂場地，全部臨時被取消！原因是場地或煤氣供應需緊急維修而取消，有多次更完全沒有解釋臨時取消的原因。雖然我已不是籌款委員會成員，但黨內核心人員向我透露，近期這些場地負責人原本是十分高興在夜市低迷之下，可以有20多圍酒席的生意，滿懷高興收下訂金，惟最後要「回水」給民主黨，更有個別場地要付出訂金的一倍作為違約的處罰！

有一股力量要「陰乾」民主黨

部分場地負責人知道活動是民主黨的籌款晚宴，不存在不知情情况下收取訂金。而民主黨只是在臨近舉辦晚宴日子才公布場地資料，但最後也在極短時間被通知活動要取消！我估計這些食肆負責人在活動前受到莫大壓力，不得不取消該筆交易。

最近民建聯也臨時把籌款晚宴改期，大家清楚是天氣問題；但民主黨晚宴的取消（不是延期），可說是死因不明！

這個怪現象，在香港是前所未有。民主黨又不是什麼非法社團，也沒有收到任何政府部門的警告，究竟是什麼原因及哪些人在背後出手？我只可以歸納出一個原因，就是有一股力量要把民主黨「陰乾」。

民主黨作為泛民中僅有存下來的比較大的政黨，最近更表示要籌款支持黨員參選今年12月區議會選舉，建制中人當然不希望在選區內跟唯一的泛民對手競爭，除了不給予提名之外，更阻撓它的籌款計劃。若結果是民主黨不能參選，清一色的區議會更是指日可待！

究竟民主黨何去何從？中央政府對民主黨的立場又如何？我相信，特區政府只會視乎「阿爺」對民主黨的看法，才會定下立場。

我猜測，取消民主黨籌款晚宴並非來自中央的指示，領導們對民主黨的去或留應該仍未有很清晰看法；可是，有提名權的人絕對不敢貿貿然提名任何一個民主黨成員參選。他們絕對要了解「阿爺」的心思，才能提名任何非建制派參選人！

非建制政黨不能辦宴 肯定非健康現象

我作為民主黨創黨成員，絕對支持民主黨的基本信念，特別是第一條寫明「香港是中國不可分割的一部分，我們支持香港回歸中國」。我並不相信民主黨是反中亂港的分子。

究竟由亂到治、由治及興的局面，要怎樣才能促成？支持民主黨的市民，不會一下子消失殆盡，香港在一國兩制下應該可以包容不同聲音，近年民主黨賣獎券的籌款活動，也因特區政府的阻力而不能進行。如果連一個非建制的政黨都不能舉辦籌款晚宴，這肯定不是一個健康的現象！

作者是立法會前議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李華明]

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