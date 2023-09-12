阮穎嫻：輸出公屋老人到大灣區 騰出單位給年輕勞動者

夜經濟不振，其中一個經常被提出的解釋是行為模式改變；第二個解釋是多人移民。雖說走了部分人，但我認為本港居住環境依然太過擠迫。這當然取決於地區，惟出街接踵摩肩、人撞人，行人路被擠得水泄不通經常發生；就算非繁忙時間，地鐵、巴士亦人山人海，令人不舒服。這就是香港的生活模式。

雖然香港仍然人太多，但人口老化，老人家佔比愈來愈高，缺乏活力。老年人口問題是缺乏消費力——因為知道沒有收入，又不知道自己活到幾多歲，所以慳住使。這種風險，稱為長壽風險（longevity risk）。有做中環會所的朋友說，那些70歲老人就算做了會所會員，每餐飯200多元都會嫌貴；那些已經不是基層老人，而是有會籍的「尊貴」老人；因此比較喜歡做年輕人生意，一來有長遠發展，二來位位消費500蚊以上，又會開酒飲，有利生意。根據高盛報告，年輕人是重要的消費族群，35歲以下年齡層佔奢侈品支出五分之三。

有生產力者得更多資源 有利增城市活力

旅行時去一些日本鄉郊地方，例如德島，成條商店街得3間商舖營業，賣的是老人服飾，街上行走的都是銀髮族，整個地區沒有經濟活力。大家可能認為這種蕭條狀况不會在香港發生，但根據聯合國預測，到2050年香港會成為全球人口老化程度最高的城市，屆時逾四成人口為65歲或以上。行政會議成員張宇人說「爺孫夜蒲」，那是他個人意見，不代表其他老人。香港近來收的移民，年輕的待幾年就當香港是跳板去外國；留在香港的老人，根據《2020年香港貧窮情况報告》，75%都在領政府福利；撇除生果金，仍有約54%。社會生產力下降，經濟怎會好。

去年我在港大經管學院《香港經濟政策綠皮書2022》提出一個建議（註1），我認為應鼓勵香港公屋老人在大灣區養老，騰出寶貴的公屋位置給年輕人及年輕家庭落地生根，好好打拼。這樣就可以在不將香港變擠迫的情况下改善經濟。

根據國家「十四五」規劃（2021至2025年），粵港澳大灣區的發展為香港解決人口老化問題提供了新契機。在大灣區內，香港與廣東省9個城市將進一步融合。將生產力低的老人送上大灣區生活，讓有生產力的人得到更多資源，將有利提高城市平均活力。

近來多了在大灣區生活的討論，說大灣區生活指數較低，尤其適合低收入者，以較低消費享受較高生活質素，有些人不介意長距離來回上班。這是大勢所趨，那是他們個人的消費選擇。當香港愈來愈似中國內地，就失去了在香港生活的意義。但公屋是公共資源，公屋住戶的問題是，因為公屋在香港，所以才留在香港；有些則已經回到大灣區，當公屋單位是度假屋，單位使用率甚低，卻仍然霸着公屋。很多需要在港生活的低收入家庭，卻輪不到公屋。

以下用數據看有幾多公屋居民較接受搬到大灣區。分析人口樣本是用2016年人口普查，不用2021年數據的原因是疫情影響就業及人口流動。在2016年中期人口統計樣本中，有1.3%的在職公屋租戶成員在中國大陸和澳門工作，另外2.3%在公屋居住的學生於這兩地接受教育；在總租戶中，有1.9%公屋居民於過去5年從中國大陸和澳門遷移到香港，而有13%公屋居民在港居住不超過10年；在2016年6月30日凌晨3點的點算時刻，有3%公屋租戶表示他們當時身處中國大陸或澳門。

如果有1%公屋租戶希望移居大灣區，將可騰出約8500個公屋單位；如果是2%，則有1.7萬個公屋單位。這些數字相當於幾個公共屋邨的單位總數。

此外，近半數公屋租戶並非在職或在學，或沒有固定的工作或學習地點。這些家庭可能根本不需要在港生活。因此他們可以移居大灣區，騰出公屋單位給高生產力和高技能的在職者。

大灣區可設「銀髮邨」

老人選擇居住地時，安老和健康護理是重要的考慮因素。香港目前面對護理員短缺、租金昂貴、安老服務收費高昂等問題，導致安老院環境擠迫、服務質素欠佳，不利精神健康。

大灣區在安老服務方面也許有優勢。以珠海為例，近年已發展成為優質退休區，醫療保健業蓬勃發展。大灣區安老院每月收費約2000至6000元人民幣（註2），遠低於本港私營安老院。

香港地貴、人工貴，老人護理屬厭惡性質行業，需輸入外勞，但人手密集，服務又貴又差。如果香港因缺乏生產要素而無法提供此等服務和環境，在大灣區設立「銀髮邨」，也是一個不錯的選擇。根據本港2021年人口普查，60歲或以上人口約佔公屋人口的31%，22%公屋居民是退休人士，他們遷往大灣區也許能改善退休生活。騰出的公屋單位，則可重新分配給本港勞動人口。

輸入人才可替代老人消費 助促進經濟

勞動人口有了廉價住屋，不用住貴租劏房，改善生活，又可以儲到錢；儲到錢自然會消費，生兒育女，建立家庭。有了資源及空間，家庭暴力冀能減少，亦可減少窮人子女「輸在起跑線」的問題。

老人得到價廉物美舒適的大灣區生活，又不佔用本港公屋，不會在繁忙時間佔用交通工具空間影響上班一族，不會佔用快餐店座位但不消費，不會用到香港已經相當緊絀的社區服務例如社工、醫療、區議員及關愛隊。事實上，老人本身就較融入大灣區、喜歡到大灣區消費，他們連淘寶都會特意上深圳攞貨。

至於損失那部分老人消費，可以被輸入人才替代。例如香港政府自去年12月實施一系列「搶人才」計劃，截至今年6月底，各項輸入人才計劃共收到逾10萬宗申請，約6.1萬宗已獲入境處批出；高端人才通行證計劃接獲逾3.6萬宗申請，約2.6萬宗獲批。輸入優秀人才可提高生產力，也有助促進經濟。

註1：阮穎嫻（2022），〈減少公屋錯配 提升產力 再創香港傳奇〉，《香港經濟政策綠皮書2022》，港大經管學院，頁59至68。

註2：吳泇鋑、方玉輝（2019），〈粵港澳大灣區安老對香港的啟示〉，Working Papers Series. The Hong Kong College of Community Health Practitioners.

作者是香港大學經管學院講師

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[阮穎嫻]