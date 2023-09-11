陳錦榮：推動大廈維修基金刻不容緩 眾持份者有責保樓宇安全

樓宇失修一直是一個令人頭痛而棘手的問題。雖然《建築物管理條例》（條例）附表7第四段規定物業經理人須設立特別基金，以支付非經常開支，如公用地方翻新、改善和維修等相關費用，但有研究發現，實際設立了特別基金的樓宇數目不多；即使設有基金，結餘一般不足以支付大型維修工程費用。條例指定如大廈已成立業主立案法團（法團），法團須藉業主大會上的決議，釐定各業主需要繳付的特別基金款額，以及何時繳付款額。但很多業主因缺乏樓宇管理經驗，更遑論有專業知識來判斷未來維修工程支出所需，加上他們一般不願意投入時間參與物業管理事務，導致他們低估或漠視樓宇維修費用的估算，也令特別基金很多時無法達到最初設想的目的，形同虛設。

在沒有維修儲備或儲備不足的情况下，當樓宇出現老化問題時，業主需即時籌集維修資金；但意識到工程費用高昂，特別對退休人士和長者帶來沉重經濟壓力，導致部分業主長期拖延或拒絕進行維修項目。然而，一拖再拖或視而不見的態度，只會令樓宇失修狀况繼續惡化，隨年月增長，所需的工程費用只會不斷增加，業主面對安全威脅及財產損失的風險亦隨之提升。與此同時，若因舊樓公契過時或沒有大廈法團，而規避或忽略了遵守條例第28條，即強制法團須購買第三者保險的要求，一旦樓宇的殘破構件墜落甚至倒塌而導致人命傷亡或財物損毁，更可能須業主承擔巨大的賠償責任。1994年添喜大廈及2010年馬頭圍道塌樓事件，便是深刻例證。

若要切實解決問題，業主須積極參與物業管理事務，及早規劃樓宇未來維修保養需要，並制訂一個可負擔和可持續的機制籌集所需資金。有見及此，消委會在5月初發表的《創優增值——提升香港物業管理費的透明度和管治》研究報告中，建議鼓勵業主積極參與物業管理事宜，呼籲業主應增進對物業管理工作的認識，關注物業維修保養。我們同時建議相關政府部門加強對市民的教育及宣傳，除了介紹物業管理相關知識和法規，亦讓業主明確知道，若要在物業管理和樓宇維修保養上有效行使其權利及履行其責任，法團的角色不可或缺，從而推動業主根據條例第3、第3A或第4條委任管理委員會及成立法團，有效管理大廈事宜。

此外，為避免業主因大型維修工程而要一次過繳付大筆費用，我 們參考澳洲法例，建議設立一個工程基金，並制訂一個10年的維修保養計劃，以編製維修基金預算，從而為樓宇提供充足儲備以應付預期維修保養開支。市建局將在今年下半年推出「定期維修保養方案」參考文件及「預防性維修」計劃，旨在推動業主從樓宇入伙開始，已制訂定期保養計劃及相關財政儲備方案。我們期待計劃落實後，長遠能成為業界作業模式，在未來能有效處理「失修冇人理」的情况。

然而，上述建議及解決方案只適用於新建樓宇。現時本港數以萬幢計的舊樓中，有些或需緊急維修，就像計時炸彈一樣，對業主、路人及周邊環境均構成風險。這些樓宇沒有得到適當維修保養，部分原因是不少舊樓公契在草擬時相關法規還未完善，沒有釐清維修或管理責任，無法解決維修費攤分問題。然而根據合約法原則，若要修改公契任何條款，必須得到有關各方同意。但由於有不少舊樓，在一些業主無法聯絡或追蹤得到的情况下，難以得到業主一致同意修改公契條款，以致維修工程一直無法展開；到日久失修，住戶逐漸搬離，情况更難處理。

針對公契條款過時但難以修改的問題，我們在報告中提出放寬修改公契條款的機制，建議以75%業權份數作為修改公契條款的參考門檻。我們當然明白修訂公契可能涉及私有產權問題，故此修改建議是以業權份數為依歸，並列明不能修改涉及業權份數的條款，以保障業主私有產權權益。同時，為免機制被濫用及保護少數持反對意見的業主利益，此建議僅適用於樓齡不少於10年的物業，以避免業主在尋找其他可行解決方案之前，過早提出修改要求；機制並設有嚴格的執行程序及上訴機制，以平衡各方利益。

香港高樓大廈林立，物業長期失修問題牽連甚廣。要透過政府修改法例，物管業界、發展商和業主共同努力下才能得以預防和解決，近期的多宗事故已明顯響起警號。當務之急，本會留意到政府已鎖定維修項目和積極採取行動。長遠而言，預防永遠勝於治療，消委會期望新樓業主們早日設立恒常維修基金和參與日常管理事宜，以確保物業安全及可持續宜居，並有利於維持物業的市場價值，讓一眾業主得以長久安居樂業。

作者是消費者委員會主席

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[陳錦榮]