林順潮：颱風黑雨襲港深 建灣區應急機制刻不容緩

此次黑雨出現幾乎毫無徵兆，當局表示預測難度大，可預估性較「蘇拉」低，因此預警發放遲。不僅本港天文台未能提前發放暴雨警告，深圳當局亦未能提前通告。

暴雨來襲 分秒必爭

至於排洪安排，據保安局《天災應變計劃》，深圳當局通常會在水庫排洪3小時前通知港府。惟今次雨勢突然，警務處在7日晚11時15分才接獲深圳通知將於8日零時排洪。港府在7日晚11時44分發新聞稿，提醒新界可能出現水浸。就港府接獲通知到發新聞稿之間的時間差，當局表示用於實施緊急部署，包括通知各部門採取適當措施。另一邊廂，深圳當局於9月8日凌晨0時13分發布應急通知，緊急通告水庫將於0時15分開始排洪；在8日凌晨3時15分公告會加大排洪量。

因事發突然，港府已在收到消息後作出系統部署，並發稿通知市民，值得肯定。但當時黑雨正在急速演變和發展中，需分秒必爭。也許港府可在第一時間收到深圳決定時，向市民發出第一個緊急通知，告知市民相關情况，以及政府各部門正在緊急處理，詳情會在稍後第二個通知中公布，以最大程度協助市民適時反應。

就停工停課安排，港府於8日凌晨2時30分發新聞稿，表示清晨6時前會宣布上班上學安排。凌晨5時許教育局宣布停課；7時許勞工處宣布除必要人員外，僱主不應要求僱員返回工作地點上班。有市民表示，幾天前「蘇拉」襲港時天文台提前發放預警、港府提前通知返學返工安排，做得有章有法；今次通知發布時間則較遲，有改善空間。

在黑雨信號發出不久，特首李家超就在社交網站表示十分關注全港多區嚴重水浸，而紀律部隊及多個部門正處理緊急求助個案和採取應對行動。8日早上，特首稱昨晚已即時指示各部門通宵全力應對。不久特首即落區視察，並要求政府針對今次黑雨事件所實施的措施做三方面檢視，分別是預警、應對、善後。特首表示，縱然預測暴雨的科技有限，惟預警信息發放非常重要，本港需總結經驗，持續檢視及優化預警信息發放，使市民更及時掌握資訊。

大灣區極需建立聯防聯控應急機制

去年二十大報告指出要「提高防災減災救災和重大突發公共事件處置保障能力」，特首今年亦表示為應對重大事故或天災，本港應研究與大灣區城市建立聯防聯控應急機制。據悉，保安局已就機制與內地當局溝通，獲正面反應。希望這場黑雨後，相關議題會有更快進展。

本港在應對自然災害方面，雖有良好經驗和技術，但硬件不足。如在颱風「山竹」襲港時，塌樹規模前所未有，惟本港因欠缺相關裝備，導致清場速度緩慢。此次暴雨造成水浸，也有媒體質疑是否跟「蘇拉」過境後清理倒塌樹木、水渠不及時有關。此外，最大質疑還是來自與深圳政府的溝通和協作問題。今次深港共同經歷黑雨，兩地多處嚴重水浸，交通近乎癱瘓，但兩地在協同應對方面似有不足，特別是在深圳泄洪問題的溝通、通知和聯合行動方面。

可借鑑「突發公共衛生事件應急機制」

筆者曾針對突發公共衛生事件，提出內地與港澳需制訂和啟動更高規格的聯防機制，也就三地政府簽署的《關於突發公共衛生事件應急機制的合作協議》提出優化建議。隨着大灣區建設的推進，灣區已形成「一小時生活圈」，任何一地突發公共衛生事件，將首先波及大灣區內城市群，而極端天氣更會影響整個灣區。

此次「蘇拉」過境後又遇黑雨，深港遭受史無前例的暴雨，城市內澇，說明除要應對突發公共衛生事件外，三地應建立更全面的重大公共事件聯合應急機制，應對極端天氣、突發公共衛生事件等情况，避免出現各地政府在應對同一突發問題上的不合拍，以配合「後疫情」時代國家發展大局，服務大灣區發展所需。

作者是港區人大代表、立法會議員

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[林順潮]