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韓成科

韓成科：民主黨籌款晚宴一波三折 反映了什麼

【明報文章】民主黨原定9月4日舉行籌款晚宴，但因颱風「蘇拉」吹襲令舉辦晚宴的餐廳玻璃現裂痕，須緊急維修，因而再度取消。事後民主黨主席羅健熙卻撰文指，民主黨籌款晚宴到最後關頭就因各種奇怪原因而被取消預訂，這些一而再的「巧合」，若不視作針對民主黨的小動作，都不知可如何看待。他又反問民主黨舉辦同類活動受外力阻撓，對香港市民的觀感、對掙扎求存的商界、對潛在的外來投資者，都是一個極差信號；成功阻止民主黨食飯，但結果是損毁各界對一國兩制下香港的信心，究竟有什麼益處？

晚宴受阻的偶然和必然

民主黨籌款晚宴一波三折，既是偶然，也是必然。說是偶然，因民主黨晚宴多次被取消，都是遭遇不可抗力的因素：餐廳出現新冠確診者要消毒、10號風球來襲，以至出現各種安全問題。這些難道都是人為施壓造成？難道10號風球也是為了阻止民主黨舉辦籌款晚宴而懸掛？

而且，羅健熙認為有人向餐廳施壓，令民主黨不能舉辦籌款晚宴，但問題是為什麼要這樣做？民主黨已無任何立法會議席，今年12月區議會選舉會否參選仍是未知數，在政治上沒有議席就沒有影響力，民主黨已江河日下，為什麼還要特意針對一個已被邊緣化的政黨，阻撓其籌款晚宴，讓其可以藉機大做文章？在邏輯上說不過去。

民主黨籌款晚宴一波三折，固然有偶然因素，惟同時確實也反映民主黨的「不受歡迎」，餐廳都不想做民主黨的生意，於是在事故發生後乾脆取消晚宴。這與其說是有人在背後施壓，不如說是民主黨自身的問題。

餐廳可能有兩個顧慮：一是擔心該黨舉辦籌款晚宴會造成政治風險。民主黨於2019年「黑暴」中全面投向激進反中勢力，參與各種暴亂，但民主黨至今仍沒有表明與激進反中勢力一刀兩斷，多名核心成員潛逃外國，許智峯更淪為通緝犯，惟民主黨從來沒有跟他們劃清界線，這自然令人質疑其政治立場和路線。而且晚宴目的旨在籌款，當中會否涉及資金流向和其他法律問題，都難免令餐廳憂慮。

二是民主黨的形象問題。近年該黨雖轉趨低調，但今日的民主黨與2019年的民主黨，未見有任何區別。民主黨沒有調整過政治路線，沒有修改過自身形象，仍抗拒香港新的政治局勢。

今日的民主黨仍然是2019年與「黑暴」「齊上齊落」的民主黨，這樣的形象難免令人望而卻步。不做該黨生意，未必一定是因為人為施壓，反而是客觀評估後的理性決定。羅健熙一味尋找「稻草人」，將民主黨屢吃「閉門羹」的責任推諉他人，但卻沒有檢討民主黨的形象和路線，這才是民主黨的最大問題。

民主黨的三大問題

綜合而言，民主黨現時存在三大問題——

一是未能回應本港新政治形勢。隨着《港區國安法》出台、選舉制度完善、「愛國者治港」原則全面落實，香港政治局勢和政治生態已大幅轉變，本港正式進入「愛國者治港」新時代，不論喜歡與否，從政者都必須適應。

當然，也可以像公民黨般拒絕接受，乾脆解散收場。惟民主黨並沒有解散的打算，但又不願接受新的政治形勢，仍在抗拒新選制，這樣的民主黨自然難有前途可言，也令自身成員和支持者無所適從，究竟是繼續參選，還是轉為壓力團體？究竟是成為愛國者陣營一分子，還是仍然對抗？對於這個關係到生存與毁滅的問題，民主黨完全沒有任何決議。

二是未能改變外界對其「西方代言人」的觀感。民主黨一直與西方關係密切，在「黑暴」期間有成員更公然呼籲外國勢力干預以至制裁香港。在本港新政治形勢下，「西方代言人」的標籤絕不可能在香港政局有一席之地，甚至可能觸及國安法紅線。民主黨卻沒有扭轉外界觀感，主動與西方國家保持距離，怎可能得到外界信任？

三是未能重回愛國者路線。中央一直強調愛國者治港不搞「清一色」，傳統泛民政黨中仍有一些人希望可以繼續參選、參政，關鍵是要成為愛國者一員，在政綱、路線上調整，以符合愛國者要求。但以羅健熙為首的民主黨領導層，有就路線等問題深入討論和調整嗎？有主動重回愛國者陣營嗎？明顯沒有。不切割、不改弦、不調整，一味以拖待變，甚至連跟反中亂港的違法分子劃清界線都沒有做。這樣一個政黨想繼續參選、想在本港政壇保持一席之地，恐怕是一廂情願。該黨不能成功舉辦晚宴，正反映其四面楚歌的困境，這才是民主黨的真正問題，而不是有無飯食。

校正政治路線 不難擺脫困境

一國兩制本來為泛民提供了生存和發展空間，造成民主黨今日困境，正在於其路線、立場的錯誤，與一國兩制無關。其實，該黨要擺脫困境也不難，就是要重新校正自身政治路線、尊重本港政治新秩序、謹守香港法治界線、重回愛國者陣營，以實際表現重樹形象、重新爭取外界支持，這樣的民主黨才有出路，而不是糾纏於一個籌款晚宴。

作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員

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[韓成科]

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