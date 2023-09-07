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陳帆川

陳帆川：80%針對BBC的網絡欺凌 都瞄準一名27歲女記者

【明報文章】《星期日泰晤士報》早前報道，今年頭6個月，所有針對BBC（英國廣播公司）的網絡欺凌信息裏，有八成都批評他們一名年輕女記者。她如何得罪了廣大網民？

Marianna Spring是BBC首名專責調查虛假信息和社交媒體的記者，她上周接受美國哈佛大學尼曼傳媒實驗室訪問，分享過去一年如何天天袋着5部舊電話，營運5個假社交媒體帳號，以了解政治立場迥異的美國選民在社交媒體上分別接收什麼資訊。

查網絡假信息 成陰謀論者敵人

她首先向美國皮尤研究中心（Pew Research Center）索取數據，以設計假帳號的人物性格，希望他們盡量反映美國選民的立場。5名角色裏，有退休保守派白人、中年的民粹主義白人、40多歲的政治冷漠女性、堅定支持民主派的黑人，以及年輕的進步左派。

隨後她一人分飾五角，每兩天在每名角色上花半小時，在各大社交平台上按各自的人物性格點擊內容、「點讚」和追蹤，再研究他們被演算法分配什麼資訊。

出於BBC嚴格的編輯守則，她需要在維護公眾利益的前提下，將「臥底」行動的欺騙程度減至最低，因此她從來不用假帳號留言，以免構成欺騙公眾。

一年下來，她總結了幾點有趣觀察。第一，社交媒體的政治討論還是停留在拜登與特朗普之爭，而拜登年齡是左右兩翼的共同熱門話題。雖然共和黨初選出現幾名後起之秀，惟特朗普依然遙遙領先，其中一個端倪是，有關他的帖文幾乎都是由網民原創或二創，而有關其他初選人的帖文多出自官方手筆，即使部分宣傳帖裝成由網民創作，但還是能夠看出分別。

第二，右翼支持者常看到移民政策話題，左翼則常看到禁槍和教育話題；至於政治冷漠的人，則較常看到通脹和經濟等民生話題。而即使是中間派，在社交平台X（前稱Twitter）上看到的帖文也愈來愈激進。她留意到，愈來愈多右傾及親共和黨人士突然有了「藍剔」（身分認證標記），在X上的傳播力變強。

第三，她最近還真是去了美國，親身跟5名從網上找來、立場各異的選民聊天。她感覺真人討論起來，比起網絡上的討論講道理得多，大家都能闡述看法，而大家都不約而同地對社交媒體和政治兩極化感到厭倦，希望政壇上出現新人事新作風，不再是拜登與特朗普之爭。

尼曼實驗室形容，專責網絡打假的Marianna Spring，成為了陰謀論者的頭號敵人，但27歲的她堅持走入群眾：「人們愈來愈抗拒傳媒跟他們說『這正確，那不正確』。他們希望身處其中，跟你一起審視你正在做的調查。」她在新聞界火速冒起，愈紅網民愈反，網民愈反她愈紅，大概她自己也成了網絡文化的一部分了。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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