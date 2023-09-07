陳沛良：「谷」夜市要先「谷」消費氛圍

搞活夜市、帶動經濟，筆者當然十分支持。本港經濟正逐步復蘇，但同時亦面對消費氛圍不足、市民消費意欲疲弱的情况。因此，用夜市經濟拉動內需、刺激消費，政府需考慮的是如何營造積極的消費氣氛，「谷」高香港消費氣氛，「谷」遊客來港消費。

通關之後不少遊客到訪，但商場早早關門，夜間不能盡興購物遊玩，難免失望。同時大量港人選擇離境旅遊及消費，本地消費需求下降。今年7月零售業總銷貨價值的臨時估計為330億元，雖較去年同月上升16.5%，惟略遜市場預期。

港夜市突出重圍 需回歸自身優勢特色

有見及此，社會都在思考和探討如何釋放遊客及本地市民的消費意欲。今次政府推動晚間活動，措施之一就是延長商場營業時間和推出活動。早前飲食及零售業界主要擔心人手問題，不過商業行為受市場推動，有人逛街消費，商界自然積極解決人手問題，配合更長的營業時間，為本港夜間經濟注入活力。

至於露天夜市，在港並非新事物。過去廟街曾是風靡一時的夜市，在本地居民和外地遊客心中頗有知名度。即使到凌晨，街上仍燈光火猛、人頭湧湧，惟通關後卻沒有恢復往日繁華。據附近商家和遊客反映，本港露天夜市面臨內地夜市同質化和價格競爭，只是一個「打卡點」，要令遊客願意花錢消費和體驗，實屬不易。

內地夜市繁榮、種類豐富、價格低廉，大型商場更是吃喝玩樂一應俱全。在筆者看來，香港要突出重圍，無論是日間消費還是夜間消費，都要有獨特競爭力，要回歸自身優勢和特色。

香港是中西文化薈萃之地，有條件和經驗舉辦更多盛事吸引遊客，例如體育賽事、展覽會、音樂節等。上半年有幾名知名歌星在中環開演唱會，成為一時熱門話題，吸引不少內地和外國遊客專門訪港，對零售、交通、食宿等方面產生綜合效益。早前巨型黃鴨訪港，亦帶動港人外出打卡和小黃鴨手辦消費。

帶動消費氣氛 需要噱頭

所以，無論是遊客還是本地市民，都需一個「噱頭」帶動消費氣氛，尤其是大型盛事，可吸引更多高增值遊客留港過夜消費。

時節假日也是一個帶動消費氣氛的好時機，倘能與大型盛事結合，將發揮「1＋1＞2」協同效應。特首李家超宣布，國慶日維港將再次舉行煙花匯演，亦會有一連串慶祝和優惠活動。時隔5年再有煙花在維港上空盛放，筆者相信此舉不僅與市民同樂，亦能吸引不少享有國慶長假期的內地遊客，共賞維港美景和煙花。

接下來有中秋、萬聖夜、聖誕節、新年等一連串節日，筆者希望政府在此多下工夫，聯同商界舉辦更多大型活動、盛事吸引市民外出消費。而迪士尼和海洋公園節日活動也對消費者有一定吸引力，政府和商界可加強宣傳，帶動本港經濟活力和動力。

通關後不少港人喜歡北上消費，深圳不少商家趁機推出面向港澳旅客的優惠券、消費券吸客，可用於衣食住行諸多方面。香港旅發局亦有針對遊客推出「香港有禮」消費優惠券，確實吸引了部分訪港旅客到店消費。不過亦有部分遊客反映消費券限制較多、力度不夠、宣傳不足等問題。政府可透過適當的宣傳和市場推廣活動，提高商場夜市知名度和吸引力，例如考慮向本地市民和遊客推出限時消費券，吸引更多消費者夜間消費。

歸根結柢，政府推動夜市經濟的初衷是好的，同時亦要認識到，香港目前迫切的是提振整個消費氛圍。筆者樂見當局能推出更多好的政策措施，把社會整體氣氛及旅客訪港數字，恢復到2019年前的階段，不論日市及夜市都暢旺，方能帶動本港經濟進一步復蘇。

作者是立法會議員

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[陳沛良]