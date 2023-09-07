馬逢國：夜市集≠大笪地 可借鏡內地車尾箱市集

最大前提是設法扭轉「宅家」習慣

疫後復常的香港晚上被形容為「水盡鵝飛」，究其原因是港人在3年疫情間養成放工就回家、飲食靠外賣、消遣是上網。所以，搞活夜經濟的最大前提應是設法扭轉大家「宅家」的習慣，能鼓勵和吸引大家恢復出外活動就已是成功了；倘能同時「刺激經濟、拉動消費」就是額外成果。本人認為，從內地相繼有城市舉辦「車尾箱市集」的成效來看，毫無疑問是達到吸引群眾走出家門這目的，附帶為年輕人提供創業、表演和社交的新機會，甚值得香港參考。

內地「車尾箱市集」成功之處首先是低成本運作，只要有輛車，打開車尾箱就可擺攤，只需交付「場租」及做簡單佈置；二是不限經營內容，由手工藝創意到售賣食品、飲品等都可以，既多元化，也提供一個創業機會；三是場地經營者設立一片表演區和休息區，成為一個社交環境，大大提升「夜市」吸引力。

相比香港之前推出的美食車，先要投資一筆龐大資金購置車輛，又要申請牌照，「未見官先打八十大板」；或政府轄下的街道市集，均設固定位置，不可越雷池半步；又或類似旺角女人街和廟街那些攤位，需每天開檔時搭建、收市時拆卸，要成本和花偌大勞動力，還要覓地存放支架。而車尾箱雖然可應用面積有限，但好處是成本低、運作易和機動性強，可隨時「搬場」，即使經營不理想，退出時也沒有大損失。

當然，場地來源和管理、食物安全及環境衛生是最大問題，惟只要香港各界都同意攜手推動夜經濟的話，上述問題都能解決。場地上可使用現有公營或私營停車場，例如尖沙嘴海運大廈露天層，除了景觀極佳，面積也相當大，位置和配套更好，毗鄰商場就有不少食肆和娛樂配套。其他選擇包括西九海濱、運動場、公園和一些閒置土地，因為不需像年宵市場般耗時搭建，只要管理完善，晚上收攤後清潔一番，並不會影響翌日正常使用。

審批須拆牆鬆綁 門檻降至最低

審批方面，政府管理當局必須拆牆鬆綁，將門檻降到最低。若要按食物牌照般審批，那能夠擺上攤的，肯定只有財力雄厚的財團或連鎖店了。這就失去設立夜市集的原意。

車尾箱夜市另一優勢是，由於場地和擺攤者都不需大額投入，故既可以是短期試驗式舉辦，更可配合節慶和特別活動，例如「維港海濱節」在毗鄰空地或停車場劃出一片舉行；更可分區輪流舉辦，這個月在中環海濱舉行，下個月到元朗，目的就是將區內市民從家中拉出來，改變「宅家」習慣。

內地幾個夜市發展成效明顯的城市，更同時推出配套的旅遊項目、文化活動。擁有全球著名港灣風景和作為中外文化藝術交流中心的香港，是否也可借鏡推出維港夜遊、舉辦海濱音樂節等文化藝術活動呢？筆者早前與娛樂界同業交流時，大家全力支持設法扭轉放工歸家的習慣，更提出既然電影早場有優惠價，希望戲院經營者也考慮推出晚場優惠；另外也可增加夜間表演項目，之前就有意見提出在西九文化區推出夜間文藝表演。倘能配合舉行夜市，相信會相得益彰。

至於擔心新市集會否影響原來的夜市，例如女人街、廟街，以及現時人流已經見少的商場和食肆經營，若說完全無影響是過於樂觀，但人流增加後會流向哪方，就要各師各法了！新夜市出現的同時，現有市集就需提升競爭力，商場食肆也要加強吸引力，况且提升競爭力也是刺激經濟的重要手段。現時已有多家財團表示會延長商場營業時間，相信各界對帶旺市場氣氛的措施都會支持。只要大家同心協力，定能恢復香港不夜城和魅力之都的活力。

作者是立法會議員

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[馬逢國]