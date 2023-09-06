明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
麥家昇

麥家昇：發揮經貿辦功能 試行漫畫版權貿易

【明報文章】過去兩屆港府一直推動創新型經濟，其中文化創意產業是一個重點。事實上，創意產業在不少已發展國家，例如美、英，都達到佔GDP（本地生產總值）比重的8%至11%，而香港截至2020年的數據仍不到5%。《十四五規劃綱要》中，中央明確支持香港發展成中外文化藝術交流中心，在全球經濟重心加快東移的機遇下，創意產業結構調整與升級，可預見未來區內將出現眾多創意中心。

擴大經貿辦職能 兼任文化宣傳

文化產業發展的其中一個重要構成部分是IP版權貿易。IP（知識產權）版權貿易對文化產業發展具重要作用，它能進一步拓展其市場機會，通過與其他國家開展版權交易和貿易，可進入全球市場，並擴大受眾。

然而要成功轉化IP，成為一件便利交易、可擴展且簡單高效的交易產品，需要一個成熟、高效、公平的環境和平台。IP貿易包含法律、知識產權、商業應用等元素，實在不是本港中小企可容易把握的，特別是法律文件當中涉及跨地域、年期長的合約條款，若只依賴中小企推動，實在很不容易。再者，儘管文創產業有「輕資產、大潛力」特質，香港亦有不少可發展和擴充的「點子」，惟其發展仍面對例如本地市場細小等問題，不是普遍中小企能輕易解決。

如上文所說，香港的中西文化交流中心角色，對文創產業發展有很大推動價值，而漫畫、繪本作為較便宜的IP產品，可以成為低門檻產品的切入點。筆者建議港府成立「版權貿易平台發展小組」，同時擴大不同地方經貿辦的功能，除了基本工商貿易，亦可兼任文化宣傳服務。

低門檻的版權貿易發展媒介

漫畫和繪本在香港一向給予家長一種不夠學術性、文化度不高的感覺，其一原因是過去本港市場的漫畫題材過於單一。

放眼世界，漫畫發展已經不同，甚至是不少成年人定期購買的書籍，更有外國博物館和漫畫家合作出版漫畫宣傳；不少荷李活電影亦以漫畫為基礎，發展成一系列電影，在商業市場獲取好成績。亞洲內的日本更把漫畫發展成不同創意產業的佼佼者，從電玩、電影、卡通等，已是成功的文創產業案例。

香港漫畫及繪本過去曾有過流行題材，從《財叔》、《老夫子》、麥兜以至《風雲》等漫畫，都一直在亞洲地區例如馬來西亞、新加坡等「一帶一路」國家大受歡迎。近年，香港亦有《西遊》漫畫在內地發展成多項IP產品，引起各方關注。

漫畫作為一種理想而又相對門檻低的版權貿易發展媒介，有以下幾個原因：

（1）視覺表現力強。漫畫以圖象為主要表現方式，這種視覺表現力，使漫畫在傳達故事、情感和想法時具獨特魅力，能夠直觀地吸引讀者注意力。

（2）跨文化傳播。漫畫是一種語言界限較低的藝術形式，因此有較強的跨文化傳播能力。漫畫作品可通過翻譯和本土化，適應不同國家和地區的市場需求，促進文化交流。今年香港動漫節便舉辦了第二屆漫畫支援計劃，部分漫畫更在亞洲及歐洲地區出版當地語言版本，以漫畫形式「說好香港故事，展現香港創作力」。

（3）漫畫受眾群體非常廣泛，包括兒童、青少年和成年讀者。讀者可根據自己喜好選擇不同類型的漫畫作品，這為版權貿易提供了更大的市場潛力。

（4）漫畫作品通常有較高的衍生品開發價值。通過將漫畫角色和故事拓展到其他媒體形式，如動畫、電影等，可進一步擴大作品影響力和商業價值。

港府應棄「積極不干預」

帶領經濟產業架構升級

除了歐美國家，不少東盟及一帶一路國家對於香港文化創意一直都感興趣。香港的「East Meets West」東西薈萃跟內地近年推廣的「國潮」不同，大家可互補不足、共同發揮，說好香港、中國故事。

隨着數碼化和互聯網發展，漫畫作品可以方便地以電子書、網絡漫畫等形式，在全球傳播和銷售。數碼化媒介使版權貿易更為便捷和高效，同時也為創作者提供更多發展機會。這有助提高文化產業的影響力和可見度，並為其帶來更多商業機會。

港府應當摒棄過往「積極不干預」的管治模式，重新帶領香港產業架構升級，這需要更有效、更前瞻及更大參與度的政府。

作者是香港青年時事評論員協會成員、香港文創互動發展協會常務副會長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[麥家昇]

上 / 下一篇新聞