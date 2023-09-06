麥家昇：發揮經貿辦功能 試行漫畫版權貿易

擴大經貿辦職能 兼任文化宣傳

文化產業發展的其中一個重要構成部分是IP版權貿易。IP（知識產權）版權貿易對文化產業發展具重要作用，它能進一步拓展其市場機會，通過與其他國家開展版權交易和貿易，可進入全球市場，並擴大受眾。

然而要成功轉化IP，成為一件便利交易、可擴展且簡單高效的交易產品，需要一個成熟、高效、公平的環境和平台。IP貿易包含法律、知識產權、商業應用等元素，實在不是本港中小企可容易把握的，特別是法律文件當中涉及跨地域、年期長的合約條款，若只依賴中小企推動，實在很不容易。再者，儘管文創產業有「輕資產、大潛力」特質，香港亦有不少可發展和擴充的「點子」，惟其發展仍面對例如本地市場細小等問題，不是普遍中小企能輕易解決。

如上文所說，香港的中西文化交流中心角色，對文創產業發展有很大推動價值，而漫畫、繪本作為較便宜的IP產品，可以成為低門檻產品的切入點。筆者建議港府成立「版權貿易平台發展小組」，同時擴大不同地方經貿辦的功能，除了基本工商貿易，亦可兼任文化宣傳服務。

低門檻的版權貿易發展媒介

漫畫和繪本在香港一向給予家長一種不夠學術性、文化度不高的感覺，其一原因是過去本港市場的漫畫題材過於單一。

放眼世界，漫畫發展已經不同，甚至是不少成年人定期購買的書籍，更有外國博物館和漫畫家合作出版漫畫宣傳；不少荷李活電影亦以漫畫為基礎，發展成一系列電影，在商業市場獲取好成績。亞洲內的日本更把漫畫發展成不同創意產業的佼佼者，從電玩、電影、卡通等，已是成功的文創產業案例。

香港漫畫及繪本過去曾有過流行題材，從《財叔》、《老夫子》、麥兜以至《風雲》等漫畫，都一直在亞洲地區例如馬來西亞、新加坡等「一帶一路」國家大受歡迎。近年，香港亦有《西遊》漫畫在內地發展成多項IP產品，引起各方關注。

漫畫作為一種理想而又相對門檻低的版權貿易發展媒介，有以下幾個原因：

（1）視覺表現力強。漫畫以圖象為主要表現方式，這種視覺表現力，使漫畫在傳達故事、情感和想法時具獨特魅力，能夠直觀地吸引讀者注意力。

（2）跨文化傳播。漫畫是一種語言界限較低的藝術形式，因此有較強的跨文化傳播能力。漫畫作品可通過翻譯和本土化，適應不同國家和地區的市場需求，促進文化交流。今年香港動漫節便舉辦了第二屆漫畫支援計劃，部分漫畫更在亞洲及歐洲地區出版當地語言版本，以漫畫形式「說好香港故事，展現香港創作力」。

（3）漫畫受眾群體非常廣泛，包括兒童、青少年和成年讀者。讀者可根據自己喜好選擇不同類型的漫畫作品，這為版權貿易提供了更大的市場潛力。

（4）漫畫作品通常有較高的衍生品開發價值。通過將漫畫角色和故事拓展到其他媒體形式，如動畫、電影等，可進一步擴大作品影響力和商業價值。

港府應棄「積極不干預」

帶領經濟產業架構升級

除了歐美國家，不少東盟及一帶一路國家對於香港文化創意一直都感興趣。香港的「East Meets West」東西薈萃跟內地近年推廣的「國潮」不同，大家可互補不足、共同發揮，說好香港、中國故事。

隨着數碼化和互聯網發展，漫畫作品可以方便地以電子書、網絡漫畫等形式，在全球傳播和銷售。數碼化媒介使版權貿易更為便捷和高效，同時也為創作者提供更多發展機會。這有助提高文化產業的影響力和可見度，並為其帶來更多商業機會。

港府應當摒棄過往「積極不干預」的管治模式，重新帶領香港產業架構升級，這需要更有效、更前瞻及更大參與度的政府。

作者是香港青年時事評論員協會成員、香港文創互動發展協會常務副會長

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[麥家昇]