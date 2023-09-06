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吳兆文

吳兆文：輕性精神病被忽視 重性精神病遭污名

【明報文章】精神健康檢討委員會曾經指出，平均每7名港人便有1人出現不同程度精神健康問題，包括一系列生理、心理和社會原因導致的行為、情緒、思覺、智能等問題。由於傳媒選擇性的報道傾向，一部分香港市民對精神病的理解局限於「重性精神病」，簡單地標籤所有精神疾病都是嚴重、危險甚至絕望。

另一方面，由於一些不完整資訊，又有部分市民誤以為精神病都屬「輕性精神病」，只是一些情緒或焦慮表現，沒有什麼值得特別關注。市民對於「重性」和「輕性」精神病的誤解，必須澄清，鼓勵受困者接受社工、心理學家、醫生等給予基於實證的意見和幫助。

重性精神病不一定「重」

現代精神病診斷手冊包括數百種不同類型的精神病，當中有些病類有明顯生理基礎，例如阿爾茨海默氏病（又名失智症或腦退化症），主要病因是腦部退化，符合典型「disease」概念。但亦有很多病類屬於所謂「紊亂或失調」（disorder），病因不清晰，生理、心理、社會因素混合，有別於醫學上典型「disease」概念。

精神病的分類繁多，常用歸類方法之一為二分法，即分為「重性」和「輕性」兩大類，以方便研究、治療和公眾教育。「重性精神病」（serious mental illness, SMI）的例子有精神分裂症、興奮抑鬱症（常被稱為「躁狂抑鬱症」）等。「輕性精神病」（common mental disorders, CMD）例子有抑鬱症和各種焦慮症。

很多市民誤以為「重性精神病」一定比「輕性精神病」嚴重，無法根治。但事實並非如此，例如約有十幾個百分比的精神分裂症患者，一次病發，一年內可完全復元，之後不再復發，身心等功能無損。

另外根據研究顯示，精神分裂症患者的暴力傾向不高於其他人。若社會能夠接納他們，並做到早發現、早治療，他們能夠復元的機率會提升很多。

簡化輕性精神病 礙對症下藥

在部分市民過度嚴重化「重性精神病」的同時，又有另一部分市民過度簡單化「輕性精神病」，引致諱疾忌醫的反應。其實常見的情緒和焦慮症，嚴重患者受到的困擾，可以比「重性精神病」有過之而無不及，極端者更有尋死傾向，故此不可以輕視。

精神疾病長期不受重視，大眾放大「重性精神病」問題，不單未能對症下藥，更引致污名化，對患者和家屬造成負面壓力，邊緣化患者，令他們未能融入社會。另一方面，過度忽略「輕性精神病」，初期情緒病患者諱疾忌醫，擔心被標籤化，會減弱患者尋求專業協助的積極性。

愈早接受治療 康復機率愈大

治療精神病方法眾多，包括藥物、心理和社會治療或合併治療等。臨牀心理學家、精神科醫生、家庭醫生、社工、患者、親朋、輔導員都是幫助患者的關鍵人物。社會工作者擅長在社區深耕細作，能編織細密安全網、服務網，擔任前線工作，早期發現患者，向他們提供適時輔導及支援，需要時作合適轉介。

精神疾病在大都市十分普遍，人經歷不同成長階段、挑戰、困難，都會引起不同程度的精神健康問題。早治療的患者，很快可走出困局；而長期忽視的患者，則很容易進入惡性循環。大眾應鼓勵受困擾人士正視其狀况，跟很多疾病一樣，精神病患者愈早接受治療，康復機率愈大。

香港社會工作人員協會於今年3月，經本地研究建立了一套「精神健康社工專科專業勝任能力架構」予從事精神健康服務的社工，希望本地社工可更有效支援受情緒困擾的市民。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[吳兆文]

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