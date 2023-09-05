歐陽五：把握中美緩和「窗口」

訪華前，雷蒙多在美國與近150名商界領袖交談，得到的一致意見是「加強溝通」。在中美博弈加劇的背景下，溝通已然成為緩和雙邊關係的重要方式。諸多結構性的問題未見得能夠旋即解決，但擺上桌面、碰撞試探，亦是相互理解的機會。

兩國達成重要成果 為互動開闢新窗口

中方就美對華「301關稅」、半導體政策、雙向投資限制、歧視性的補貼、制裁中國企業等議題，表達嚴正關切。這些議題正是美方近年為雙邊關係製造的「山頭」，能否搬走，要看美方的務實行動。談判桌上自然不乏唇槍舌劍的激烈交鋒，惟此番中美達成兩個重要成果：一是在兩國商務部之間建立新的溝通渠道，二是雙方啟動出口管制信息交流機制。這為中美接下來的經貿互動開闢了新「窗口」，值得雙方用心把握。

不難發現，如今美國的對華戰略心態，不乏矛盾和焦慮。雷蒙多訪華期間，既對美企表示「希望你們在這裏投資」，又宣稱「中國正變得愈來愈不具有可投資性」。她重申，美國將國安問題放首位，但不尋求與中國「脫鈎」。難怪美媒評價此訪是一次艱難之旅，因為雷蒙多的使命幾乎難以調和。美方不僅要渲染對華競爭，又要考慮在華美企的務實利益。畢竟，去年中美貿易額達到近7600億美元，創歷史新高，而美方顯然無法割捨這塊「大蛋糕」。

美方應省思遏華戰略有效性

美國的對華戰略矛盾，與中美博弈進入戰略相持階段密切相關。近年來，美國從經貿、科技、價值觀等方面圍堵遏華，卻並未將中國擊潰，說明中美博弈將持續相當長的時間。就在雷蒙多訪華期間，被美國極限打壓的華為推出新機預售。雖然華為尚未公開說明，但不少網友測評顯示，新機網速已達5G水平。

華為選擇在此時點發布，對美國而言，頗有「無聲勝有聲」的意味。從邏輯推論，美國科技遏華的負面效果，將會逐漸浮出水面，因為失去中國市場的科技企業，其利潤和研發投入勢將下滑，而中國的自主創新能力將趁機而起。美國政客的做法，其實是將未來的機會拱手送給中國。當然，這也留待中國付諸時間和努力兌現。不過，似乎中國的兌現過程正在加速。

在中美出現緩和「窗口」之際，美方更應省思遏華戰略的有效性。一方面，在中美博弈長期存在的情形下，雙方保持溝通非常必要，這能顯著降低意外和誤判風險；另一方面，在相持階段，中美可以開展良性競爭，惟要反對披着「打壓」外衣、破壞交往規則的惡性競爭，因這種惡性競爭損人又不利己。更重要是，當前危機四伏的世界，需要中美抓住緩和「窗口」，共同應對乏力的全球經濟復蘇及地緣紛爭挑戰。希望雷蒙多訪華之旅結束後，美方不要再重蹈祭出對華「大棒」的覆轍。

作者是時事評論員

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[歐陽五]