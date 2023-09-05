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狄志遠

狄志遠：推動社會發展 並非單靠官員

【明報文章】風雨過後，一切回復正常。面對超強颱風蘇拉，政府可以說是嚴陣以待，擺出陣形召開跨部門記者會，向市民解說各部門的防風工作，有步驟地向公眾發放信息，及呼籲市民配合，市民也因着政府的提示及節奏做好防風措施。當局善後工作也見效率，筆者亦收到一些官員的提示信息，看得見官員是上心的。所以今次應對颱風襲港，政府的表現應該畀個讚。但讚還讚，政府在施政上仍要多聽民意、多聽不同聲音。

異中求同 同中存異

近日特首積極準備其第二份施政報告，會見政黨、立法會議員，落區聽市民意見等。雖然動作不少，惟範圍偏窄，聽取的聲音主要來自建制派。是的，建制派有其代表性，應細心聆聽；但非建制派的聲音就不成比例，民主黨要求約見政府官員，表達對施政報告的建議，當局卻拒之門外。特首約見市民的地區交流會，出席者都是建制陣營成員，一個非建制派的區議員都無被邀請參與。

筆者多次強調，香港是一個多元社會，存在多元聲音；若沒有多元參與，就不能做到異中求同、同中存異，在不同聲音及訴求中找出最大共識。聽取民意、尊重民意、以民意為依歸，這才能確立政府的認受性及威信。如果政府仍然偏聽、圍爐取暖、自我感覺良好，這會令人失望，對於其施政效果，也使人擔心。

政府缺制衡 官員表現必出問題

社會的發展，不是單靠幾個「打得」的官員，以主觀意志去作為。官員能擔當是重要，惟他們是要施政為民、解決市民所需，因此施政的方針是建基於民意。完善選舉制度後，議會回到正常運作，但由於議會缺少碰撞和火花，我們監察政府的「火力」也減弱了，議會反對聲音絕少，官員覺得應對議會容易了，面對議員的問責也就變得隨便了。一旦政府缺乏制衡，政府及官員的表現必定出現問題。

今年底就是完善地區治理下的區議會選舉。新選舉制度下，估計建制陣營會在各區取得絕大部分議席，但我們的主觀願望，仍希望非建制派能夠在這次選舉中，有公平參選機會，在提名過程中，容讓不同政治光譜的代表能夠得到提名資格，至少可以讓市民有更多選擇。初步了解，由於有不少泛民支持者對新選制感不滿，以致他們的投票意欲非常低，這對於非建制派參選人是非常不利。惟無論如何，我們都要積極一試。

近日民主黨搞籌款晚宴遇到不少困難。一個合法的政黨搞正常不過的籌款活動，會受到如此重大阻力，那持反對意見的政黨成員，在區議會仍有參選空間嗎？

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]

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