王貞威：郭台銘參選 在野陣營溝通整合還來得及嗎

從「美麗島電子報」多波次滾動式民調來看，郭台銘參選對賴清德幾乎無影響，對柯文哲支持度差不多可以拉掉3個百分點，對侯友宜可拉掉兩個百分點。整體上，對柯的影響較大。郭台銘違背承諾參選，只會令在野陣營更難整合。所謂「請在野領袖喝咖啡」和曾經的山盟海誓，早已沒有實質意義。

同樣是「美麗島電子報」的8月「國政」民調顯示，一半選民其實對賴清德更為擔憂。被問及「明年誰當選兩岸關係會更緊張，甚至未來4年大陸更可能武力攻擊台灣」，有近一半人選擇賴清德，而在野3人僅有約3%受訪者選擇。可見，這一半甚至高達六成的力量，對賴清德是不信任和擔憂的。

島內有些學者使用催票率概念分析選舉，筆者極為贊同，也做了大量研究。所謂催票率，指的是在某一次選舉中相關政黨或候選人取得選票的能力。具體而言，「催票率＝所得票數／選舉人數」，而不是傳統的得票率概念，即得票數除以有效投票數。筆者認為催票率更能有效反映政黨影響力和動員能力；比較催票率的增減，更能反映政黨影響力、動員力的歷時性變化。

當前的民調採用等比分層隨機抽樣法，從年滿20歲的民眾中抽取一定數量的對象，詢問其政黨或候選人支持意向。所以，民調在一定程度上相當於催票率，體現的是候選人催票能力。

35%支持度乃賴清德「天花板」

從2000年以來，民進黨催票率總體呈現上漲趨勢，2020年達到歷史高點42.31%；最低為2008年的31.4%。相較於受到香港「修例風波」、中美戰略競爭等巨大外部環境變化影響的2020年「大選」，2016年「大選」的民進黨催票率更能反映其真實的政黨實力，但也要除掉「周子瑜事件」的影響。所以，賴清德的催票率在33.69%到36.71%之間是合理區間。

因此，目前賴清德的35%民調支持度是符合實際的，也是他的「天花板」，選舉結果應該會更低。所謂達到四成或以上支持率，要麼是機構效應，要麼是故意抬高，根本不具科學性。候選人催票率之總和，等於有效票數與選舉人數的比值，近似於投票率（投票人數與選舉人數的比值），反映投票總體情况。以往「大選」投票率在七成五左右，據此可計算侯友宜、柯文哲、郭台銘3人「分食」的就是剩下大概四成的催票率。從科學數據來看，即使藍營有效整合，也是微弱優勢獲勝；郭台銘參選後只會令形勢更複雜。

在野陣營思考時間不多

一個更棘手問題是，一旦各方都宣布參選，尤其是登記後，再談整合就面臨觸法的問題，容易跟「搓湯圓」（勸退他人之意）掛鈎，也極容易被「中選會」盯上。在島內中立機構紛紛介入黨爭、成為民進黨「東廠」「西廠」的情况下，在野陣營的溝通整合時間愈來愈少，形勢愈來愈嚴峻。是秉持「老子不當選，誰也別想當選」的赤裸裸商場思維，還是放下面子促成合作、「下架民進黨共享和平繁榮」？恐怕留給在野各方思考的時間不多了，可以說已經沒得選擇。對賴清德心存擔憂的台灣選民，考慮好了嗎？

作者是廈門大學台灣研究院政治所所長、廈門大學港澳台研究中心副主任

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[王貞威]