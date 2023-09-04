關仲然：整合在野勢力可能嗎？ 郭台銘參選對台灣總統大選的影響

探討郭台銘宣布參選的影響之前，先「回帶」到大約半年之前、4月的時候，郭高調參與國民黨內初選（準確一點是與侯友宜爭逐國民黨徵召）。當時他在記者會上公開「為4年前負氣離開國民黨」鞠躬道歉（郭在4年前因在初選中輸給韓國瑜，憤而退黨）。到今年5月中，國民黨決定徵召侯友宜出戰；當時落敗的郭台銘大方恭賀侯，並說「將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選」。從鞠躬道歉到表明會信守承諾，再到上周公然背棄承諾，郭台銘立場之飄忽、承諾之脆弱，既摸不清又猜不透。

郭稱團結在野力量

實際效果是否如此

我們先暫時放下邏輯思維，嘗試理解一下現在郭台銘的參選目的。根據郭的最新說法，他宣布參選是要團結在野力量，就如他在早幾天的記者會名稱一樣，要組成「主流民意大聯盟」。他認為「下架民進黨」就是主流民意，而要令這個主流民意得到彰顯，就需在野黨派團結一致，從而實現贏得明年總統選舉。至於他以獨立身分參選的這個行為，就是有團結的作用，亦即團結國民黨侯友宜和民眾黨柯文哲。以上就是郭的講法，惟實際效果又是否如此？

這時候，我們不妨重啟正常的邏輯思維，看看郭的說法與現實之間的距離。從不同民調機構的結果顯示，民進黨賴清德都是排首位，柯文哲第二，侯友宜第三。在只設一輪、「票多者勝」的單議席單票制選舉制度下，候選人立場愈接近，那麼相近的候選人之間自然會互爭選票，形成內鬥。

在原來的3個參選人中，柯文哲的角色立場一直都非常有趣，因為他從政初期就有親民進黨的背景（2014年得民進黨支持參選台北市長），對淺綠和年輕人的選票，一直都有不少吸引力。但柯後來不再跟民進黨合作，又在兩岸關係持續地模稜兩可，加上現在柯文哲和國民黨都有共同的在野身分、有共同敵人，這正正就是郭台銘所說的主流民意、在野陣營。所以在今年選舉時，不斷傳出「藍白配」說法，希望可整合起來共同對付民進黨，逐漸令人覺得柯文哲在傳統的藍綠對決格局上，是從藍營搶走選票多於綠營。

簡單說，若柯文哲和侯友宜真的能團結起來，第一個出現的問題將會是，兩人加起來的選票是否足以贏過賴清德？但在這個問題之前，還有一個更重要問題：柯和侯是否真的有整合可能？

整合的不可能

世界上不是所有東西都可以像瀨尿蝦和牛丸一樣，整合起來變成很「掂」的瀨尿牛丸。單純從選制思考，團結在野當然是增加勝選的好方法；但不妨設想，對於一個深藍支持者來說，柯文哲跟賴清德是否有很大分別？即使有分別，這分別是否足以令深藍選民真的支持柯？好了，就算深藍選民願意投柯文哲，作為第一大在野黨的國民黨，又是否甘心退居副手二線？

再者，對柯來說，一直以來都強調自己是非藍非綠的「白色力量」。當然在兩岸關係永遠是台灣第一大難題的情况下，實際上是否真的存在這種「白色」空間，從來都是一大疑問。但要做到「非藍非綠」，柯文哲及其民眾黨自己就至少要做到不被整合，不成為藍或綠的一部分。總結來說，「藍白整合」的想法，其實難以成功。

再退一步想：就算真的有可能「整合」，那麼郭現在加入戰團、獨立參選，又是否真的是促進整合的好方法？郭的票源，必然來自侯友宜和柯文哲，對民進黨來說，郭的做法實在是最強助攻。以加入戰團的方式希望達至團結結局，絕對是創意十足。倘郭深信自己有一定的支持度，希望在野陣營團結起來、壯大起來，最簡單直接的方法就是以副手身分加入現有陣營；就算團結不了所有人，至少都可以為他選中的陣營帶來正面效果，怎樣都比現在參選亂局的做法更合乎常理。惟很明顯，郭不願做副手。所謂整合，說穿了就是要侯和柯屈服於他自己，「讓大哥先做4年」。

現在郭台銘宣布參選，距離正式成為候選人還有兩個月時間，他一方面要為自己爭取足夠連署（約29萬人），另外他也會不斷邀請柯文哲和侯友宜「喝咖啡、奶茶」，去做到所謂的「整合」。要達到連署門檻，以往都有參選人做到，以郭的財力和實力，應該不難達成；但到了11月、真的確定候選人資格時，當郭繼續參選而又無法勸退侯或柯其中一人的話，那麼郭台銘就必須更清楚交代怎樣通過參選來「團結」「在野力量」。到那時候，郭台銘和侯友宜（甚至柯文哲）在選舉中的最大對手，就不會是綠營賴清德，而是爭奪相同藍營票源的對方了。到時這幾名候選人也將會無可避免地互相攻擊。

柯文哲表現後勁不繼

選舉轉眼剩下不夠半年，時間雖短，但仍充滿變數，政黨之間的士氣和選情都是起伏不定。民進黨在不久前才經歷地方選舉的大敗，「＃MeToo」風波更是將民進黨帶到萬劫不復的地步；但只是過了一兩個月，忽然又回到可以「躺着選」都贏的優勢。一方面當然跟郭台銘的亂局有關，惟另一方面，本來的最大對手柯文哲也出現後勁不繼的表現，特別是早前舉行的「演唱會」，柯的落力演出正正令其支持者難堪。

政治人物、政治領袖最重要的，從來都是政策理念的提出和執行。當香港立法會議員都懂得知難而退，放棄展現「好聲音」時，充滿選舉經驗、懂得民主選舉的柯文哲竟然真的認真練歌唱《我只在乎你》，實在是走火入魔。

作為旁觀者，唯一肯定的是無論此刻在野陣營如何一團糟，民進黨又怎樣一枝獨秀，未來這4個多月時間，還是可以有無數出奇的事情發生。就像過去幾個月一樣，郭台銘既然可以「彈入彈出再彈入」，那麼到時候再「彈出」一次，「整合成功」地「功成身退」，也一點都不出奇。

作者是布魯塞爾自由大學東亞研究中心博士後研究員

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[關仲然]