劉國熙：對施政報告人才政策的期望

另一方面，針對疫情期間低迷不振的經濟狀况，政府也開始大力招商引才、拼經濟、拓土地，計劃使用粉嶺高爾夫球場小部分用地興建公營房屋。筆者對本屆政府在各項政策範疇的努力予以充分肯定，但希望政府能在人才政策上有更多建樹。雖然高端人才通行證計劃於去年底實施，但若要為融入國家發展大局推波助瀾，則需在引才、培育本地人才上多下工夫。筆者望能就此提出幾點拙見。

改良「高才通」 戰略性引才

筆者認為，以「高才通」計劃為首的人才引進政策，雖已取得初步成果，惟針對性不強、目的性不夠。據資料顯示，高才通的申請中，有近95%申請者的背景來自我國內地。筆者認為，在引才剛開始階段，要向國際傳遞海納百川的惜才形象，本身無可厚非。但習近平主席在2021年中央人才工作會議上，明確點出對北京、上海、粵港澳大灣區建設高水平人才高地的戰略部署。其中對「高水平人才高地」的定義，是「高層次人才集中的中心城市要建設吸引和集聚人才的平台」。

筆者的理解是，香港作為大灣區「背靠祖國、面向世界」的超級聯繫人，不僅肩負着吸引和集聚大灣區人才的重任，更重要是發揮香港國際化、生活配套充足、中外文化薈萃的優勢，重點吸引常年在海外工作，尤其具科研背景的華人高端人才；其二，便是出國留學後留在海外，或在回國與繼續留洋間躊躇不定的華人學生。其中有不少人，早年定居海外，雖有意抓住祖國發展機遇，但或無奈於已習慣海外或西方社會生活文化。而文化及生活模式都與西方相近的香港，不失為適合該群體回國發展的一塊「踏腳石」。

筆者相信，制訂更具戰略性的引進人才制度，刻不容緩。本屆政府在上任後已多次出訪中東、東南亞地區，筆者建議政府結合自身優勢和豐富的國際網絡，針對本港產業發展機遇，主動邀請該地區的跨國企業在港設點設辦。

目前由於審批過於寬鬆，通過高才通來港的人才，未有任何資料庫作紀錄。筆者建議當局盡快建立尤其是國際專項人才方面的資料庫，並與「搶企業」結合，將高才通向引進的重點企業開放，讓企業能充分掌握本港相關人才庫作招聘。

積極培育本地人才

筆者一直堅信，粵港澳大灣區為國家引進人才，除了推動國家整體發展，更重要是透過外來人才推動產業發展，帶動本港人才發展、實現上流。「南金融，北創科」之下，北部都會區將是香港未來的發展重鎮。正因如此，筆者建議政府更要藉此良機，重整本港經濟產業政策和人才規劃，包括因應國家「十四五」規劃中的八大中心定位，在北都區妥善規劃不同產業功能區；制訂產業政策，在不同產業上也推出像「產學研1＋計劃」的政策，向剛成立的新興產業企業提供頭兩年幫助。只要能有更多外來企業及本地被成功扶植的創新企業在港落地生根，自然能為本地人才提供更多就業機會和上升階梯，長遠達至培育本地人才、吸引外來人才的雙軌發展。

總括而言，本港經濟結構單一，要繼續大力發展新型產業，少不了引進國際人才，為整體社會的發展「造血」。

作者是優才及專才協會理事兼政策研究中心副總監

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[劉國熙]