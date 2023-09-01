管浩鳴：日本汲取了歷史教訓嗎

日本排海的核污水，含有多達60多種無法降解的放射性元素，危害難以估量。今年5月，當局就在福島附近海灣發現有魚類的輻射含量超出標準180倍，反映核污水排海的風險不容低估。

回首1983年2月，日本簽署《聯合國海洋法公約》成為締約國之一，本應盡責保護海洋和履行相關義務，就算是「有可能有害」的輻射物，都須禁止流入海洋。但其作為公約簽署國，竟主動排放核污水入海，日本官員究竟有多厚的面皮？它又如何面對其他簽署國呢？

再者，日方說核廢水經處理後，氚濃度只是世衛飲用水標準的七分之一。既然說是合乎「標準」，他們是否敢去福島水域暢泳消暑？又是否願意長期飲用來自福島過濾後的水，及食用附近水域的海鮮？

「核水經處理安全可靠」 說法站不住腳

福島核事故應負上重大責任的東京電力公司，如今仍專責處理核污水，其過往在核電安全運行上就有諸多不良紀錄。在營運核電站期間，東電多年來表現劣迹斑斑、罪行纍纍，被揭發的醜聞更多不勝數，總括來說是應急處置不力、缺乏責任意識、安全觀念淡薄、內部管理混亂、篡改偽造信息、多次隱瞞事故；今次核污水排海更是無視國際法規、罔顧國際利益。所謂「福島核污水經過處理安全可靠」，這個說法實在站不住腳。

無論是日方還是中方，基於過去戰爭悲劇的歷史陰影，雙方都清楚認識到兩國關係特殊的脆弱性。就如2012年釣魚島「國有化」問題，引發中國社會爆發自抗戰結束以來的最大規模反日運動，全國情緒高漲，示威過程中更發生暴力事件。當年日本野田佳彥政府認為，經政府「購買尖閣諸島」（釣魚島），以為可有效實行安定的管理，避免登島等可能引發不測事件。然而如此說法當然令中國人民強烈不滿，此一大教訓無疑是又一事例證明，日方根本是立心不良、司馬昭之心路人皆知。

過去的抗日戰爭對中國人民帶來悲痛，而在每年指定日子，日本官員總會到靖國神社參拜；加上日本篡改歷史教科書、歪曲史實、隱瞞真相，屢犯不改，各種行為與一國應有之質並不相符。難道今次核污水排海的解說，可以令世人信服嗎？

西方國家默許縱容 漠視對世界危害

歐美等西方國家出於鞏固與日本的政治、軍事同盟計算，默許縱容日方肆意排放核污水入海，漠視對世界的危害，不惜犧牲海洋生態和全人類健康。相反，中國則堅持科學態度，以全人類安全福祉為重，一直強烈敦促日本停止核污水排海的錯誤行動，並採取一切行動維護國民健康。中國暫停進口日本水產，正正展現了大國擔當，肩負起捍衛全人類利益的重任，受到世界人民尊重和支持。

在今後最少30年的漫長時間，核污水將源源不斷產生並排入大海，「福」水難收已成事實。日方不論如何編造「話語陷阱」，都改變不了核污水排海將對海洋環境、食品安全和人類健康帶來的巨大風險。全世界海洋相連相通，日本核污水排海的不確定性風險，將隨着洋流循環流向整個海洋，威脅地球生態。日本將永遠被貼上「全球海洋污染者」的標籤。

作者是立法會議員、法政牧師

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[管浩鳴]