沈逸：金磚國家為世界持續注入發展新動力

此次金磚峰會召開之際，世界風雲變幻：歐洲的俄烏衝突進入新階段，如何止戰促和，日趨成為各方共同關切；於亞太地區，日本悍然啟動核污染水排放進程，30年內太平洋生態系統穩定與環境安全，成為各方必須共同應對的全新挑戰，而七國集團（G7）保持集體沉默，全球海洋安全和海洋環境如何有效治理，需要新的動力機制；在更廣義的全球範圍，新冠疫情結束後，如何保持全球經濟持續增長的動力，有效應對衰退風險；如何把握新技術革命契機，推動廣大發展中國家和新興國家的經濟得到務實有效發展，確保「不讓任何一個國家在世界現代化進程中掉隊」，成為各方共同關切。

對於上述問題，金磚國家在南非峰會向世界提交了來自新興市場經濟體和發展中國家的答案。

新興市場發展中國家的集體代言人

首先，從整體來看，金磚國家日趨成為塑造國際格局的重要力量。金磚國家有重大的政治、經濟、歷史、文化等方面的差異，但走到一起的原因，就是都希望能夠自主選擇發展道路，都希望能夠捍衛自身發展權利，都希望能夠實現自身及廣大發展中國家的現代化。這些希望，代表着人類社會的前進方向。

從這個意義上來說，金磚國家在當今世界，自然而然成為廣大發展中國家和新興市場國家的集體代言人。金磚國家的目標，也是廣大發展中國家和新興市場國家的共同目標，那就是推動全球治理和國際秩序良性變革，確保發展中國家和新興市場國家在國際秩序及規範的制定過程中，有充分話語權和決策權，推動國際秩序和規範更公平、公正發展，而不是——用南非金磚國家大使的話來說——處於「種族隔離」狀態。

反對經濟脅迫 堅持多邊主義

其次，從目標來看，金磚國家共同聚焦發展，聚焦實現聯合國制定的2030年可持續發展目標。金磚國家擁有的人口總量、經濟體量，在當今世界舉足輕重；通過務實合作實現經濟可持續發展，是金磚國家的核心目標。所以，金磚國家非常明確表示反對將經貿關係武器化，反對少數國家威脅實施「脫鈎斷鏈」、經濟脅迫。金磚國家側重強調務實合作，特別是在「數字經濟」、綠色發展、供應鏈等領域。

當前，全球經濟復蘇乏力，面臨衰退威脅的衝擊和挑戰。對此，金磚國家提出多個務實合作項目，比如此次峰會中，中國提出設立「中國-金磚國家新時代科創孵化園」，探索建立「金磚國家全球遙感衛星數據與應用合作平台」，為各國農業、生態、減災等領域發展提供數據支持；以及共建「金磚國家可持續產業交流合作機制」，為落實聯合國可持續發展議程提供產業對接和項目合作平台。這些都是實實在在為世界經濟的長效增長，注入全新動力的關鍵舉措。

第三，金磚國家都反對冷戰思維，對拓展政治安全合作、維護和平安寧，有共同的認識和需求。金磚國家對全球安全環境有共性的認識邏輯，即認為國際安全不可分割；犧牲別國利益、謀求自身絕對安全的霸權主義安全觀，最終只會陷入大國政治的悲劇。從實踐看，金磚國家已構建完善的工作機制，無論是金磚國家外長會晤、安全事務高級代表會議等機制，還是即將啟動的人工智能研究組，體現了對安全和發展的統籌，展現了金磚國家為全球安全治理做出積極貢獻的真誠願望及務實努力。

第四，金磚國家堅持真正的多邊主義，尊重並強調聯合國的核心地位和作用，維護以聯合國為核心的國際體系，支持並加強以世貿組織為核心的多邊貿易體制，反對搞「小圈子」、「小集團」。這對當今世界全球治理的良性變革至關重要，體現了金磚國家對全球治理做出的積極貢獻。

金磚擴員 無法阻擋發展前行

中國古語有云「青山遮不住，畢竟東流去」。金磚國家自身的發展證明，站在歷史正確一邊，金磚國家自身的發展和前行是無法被阻擋。愈來愈多國家認識並贊同金磚國家建設人類命運共同體、推進全球治理良性變革的理念，亦願意加入其中並肩前行。

這一輪新增的6名成員，使金磚成員遍佈全球主要關鍵地區，成員涵蓋關鍵地區的戰略樞紐國家，在突顯金磚國家吸引力的同時，也展示了全球新興市場國家和發展中國家勠力同心、奮發圖強，集眾智、匯群力，推動全球治理朝着更公正合理方向發展的美好畫卷。相信歷史將見證這具有戰略意義的時刻，相信金磚國家將通過自己努力，共同邁向更美好的明天。

作者是復旦發展研究院金磚國家研究中心主任

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[沈逸]