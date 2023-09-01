周永新：施政報告應關注的民生議題——通脹、貧富不均、照顧者壓力

首先，市民關心的是，通脹好像「殺到埋身」。所謂通脹，簡單來說，就是物價不斷上升，購買同一樣物品，隔了一段時間，價錢都要比上次高。疫情過後，這大半年來，市民看見無論什麼物品都加了價，少則一元幾毫，加價兩三成的也不少。雖然統計處公布的數字，綜合物價指數按年升幅只有一兩個百分點（今年7月的數字是按年升1.8%），但對升斗市民來說，買的物品都加價，感覺就是百物騰貴！

物價指數升幅與市民感覺有落差

李家超回顧過去一年工作時，強調他和團隊是做實事的人，指的實事包括：成立關愛隊協助有需要的市民、興建簡約公屋解決蝸居劏房市民的住屋困難、設立師友計劃擴闊住屋環境惡劣之初中生的視野及增加他們自信、整頓久為市民詬病的街道衛生等。市民對李家超上任後做的實事，一般評價是滿意的。不過，現在市民最感切身的問題，是通脹不斷削弱他們的購買力，生活並不如當初期望的疫後有所改善。

筆者認為，在未來一份施政報告中，李家超真的要想辦法，看看如何紓緩市民因通脹而感受的壓力，尤其是那些收入不多的基層市民，他們包括︰20多萬個領綜援的住戶，他們領取的金額雖然隨通脹上調，惟實際生活水平自回歸以來並沒有改善；數十萬長期患病和殘障的市民，他們雖得到公營醫療系統照顧，但所需的輔助和復康服務不是付諸闕如，就是不足；差不多200萬在每月入息中位數2萬元以下的打工仔，他們如果住在較偏遠市鎮，單是上下班交通費已所費不菲，通脹對他們來說是百上加斤。

為改善民生、紓緩通脹壓力，筆者有以下建議：

（1）實質增加綜援金額10%。上次全面檢討綜援金額已是1996年的事，董建華出任特首時曾調整長者領取的綜援金額，每月增加300元，但其餘綜援人士卻因當時出現的通縮而被削減。（2）檢討長期病患和殘障人士所得的輔助和康復服務。最近精神病患者引起社會關注，顯示政府必須加強在康復服務方面承擔的責任。（3）將政府提供的交通補貼恒常化，及重整最低工資調整機制。

此外，為對抗通脹，明年政府看來要繼續「派錢」了，筆者以後再討論。

有「社會安全網」 才不至失控墜落

第二，香港是貧富懸殊的社會，原因是本港實行簡單稅制，稅率又偏低，所以有意見認為香港是富者愈富、貧者愈貧。單看收入的分佈情况，差距確實愈來愈大，但最值得留意的是，個人月入中位數長期徘徊在1.6萬至2萬元之間，今年第一季是2萬元，即有一半打工仔月入在這數字之下；而月入在1萬元以下的，仍有35萬人，佔勞動人口近10%，他們是否愈來愈窮？

市民雖然常埋怨「生活逼人」，但可幸的是，香港戰後以來並沒有因民不聊生而發生暴亂，僅有的一次是1966年天星小輪加價事件。這樣，香港的窮人是否沒有不滿？不滿是有的，不少市民更覺得社會對他們不公。為什麼他們沒有因此破壞社會秩序和安寧？上世紀80年代初，當時港督麥理浩講過︰香港是資本主義社會，資本主義難免造成貧富不均，但政府提供免費教育、廉宜的房屋和醫療、基本生活保障，總算蓋過了資本主義的醜惡一面。

筆者重提舊事，想指出的是：香港能夠保持長期繁榮和穩定，政府設立的社會安全網（social safety net），其中包括政府提供的教育、醫療、房屋、福利和社會保障等服務，抵消了社會因貧富懸殊而構成的不穩定，市民也因此有向上流動機會。從這個角度看，香港正因有社會安全網，才不至淪為失控和墜落的城市。

福利並無令有工作能力者「躺平」

最近有意見質疑社會安全網的功能，筆者覺得有澄清的必要。早前有調查顯示，低收入群體中有8萬名具工作能力的人並沒有就業；於是有意見認為，福利可能令這些有工作能力的人「躺平」。這些人為什麼沒有工作？統計處應深入調查；認為福利開支增加而造成更多市民倚賴政府，並不公允。其實，本港市民從來不缺自力更生精神，因為失業而領取綜援的個案一向偏低，今年7月的數字是1.7萬宗。筆者不想看到25年前「綜援養懶人」的言論再次出現，更不想接受福利的市民受到歧視和排斥。

另外，公營房屋是寶貴的社會資源，必須用得其所，不會有人反對；但把公營房屋的短缺歸咎於現有公屋居民濫用，卻有違公營房屋原意，也會造成社會不安。最近有消息傳出，房委會當中有委員認為，60歲或以上的公屋居民，應如其他住戶接受入息和資產審查，超過的要繳交高額租金。筆者認為房委會必須審慎行事。長者擁有資產，是他們幾十年積蓄得來的，為什麼他們有積蓄便要受到「懲罰」？况且，公屋居民擁有的積蓄，可能已使他們失去領取長者生活津貼的資格，現在要受雙重打擊，社會是否這樣對待長者？

總結上文，筆者盼望李家超在10月發表的施政報告，能明確肯定社會安全網的功能，並加以改善和優化。

照顧者徬徨無助 承受壓力喘不過氣

最後，李家超在施政報告必須回應的民生問題是，有需要受照顧的市民因得不到適當照料而死亡。這樣的悲劇，過去也曾發生，而隨着75歲及以上人口愈來愈多，獨居和雙老住戶持續上升，需要照顧的市民會有增無減；負責照顧他們的親友，所承受壓力亦會愈來愈大。

在悲劇發生後，李家超隨即提出改善措施，包括增加照顧者津貼金額、將津貼計劃恒常化，及擴大長者社區照顧服務券的使用範圍等。不過，為減少悲劇發生，政府必須有更周詳計劃。這方面，筆者有以下建議︰

（1）快將在各區成立的關愛隊，應以需要在家照顧的長者和殘障人士作為他們的首要關愛對象；（2）今年底改選後的區議會，應蒐集區內需要照顧之居民的有關資料，並就着各區不同情况商討對策，提交建議給地區專員跟進；（3）各區康健中心應該向區內需要受照顧的居民及其照顧者，提供預防性的醫療服務和其他保健信息，也應成為照顧者尋求協助的接觸點。

總結而言，李家超必須留意——市民的生活正受到通脹蠶食，在艱難時刻，社會安全網為他們提供保障，令他們不至徬徨無助；惟不少照顧者發覺承受的壓力令他們喘不過氣來，他們期待未來一份施政報告可為他們帶來好消息。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

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