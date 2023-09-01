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2023年9月1日星期五
葉蔭聰
筆陣
筆陣：讓反核與民族主義脫鈎 ／文：葉蔭聰
聞風筆動：李家超前晚下指示 政府如臨大敵迎「蘇拉」 ／文：李先知
周永新：施政報告應關注的民生議題——通脹、貧富不均、照顧者壓力
施麗珊：「造血」比「輸血」重要
沈逸：金磚國家為世界持續注入發展新動力
管浩鳴：日本汲取了歷史教訓嗎
劉國熙：對施政報告人才政策的期望
筆陣：讓反核與民族主義脫鈎 ／文：葉蔭聰
【明報文章】香港一群「突然反核」的團體，指摘環保團體不積極抗議日本政府排放福島核廢水，這可以說是香港的一幀新政治風景，也是個令人笑不出的政治笑話。
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筆陣：讓反核與民族主義脫鈎 ／文：葉蔭聰
聞風筆動：李家超前晚下指示 政府如臨大敵迎「蘇拉」 ／文：李先知
周永新：施政報告應關注的民生議題——通脹、貧富不均、照顧者壓力
施麗珊：「造血」比「輸血」重要
沈逸：金磚國家為世界持續注入發展新動力
管浩鳴：日本汲取了歷史教訓嗎
劉國熙：對施政報告人才政策的期望
聞風筆動：李家超前晚下指示 政府如臨大敵迎「蘇拉」 ／文：李先知
周永新：施政報告應關注的民生議題——通脹、貧富不均、照顧者壓力
施麗珊：「造血」比「輸血」重要
沈逸：金磚國家為世界持續注入發展新動力
管浩鳴：日本汲取了歷史教訓嗎
劉國熙：對施政報告人才政策的期望
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