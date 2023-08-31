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陳帆川

陳帆川：年輕人喜歡看字幕 如何改變影視業？

【明報文章】愈來愈多年輕人看影片時喜歡開啟字幕。這個細微的習慣改變，如何影響影視行業？

英國民調機構YouGov今年7月在美國訪問了1000人，發現逾六成18至29歲受訪者，即使看他們母語的電視節目時都會開啟字幕，高於30至44歲人士的37%，以及45歲或以上人士的30%。這令很多人感到意外，因為英美影視作品一直不帶字幕。一般人認為年紀愈大、聽力愈差，才要看字幕輔助，但調查結果卻恰恰相反。

美國語言學習網站Preply另訪問了1500人，嘗試找出人們看字幕的原因。說要靠字幕去更好地掌握劇情，以及認為演員說話太難聽懂所以開字幕的人，各佔約四分之一；15%人說因為音效太模糊而開字幕；9%人因為精神難以集中而開字幕。至於因為身體障礙問題，以及因學習新語言而開字幕的人，僅分別佔4%和6%。

Vox今年初在YouTube發布了一條大受歡迎的短片，解釋為什麼母語為英語的人，現在看電視、電影都要開字幕才聽得懂。據該影片解釋，那是因為現代混音技術是為戲院音響而設計，令演員對白在電腦和電話等平台播放時，跟背景音樂和音效混在一起，難以分辨。

非英語作品 迎前所未有機會

另一個令字幕流行的推手是Netflix。該平台在全球採購成本相對低廉的非英語節目，再配上多達28種語言的字幕，推廣給全球訂戶。韓國的《魷魚遊戲》、西班牙的《紙房子》，都是其大熱全球的例子。

韓國導演奉俊昊在2020年憑《上流寄生族》奪得金球獎最佳外語片，於台上致辭時表示：「一旦你克服了一英寸高的字幕障礙，你將會看到更多精彩的電影。」可見外語片要打入英語市場，其實不容易。如今科技與全球化令年輕觀眾對於字幕及非英語節目更加受落，為非英語國家的製作帶來前所未有的機會。

香港是一個有趣例子。港產片早在上個世紀已經因政治及發行原因，加配中英文字幕，賣埠全亞洲，而大部分觀眾看荷李活電影都需要看中文字幕。至於免費電視則因廣播規例的規管，黃金時段節目全部都有字幕，令字幕早於互聯網改變全球用戶習慣之前，港人已非常習慣看字幕。

然而當非英語國家都乘着全球化，希望影視娛樂衝出本土，香港卻似乎反其道而行，一直打本土牌和本土情懷，在國際上寂寂無聞，部分電影竟然也能大破票房紀錄。這種逆世界潮流亦能大獲成功的現象，成為了另類的香港特色。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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