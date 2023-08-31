李立峯、李賴俊卿：宿命主義、資訊接收和健康行為

簡單地說，宿命主義就是認為人的一切均為命運安排，人的行為和努力改變不了際遇，會採取聽天由命的態度。扣連到健康問題時，就是認為人的壽命有多長、一個人會否患上什麼大病等，都是「整定的」。我們可以想像，愈覺得一切都是命運安排的人，會愈不在意接收健康資訊或以實際行動確保個人健康，在艱難時會產生無力感，甚至放棄治療行動。

在今年5月所做的調查研究，訪問了1002名香港市民。問卷問被訪者是否同意人對於健康具有主動性，例如「只要努力維持良好嘅生活習慣，例如定期做運動、戒除不良嗜好、保持良好飲食習慣等，就能減少患病的風險」，結果有81.7%被訪者回答同意或非常同意，只有5%回答不同意或非常不同意，絕大部分被訪者都認同人可以通過適當行動預防疾病。

男比女較有「健康是宿命」想法

當問到會否同意「一個人有幾長命係睇佢有幾好彩或者唔好彩」這句話時，不同意的有43%，但同意的也不少，有26.6%被訪者表達同意。同時，問到會否同意「如果個天注定一個人要患上嚴重疾病，無論佢點做，都係會患病」這句話時，同意的被訪者竟佔大多數，有38.1%；不同意的有32.8%。同意者比例比不同意的比例高，亦即是說，的確有不少市民接納壽命長短和嚴重疾病是宿命。

調查發現男性比女性較為有「健康是宿命」的想法，同意患病是天注定的女性有37.2%，男性則有39.2%；同意壽命長短視乎運氣的女性有22.4%，男性則有31.3%。另外，教育程度高的人較少接受宿命想法——接受過和沒有接受過大專教育的被訪者中，均有37.9%同意患上嚴重疾病是天注定；但在沒有接受過大專教育的人中，17.1%屬非常同意，在有接受過大專教育的人中，14.3%屬非常同意。同時，在沒有接受過大專教育的人當中，29.1%同意壽命長短視乎運氣；在接受過大專教育的人之中，只有22.5%認同這個想法。

在香港，年齡和教育程度是有關係的，年長市民平均教育水平低一點。但有趣的是，年輕被訪者較年長被訪者更傾向認為「健康是宿命」。在18至29歲被訪者中，39.5%同意患上嚴重疾病是天注定，27.9%同意壽命長短視乎運氣；在50歲或以上被訪者中，同意這兩個想法的分別只有34.4%和22.9%。一個可能情况是，人到了年紀較大，要面對較高疾病風險時，會較少把健康問題訴諸運氣。

宿命主義者較少接觸健康資訊

如文章開首指出，從事健康傳播研究的人關心宿命主義這個概念，是因為宿命主義可能跟資訊接收和健康行為相關。筆者根據上面一直談論的「嚴重疾病是天注定」和「壽命長短視乎運氣」兩個題目，把被訪者分為宿命主義者和非宿命主義者兩組，再進一步分析。結果顯示，宿命主義者的確會較少接觸跟健康相關的資訊——在非宿命主義者中，38.8%被訪者平時會頗留意或非常留意關於健康和疾病問題的新聞資訊，29.5%會頗留意或非常留意關於醫療政策的新聞資訊；在宿命主義者中，這兩個百分比分別是33.3%和26.2%。

同時，在非宿命主義者當中，58.2%會主動在網上搜尋有關醫療或健康的資訊；37.6%會為了保持健康，主動詢問醫生或專家一些有關預防性的健康資訊或意見。在宿命主義者中，會主動上網搜尋相關資訊的有50%；會主動詢問專家的有32%。

在一些跟保持健康或防止疾病有關的行為上，兩組被訪者也有一些差異。例如在非宿命主義者中，71%經常或有時做運動；在宿命主義者中，經常或有時做運動的只有63%。在非宿命主義者中，44.3%有定期檢查身體；在宿命主義者當中，有定期檢查的有39.2%。

過去3年新冠疫情期間，不同市民對是否接種疫苗有不同想法。到較後時間，隨着進出餐廳、商場以至校園等均有接種疫苗的要求，絕大部分市民到最後還是有接種。在調查中，無論屬非宿命主義者抑或宿命主義者，均有95%人有接種新冠疫苗。

不過，在另一些跟新冠疫苗相關的問題上，兩組被訪者還是有點差異。例如調查問到有接種疫苗的被訪者，接種疫苗主要是因為相信疫苗可以保護自己和家人健康，抑或主要是迫於上班、上學或其他生活所需，在非宿命主義者中，40.8%指主要是生活所需，53.6%指是保護健康；在宿命主義者中，則有48.5%指主要是生活所需，46.8%是保護健康。

換句話說，就算是同樣有接種疫苗，宿命主義者較有可能只是因生活所需而做。另外值得一提的是，在非宿命主義者之中，49.4%有鼓勵父母或親友中的長者接種疫苗；而在宿命主義者中，只有39.4%有這樣做。

有效健康傳播 需應對市民想法

誠然，兩組被訪者之間的差異並不算非常之大，不過，視嚴重疾病和壽命為命定的人，相比來說，教育水平較低的年輕男士的確會在健康問題上較為消極，較少接觸相關資訊，也較少做預防的行為。這顯示，人們會在多大程度上關注自己健康，部分地會受一些根深柢固的、很「民間風俗常識性」的想法影響。到底是服膺天意、明白基因的限制，抑或是藉口，實際是怕麻煩，覺得疾病遙遠與己無關，或是害怕面對疾病，難以面對自身恐懼、無力感情緒等，都是值得探討的問題。

有效的健康傳播，也需要去面對和處理這些市民的想法。但若你相信「愛有天意」，那自身對上天賜予的身體應感到有一份責任感、對醫護有一份感恩，主動努力保持健康，尤其是及早預防疾病，希望或多或少可以大病化小、小病化無。

作者李立峯是中大新聞與傳播學院教授，李賴俊卿是中大新聞與傳播學院副教授

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