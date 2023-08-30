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李宇陽

李宇陽：香港未來路在何方？

【明報文章】筆者作為一名來港讀書畢業後留在香港工作生活的人，自認為是一個「居廟堂之高，則憂其民；處江湖之遠，則憂其君」的香港人，因深深愛着這個地方，故希望香港愈來愈好。但近年面對香港社會的急劇變化及外圍環境不明朗因素，我也時常思考香港未來路在何方，應如何走才不會出現「冇運行」的情况。

筆者近日與某名政府高官交流，談及2019年反修例事件帶來的後續影響，尤其是有關年輕人的統戰工作。我向該高官分享我身邊觀察到的大部分同齡港人（特指「95後」）的看法，第一是在香港看不到希望，或者說對這個社會的未來以一個悲觀角度看待，無論是向上流動，或是香港整個經濟產業的佈局發展；第二是現時社會整體氣氛確實「過左」，令人覺得「寧左勿右」、「寧緊勿鬆」，甚至有些時候會不自覺出現自我審查的潛意識，似有一種《1984》入面「Big Brother」的味道存在。

我的觀點代表不了所有人，但相信會引起一定共鳴。2019年事件作為一個非理性的極端，現時又去到另外一個極端，即所謂的大亂之後必有大治，就如同鐘擺一樣，從右面的制高點擺到左面的制高點。但基於一國兩制下香港的特殊情况，我相信鐘擺會慢慢落下來，始終香港應該是一個理性社會。更何况中國現時面臨的國際局勢，更需要香港這個突破口去打開困局，這一點領導人不會不知。

歡送DO事件 惹公眾憂慮

談及今年尾的區議會選舉，作為完善選舉制度的最後一公里，對於全面落實「愛國者治港」至關重要。改變後的制度確實是「完善」了過去的民主派人士，但是否「完善」了建制派人士，筆者有些保留。據筆者了解，現時私底下覬覦區議員席位者，絕不誇張的可用「爭破頭」來形容，不少在2019年未曾出現過的人馬紛紛浮上枱面。此次區選將是一次大洗牌，亦是一次協調各方勢力的新選舉，令人拭目以待。

此外，在「行政主導」大原則下，早前對於有聲音質疑日後區議會主席由當區民政專員（DO）兼任，有人擔心專員權力過大，會「無王管」，當局則認為有關說法杞人憂天及有些被誤導，有關憂慮不成立。近日，某地區民政專員被傳媒踢爆，其地區各界人士大擺宴席歡賀其赴京深造。筆者看過有關新聞報道及當晚活動相片後，從好的角度分析，可能這名專員確實是深耕地區工作、受人尊敬愛戴，惟筆者卻深深擔憂，曾幾何時本港公務人員必須避免任何實際、觀感上或潛在的利益衝突，這對維護公務員隊伍的誠信至為重要。在區選之前發生此事，令人憂慮未來「擦鞋文化」會否區區流行，給市民的觀感十分差，更使人擔憂權力過於傾斜，缺乏制衡會否滋生腐敗，或傳遞不良風氣。

歸根結柢，該名專員作為上京進修的帶隊班長，還是欠缺一些政治智慧；惟慶幸的是香港仍有一些專業持平的媒體做好監察，從另外一個角度看待此事又未嘗不是一件好事，可起到警示作用，令其他區的專員擺正身分，勿將自己類比成「土皇帝」。

今篇文章，筆者比較隨性，想到哪裏就寫到哪裏，辛苦各位讀者。最後再來說說香港的未來之路。香港作為「紐倫港」之一的國際金融中心，其金融體系發展的根本，仍是要與英美主流國家掛鈎，但受限於政治大環境，現時我們的領導班子中有不少人受制裁，一定程度影響了外訪聯絡工作，此情况短期內幾乎不會改善。惟如何向國際社會塑造並展示一個實施《港區國安法》後的新香港形象——換句話說，如何講好香港故事讓人樂意買單，減少脫鈎現象——筆者認為特區政府有必要靠民間力量，發揮民間智慧，做好民間外交。

發揮民間智慧 講好香港故事

無論是香港的商會、青年組織、社會團體等，他們才是對外講好香港故事的主體。靠官方硬銷，永遠都是你有你講、我有我做。然而，講好香港故事的前提，必須是先定義好何謂「香港故事」。現時我們仍欠缺一個理念、一個宏觀的敘事框架，更欠缺一個良好的敘事形象。在新時期宣傳香港形象不易，這項工作甚至會伴隨幾代人。

作者是香港青年時事評論員協會副秘書長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李宇陽]

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