劉健宇：「月月辦年宵」 搞旺香港夜市

夜市對大多消費者而言，追求的是夜市氣氛與價廉物美的美食，即由小販製作的小食。這些夜市在二戰後見於不同的亞洲國家，今天馬來西亞、新加坡、泰國仍然保持這種特色。而當我們觀看外國電影描寫香港的畫面時，往往有一個師傅在街頭「以鑊炒餸」，可見這個「香港形象」深入民心的程度。

可惜的是自1970年代起，當局已不再簽發新的小販牌照，包括固定攤位（熟食或小食）小販牌照（包括「大牌檔」及「冬菇亭」）。其實，要在香港租用一個可以申請普通食肆牌照（大牌）的工商舖，食物價錢肯定不會是「夜市小食」的水平。而港府對於「小販活動」，更是明言「始終會對附近地方造成一定程度的阻塞和環境衛生問題，政府向來不鼓勵街頭小販活動」（註）。

香港小販的發展原本已江河日下，怎料今年卻在「搞旺夜市」的號召下又被重新討論。但一項經濟活動，並不會因一時的政策效果而重新發展。反觀新加坡，遠比香港更珍視、用心經營「小販文化」（hawker culture），最終於2020年成功將此列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表名錄，成為該國歷史上首個世界級非遺項目。這個案例值得香港深思，是否應制訂長遠的小販政策，達至經濟和文化目的。

年宵式夜市 符合現行監管框架

平衡當局念玆在玆的「阻塞和環境衛生」監管框架下，實可參考「市場攤位」（fair stalls）營運模式。當局為了讓市民一家老幼一同參與部分傳統節慶活動，食環署遂於指定地點營運市場攤位，例如為期18日的車公誕市場、7日的農曆年宵市場等。以年宵市場為例，疫情前政府通常指定15個年宵市場場地，市場設有濕貨、乾貨和快餐攤位供人競投。署方將負責攤位數目、面積、分佈和電力供應等，而投得攤位的獲許可人（licensees）則須遵守多項條款。這個模式在香港已行之有效。

值得注意的是，經營快餐攤位者必須領有食環署發出的臨時食物製造廠牌照，可以作為未來夜市快餐攤位的營運基礎。若政府能克服官僚思維，實可容許更多烹飪食物的形式，讓經營者能夠設計別出心裁的美食，而不是單純把各大供應商的來貨「翻熱」。而政府除了以拍賣方式讓人競投之外，亦可以「徵求建議書」（request for proposal）批出部分攤位，例如是申請人的社交專頁追蹤者數量、宣傳計劃或食物特色等。

設主題文娛表演 再串聯周邊商戶

正如前述，夜市除了有美食，文娛表演亦是不可或缺。為吸引遊人參觀，當局在批出市場攤位之外，亦應預留資源，參考旅發局的本地特色旅遊活動先導計劃，讓一些機構就夜市的主題，提供營運活動、市場推廣及宣傳計劃書，讓符合評審準則的機構在夜市實踐其計劃，最終達到吸引本地及海外傳媒報道，豐富遊人體驗。這些資源亦可應用於特色的場地佈置、邀請表演團隊，或其他吸引人流的創意方案。

此外，近年本港流行街頭表演或街頭賣藝（busking），當局亦應在上述市場場地設立街頭表演專區，邀請街頭表演藝人進駐，將這些藝人的粉絲轉化為夜市流量。各區遍設的夜市應以成為當代「大笪地」（1950、1960年代上環新填地的別稱，又稱「平民夜總會」）為目標。只有當人流聚集，方能造成輻射效應，讓周邊商戶也能受惠於夜市帶來的效益，最終成為香港經濟增長主力。

註：2017年3月22日〈立法會三題：熟食小販牌照〉，政府新聞公報

作者是香港青年聯會會董

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[劉健宇]