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田方澤

田方澤：夜經濟和生育率 20年前已注定

【明報文章】特區政府正草擬施政報告，不同團體提交建議書。正經的政策倡議是重要的，但有沒有效、是否貼近民情，是有研究基礎提出，抑或「為噏而噏」？近日不少議員提出的建議，多遭網友調侃離地無謂。其實夜經濟也好，生育率也好，根源是特區政府多年的短視政策；而放眼未來，政府應如何踏出當前的一步？

承受政府短視苦果

今日香港的發展困境，固然跟疫情重創及市民生活習慣改變有關，但為何香港的經濟模式如此不堪一擊？回到十多廿年前的討論，不少人批評香港曾經作為旅遊城市，卻沒有好好發展本地特色、過度依賴內地旅客。皇后碼頭早於10多年前在反對聲中被拆；去年市民痛悼珍寶海鮮舫沉船；影迷爭取多年保留李小龍於金巴倫道的故居，於2019年清拆；去迪士尼不如去上海，看故宮文物不如到北京。香港還有什麼地方旅遊？

香港長年被批評經濟發展側重金融和房地產行業，沒有發展其他重要支柱產業。去年，環保工廠「喵坊」在政府「再工業化」的口號中，不獲續租廠房用地而計劃轉移至新加坡（近日公布將於粉嶺坪輋重置廠房）。曾提及的文化創意產業，區區仍難忘王維基斥巨資投資電視製作，一開風氣，卻不獲發免費電視牌照。近日有工廈食堂因違反地契被發警告信，引人失笑——多年來工廈內經營餐廳和商舖都不是秘密，政府從不正視；如今說要振興消費，卻打擊餐廳生意，是否自相矛盾？

有一些評論說得直白：香港多年來的經濟發展，不外乎建樓、建商場，而商場又是一式一樣的大財團進駐，小店陸續倒閉，或只能在社區一隅苦苦經營。如今說「夜經濟」，仍是光顧同一批大財團。餐廳成本盡在租金，餐費高昂但質素每况愈下，倒不如在家聚會，甚至北上深圳，有更多便宜多元的飲食選擇。而這種「大灣區生活圈」，反過來又是政府所提倡的。

更簡單一點，近兩年政府積極打擊違例泊車，不是壞事。然而在一個網上群組，有網友說出我的心聲：「夜經濟，出去食個糖水，送一張320蚊『牛肉乾』，你去埋我嗰份！」

放眼20年後 如何踏出眼前一步

近日一些團體和議員提倡一些鼓勵生育政策，應對香港人口下降。區區身邊的高學歷朋友討論生育時，住屋、託兒服務等，常是次要。重點其實是，對香港的未來有沒有信心？同樣地，是否留港消費，抑或留錢外遊，也跟對是否想逃避香港的壓抑氣氛有關。

香港經歷政治風波，「由亂入治，由治及興」，形勢一片大好，為何市民沒有信心？立法會議員張欣宇曾說，要慎防「低級紅，高級黑」，官員不能濫用、誤用《港區國安法》；廖長江議員指立法會議員予人感覺「不務正業」；民政專員上京深造一年，竟獲高規格送行，公眾對官員失去信心；甚至啟德郵輪碼頭風波，連一個碼頭運作，都要副司長召開跨部門統籌會議，施政效能成疑。

當下的問題癥結是，政府是否有智慧應對香港發展的結構性問題？是否有長遠眼光去改革施政？能否有效率地推動政策？特區政府可否不搞只邀請友好的「地區諮詢會」，而是虛心接納民意，而市民又可以放心提出意見？如今已無反對派，當權者應致力促進香港的自由、法治和繁榮，也是市民的合理期望。

經濟政策不佳，消費選擇少、品質差，市民就寧願儲錢離港消費；施政表現不佳，市民對社會未來無信心，就不放心生育。夜經濟也好，鼓勵生育也好，只是表象。真正的問題是：放眼10年、20年後，香港應如何發展，當下應踏出怎樣的一步？

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]

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