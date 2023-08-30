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2023年8月30日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：送別官員的政治 ／文：陳景祥
聞風筆動：唐家成領軍「股票專責組」 任總掌港交所呼聲仍在 ／文：李先知
劉銳紹：木槌打釘釘打木 開墓自己作墳場？──從小店塗鴉消失及連串寒蟬效應談起
韓成科：夜市經濟原意保就業 不應寄希望振興經濟
田方澤：夜經濟和生育率 20年前已注定
劉健宇：「月月辦年宵」 搞旺香港夜市
李宇陽：香港未來路在何方？
筆陣：送別官員的政治 ／文：陳景祥
【明報文章】黃大仙民政專員（DO）黃智華將離任赴北京進修，地區團體設宴歡送，筵開40多席，約500人參加，引來一場風波。
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筆陣：送別官員的政治 ／文：陳景祥
聞風筆動：唐家成領軍「股票專責組」 任總掌港交所呼聲仍在 ／文：李先知
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