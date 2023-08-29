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歐陽五

歐陽五：雷蒙多訪華 誠意有幾分？

【明報文章】美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也來了。從國務卿布林肯到財長耶倫、氣候問題特使克里，再到雷蒙多，這已經是6月中旬以來，第四名公開訪華的美國高級官員。

在雷蒙多抵京之前，美國商務部宣布將27家中國實體移出其出口管制「未經驗證清單」。有分析稱這是美國釋放善意，筆者卻不以為然。

人們常說，從上世紀初總統羅斯福（Theodore Roosevelt）開始，美國對外政策就奉行「胡蘿蔔加大棒」，即中國人所謂的「恩威並施」、「打一巴掌，給個甜棗」。但時至今日，「大棒」仍在，「胡蘿蔔」卻變成「乖、聽話，我就不打你，或者輕點打你」。

美其名「釋善意」 藉此漫天要價

就好比綁匪先挾持一批無辜人質，再放掉其中一兩個，美其名曰「釋放善意」，好以此與警方談判專家漫天要價。從華為孟晚舟「獲釋」，到這次將部分中國實體移出「未經驗證清單」，皆是如此。美國將這一套手段耍得明目張膽，還指望他人都患上斯德哥爾摩綜合症。

據說，雷蒙多此前一直猶豫是否出行，因為她不知道能否為美國企業帶來積極成果。這其實也從側面說明，美國官員並非不明白癥結所在。當美國政府無視市場經濟法則，以「國家安全」、「美國利益」為由，軟硬兼施迫使美國公司將供應鏈、生產鏈移出中國，且從貿易、科技、人才、資金等各方面不斷對美國公司涉華業務設限，這些做法怎麼可能為美國企業帶來積極成果？

當然，美國也擅長「倒打一耙」，無視其自身損人不利己的一系列操作，反而諉過他人。就如上周在南非召開的金磚峰會，金磚組織再次擴員令美國大為緊張，甚至有媒體擔憂，華盛頓最重要的中東盟友都在向中國靠攏。回想金磚成立之初，美歐等多冷眼旁觀，甚至冷嘲熱諷地唱衰；時至今日卻又將其視為與G7（七國集團）相抗衡，並極力渲染中俄與西方對抗的色彩。

其實，金磚國家代表的是新興市場經濟體和發展中國家，也是長期被忽視的「全球南方」。這些國家所不滿的，不僅是俄烏衝突帶來的地緣政治緊張，更有對美國主導的全球治理體系長期積累的失望。尤其二戰後逐漸擺脫殖民地或半殖民地身分的發展中國家，渴望經濟發展、民眾生活改善、社會進步，卻始終得不到足夠重視。新興市場經濟體和發展中國家希望改革當前的全球治理體系，使其更開放、多元，限制更少，受美國政治和美元霸權的影響更小。他們不想受意識形態限制，也不想「選邊站」，希望能在全球治理過程中有更大發言權、決策權。

拜登政府屢向台售武 美方誠意存疑

當然，美國也不是沒有支持其中一部分國家的重建和發展。譬如其在亞洲的重要盟友韓國、日本，得益於二戰後的全球化浪潮及承接美國產業鏈轉移，如今皆已躋身發達國家之列。但別忘了，日本的北邊就是俄羅斯，韓國的旁邊就是朝鮮，其戰略意味不言而喻。更何况，當年日本經濟體量躍升全球第二時，美國做了些什麼？美日半導體大戰、《廣場協定》，以致日本「失去10年」。還有美國聲稱一定會「保衛」的台灣，卻有共和黨總統選舉參選人不小心說出「大實話」：只保台到2028年美國實現半導體獨立自主。

就在美國商務部宣布將部分中國實體移出其「未經驗證清單」後不久，美國國防安全合作局宣布，美國國務院已批准最新一輪對台軍售，這已是總統拜登上任後對台的第11次軍售。須知，雷蒙多此次訪華代表的不僅僅是美國商務部，也代表美國政府的整體態度。如果這就是美方的「胡蘿蔔加大棒」，那麼即使這次雷蒙多在華互動有多麼熱絡，也難免要對其「誠意」打個問號。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

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