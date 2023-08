尹瑞麟：通縮背景下 反思傳統經濟學及其現實意義

【明報文章】第二次世界大戰時期英國名相邱吉爾說過:永遠不要浪費一場危機(never let a good crisis go to waste)。他續稱:「一場危機,讓我們真實地感受到一個時代的結束,及另一個時代的開始。每當發生大事,隨眾起鬨的多,靜心思考的少。每逢遇到危機,盯着風險的多,看到機會的少。」確實每字都發人深省。