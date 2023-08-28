蔡秀青：香港——仲有咩要我哋「執手尾」？

當社會上無力感龐大，「躺平」會是一些人的選擇。而其普遍性，或源於對未來未準備好，現實中及情感上或缺乏工具去體現現實和與之和解。那是對未來難以看見想像空間、對未來缺乏信心，那是對未來的不確定性的焦慮。這個社會，能讓下一代看見發揮的空間嗎？這還是我心中的香港嗎？

但是，失敗或成功都不影響香港的自我價值。香港的價值一直是遠遠超於一件社會事件所定性的。香港的價值是不屈不撓；香港的價值在於急速轉變中站穩陣腳；香港的價值在於自強不息；香港的價值在於無人能取代的精神。

失敗或成功都不影響香港的可愛之處。港人的可愛，在於呷着杯凍檸茶「吹水」；在於耐熱耐勞又要講句粗口；在於「寸寸貢」的求生方式；在於不易讓步；在於又現實又理想；在於說要放棄卻不甘放棄；在於好戰好鬥；在於笑談風雲；在於口講「嘥氣」又默默着緊；在於對着電腦「扮工」時關注新聞；在於無期望下又默默耕耘；在於縱使離開仍在乎。

不少讀者跟筆者表示，閱讀前文後感到傷感——其實我是有奇怪的想法的：那不正正代表你們還關心香港嗎？那不就是希望的源頭嗎？那不代表你們的香港仍未死嗎？只是我們都有點迷失，不知道可做什麼。容讓我再分享一些觀察。

美學的危機

真懊惱——那種懊惱是在於怎麼有時候，政府的項目及設計降低了普遍市民的審美標準和品味，這完完全全不能反映公眾對「美」的標準，更降低了香港整體品味。例如「Happy Hong Kong」和「Hello Hong Kong」的設計、端午節的「燈飾裝置」設計，真的令人苦笑了。不論由誰設計，最終項目能夠推出，在大眾眼中都是經過不同部門審批，所以這些都是符合「香港政府」的準則嗎？筆者難以說這些公眾形象工程不符合公眾品味，但起碼我對代表香港的品味要求還要再高一點吧。

一座不美的城市，怎叫人愛。

社會疏離化的危機

疫情過去，不少市民習慣留在家中，現時仍未見有很大意欲於本地消費及社交。然而從統計處數據來看，私人消費開支正逐漸回升至疫情及社會運動前，2017年為1.78萬億元（按年升8.1%），2018年1.93萬億元（按年升8.5%），2019年達1.97萬億元（按年升1.9%），2020年跌至1.77萬億元（按年挫10.1%），2021年回升到1.86萬億元（按年升5%），去年則有1.88萬億元（按年升1%）。

除了不少評論已提及的晚市聚餐和街道人流減少，市民間難以就真實想法交流、社會的疏離，亦在政府與民間團體間出現。縱使筆者在過去大半年連繫了超過40間團體、組織、政策倡議關注組，卻有感立法會、政府與民間組織及倡議團體之間，欠缺各層面的交流合作。以往，立法會及政府較多與非政府組織、倡議團體和關注組織溝通，商討協作跟進。縱使立場不一，以往亦會透過不同場合交流意見，預先「摸底」。但近年似乎當局及議員未見其需要，欲避免「麻煩」，而令政策制訂者與民間團體存有空隙。

要修補近年政府與民間的斷裂關係，仍需投入更多資源和人去做連繫工作，以了解在地的意見和視角。而且當局及議員們需要更主動理解團體、企業、市民面對的情况，更看重連繫工作，以改善疏離的關係。

一座沒有理解的城市，怎叫人愛。

文化特色的危機

筆者認為，很難用一個段落來簡述香港優厚、多元及不能取代的文化本質——從街頭小食文化、茶餐廳文化、日常溝通、街道，到對於本地的認知理解、對價值觀的追求，土生土長的港人便自然會明白那種多元的同質性。

正如陳傑《香港知埞》一書所言，「這是我所觀看的香港，跟你看到的不會完全一樣，城市因而生動」。我認為，那種文化特色就是在於那種生動。

旁觀香港的悲劇？

明顯地，把悲劇看作喜劇，不能改善情况（雖有助我們消化現况）。筆者前文列出種種危機：粵語的危機、國際性的危機、美學的危機、社會疏離的危機、本土文化的危機，當然還有政治上的現况，乃旨在讓我們正視香港、正視我們的一部分。相信已大概概括就個人觀察而言所關注的範疇，亦歡迎讀者回應表達還有什麼危機須正視。部分內地媒體、本地輿論、外國文章嘗試將香港比下去，試圖削弱香港競爭力和影響力；甚或部分建制派議員倡「深圳超港」，令人懷疑他們是香港的議員還是深圳的議員，是什麼誘因令他們不從香港利益出發？筆者希望特區政府有更大決心，專注從港人角度出發，不能袖手旁觀。

我認為，我們現時並未有足夠警覺準備和行動去回應目前的危機。當然，這些觀察對那些已放棄香港及聲稱「看透世事」而不作為的人來說，是沒甚作用。但我每一天仍遇到很多在乎香港及香港獨有的大自然環境的人，而這已令我們有愛這座城市的原因。

是香港真的已死，還是我們把失望憤恨削成利劍把香港殺死？

是香港真的已死，還是權力貪婪蒙蔽心中的香港應該要死？

是香港真的已死，還是冷感、無力感、放棄自己的一部分而不想看到香港未死？

作者是倫敦大學學院公共政策理碩士

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[蔡秀青]