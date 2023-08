羅頴嘉：鼓勵生育政策 應着重提升家庭幸福感

然而,當不少本地團體、議員、專家指出低生育率對社會帶來的長遠問題,甚至全球各地政府都相當重視這社會現象,港府的生育政策多年來卻採取「鼓勵但不干預」方針,將香港低生育率問題推說是個人選擇,只以輸入勞工等方法解決短期問題,而未為本港長遠的人口發展負起制定通盤政策的責任。本文旨在提出以家庭為本的角度去考慮本土生育政策,着眼香港長遠持續發展。

生育措施不應僅着重經濟誘因

生育決定與家庭生活狀况息息相關。要提升香港已婚者的生育意欲,措施除了零碎的育兒經濟援助,外國研究指出家庭幸福感(family well-being)對生育決定亦有一定影響(註1)。不同文化對家庭幸福感的界定都不同。一項本地研究指出,香港家庭幸福感包含六大範疇:家庭團結、家庭資源、家庭健康、社會資源、社會連繫和生活平衡(見表);調查顯示普遍香港家庭的幸福感一般,以10分為滿分,只有6分(註2)。而當家庭有着不同形態和社經特性,他們在6個範疇的幸福感都會不同(註3)。

在2022年香港家庭幸福感調查數據中,育有已婚子女的夫婦比無子女的夫婦,有顯著更良好的家庭健康(註4),顯示育有孩子或對家庭長遠的身心健康可帶來正面影響。政府在制訂生育措施上,理應從多方面着手及具針對性,而非單單着重經濟誘因。

助年輕夫婦跨過育兒難關

充足產假及侍產假不但能給予空間,讓父母全情投入照顧初生兒,更重要是讓夫妻兩人能共同分擔育兒責任,一起尋覓適合其孩子的照顧方式。研究指出,父親高度及積極參與育兒工作,有助降低母親及幼兒出現焦慮等心理健康問題的情况,是保護家庭成員精神健康的重要因素(註5)。政府宜進一步增加侍產假日數,以鼓勵父親參與育兒過程,及制訂政策讓父母在幼兒成長階段的工作得到保障,減低其工作與家庭衝突所帶來的育兒及經濟壓力,保障家庭生活質素。

此外,投放資源支援父母過渡不同的家庭發展階段、鞏固擴展家庭成員及鄰里對小家庭在照顧幼兒上的幫助,這些都有助年輕夫婦共同跨過育兒路上的難關,並有助提升他們對育兒的信心,鼓勵小家庭多生孩子。

社會環境帶來的生育及育兒壓力

政府近年鼓勵本港企業及機構實施家庭友善措施,例如彈性工作時間、家長假,惟調查發現這些措施在港並未普及(註6),顯示社會對有照顧家庭需要的人缺乏體諒和幫助。加上港人普遍工時長及壓力大,影響有意生育的年輕夫婦成孕機會。政府必須正視本港年輕夫婦面對的工作與家庭衝突問題,減低工作環境帶來的育兒壓力,保障年輕夫婦生理和心理健康,將有助提升他們的生育機會。

另外,值得關注的是近年社會湧現一些對家長育兒的看法及公開評論,加上「贏在起跑線」的社會氛圍,或會令有意生育的人感到無力為孩子提供愉快的成長環境,因而卻步選擇不生育。

政府在家庭友善措施上不應只集中於僱傭層面,還應將家庭友善文化推廣至社會層面,從批評家長到共同培育孩子健康成長的社會文化。除了改善社會上的家庭友善措施和文化,政府亦應透過不同媒介讓社會多認識培育孩子的喜與樂,讓大眾不止着眼於「育兒難」,更重要是讓更多年輕夫婦享受到「育兒樂」。

作者是香港教育大學特殊教育與輔導學系助理教授

[羅頴嘉]