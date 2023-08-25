潘佳雁、黃富強：網上心理治療 助紓精神服務人手問題

本港精神健康服務人手雖已增加，惟仍趕不上急速增長的需要。其實人手追不上需求，並非本港精神健康服務系統的獨有問題，外國就積極發展網上心理治療模式，作為緩解服務需求急增的輔助方案。

輪候時間太長、醫患比例偏高等問題，當局已積極從政策層面着手解決。筆者團隊嘗試從另一個本港較少探討的角度，以精神健康服務的治療模式，思考應對問題的更多可能性。

降求診門檻 鼓勵及早治療

及早求診和治療，是應對情緒病的重要一環。為什麼病友發病初期，雖然感到症狀帶來的困擾和痛苦，仍拒絕尋求治療呢？原因之一是病友即使願意求診，都要面對種種難題。

若求診私營精神專科或臨牀心理學家，每節治療費用動輒上千元，一般市民難以負擔。病友可能求診三數次後，會因後續治療費用高昂而終止治療。

而假如病友求診公營醫療系統，就要有非一般的耐性排隊輪候。過去一年預約公營精神科門診的新症中，除了緊急個案可於一周內診治，半緊急新症則要等近一個月，佔多數的穩定新症更要等5個月甚至超過一年。可以想像，穩定或初發的病友由求診等到就診，很可能已出現延誤治療及病情惡化情况；倘病友在等待過程中卻步，漫長的輪候時間更如一盤冷水，熄滅了患者本來想求醫的小小動力。

因此，方便、便宜的治療服務，降低求診門檻，才能幫助有需要的人更快更易接受治療。其實針對有輕至中度情緒病症狀的穩定患者，非藥物的心理治療也是不錯的選擇。而近年臨牀心理治療的介入方式，已透過創新科技，發展出應對不同情緒病的網上治療服務。

網上心理治療提供的靈活性、便利度、私隱度及減少交通時間等好處，切合很多病友的需要，讓他們安坐家中，都能及時接受心理治療，處理情緒問題。若服務機構評估篩查後發現合適病友，可轉介網上心理治療服務作為選擇之一，便毋須因輪候而窒礙患者的求診進程，真正做到及早發現、及早治療的精神健康服務理念。

網上指導治療 優於自助模式

顧名思義，網上心理治療（internet-based interventions）是通過網絡技術提供心理治療服務，分為自助和混合（自助加指導形式）兩種模式。自助式網上治療是針對不同情緒病製作網上套材，以影片、聲音、文字、圖片、練習等不同形式，配以個案示範，讓參加者自主學習各種技巧，應對情緒問題。

混合模式的網上治療除了自主學習之外，還會提供治療師指導支援，透過實時視像、面談、電郵等形式，提供多元化的指導和支援，引導參加者將自主學習中學到的技巧，更好地處理情緒問題。病友好像學習駕駛一樣，專業人員的解說和示範固然重要，但仍要當事人自行實踐及練習，才能改變固有思想及行為模式，達至改善情緒的效果。

有人不禁會問：將傳統治療形式網絡化，會否影響治療效果？網上心理治療服務在北美、英國、瑞典及澳洲等地已發展二三十年，愈來愈多研究顯示，網上心理治療——特別是混合模式的網上心理治療——效果跟傳統面對面的心理治療相若（註1）。而且，英國牛津大學的最新研究顯示，網上心理治療可節約至少一半治療師的時間，而達到與面對面心理治療的相同效果（註2）。

現時經實證有效的網上心理治療，已涵蓋各種不同情緒病和精神病，包括抑鬱症、焦慮症、驚恐症、創傷後壓力症、強迫症、躁鬱症等。治療手法以網上認知行為治療最為主流，其治療成效被廣泛驗證。可是基於文化及語言差別，這些外國治療套材並不完全適合本港病友，需進行本土化的改編和實證研究。

減時間人手 治療效果不減

在香港，網上治療模式的發展相對滯後。3年新冠疫情，令本港精神健康服務業界意識到網上治療的重要性和即時性，紛紛發展各種不同形式的網上心理治療模式。

筆者團隊過去4年研發了針對港人的抑鬱症、社交焦慮症和大學生心理壓力的網上認知行為治療計劃，服務了超過900人；服務內容包括網上認知行為技巧自學訓練、與治療師面談（視像／現場／電話）、虛擬實境暴露治療等。所以，利用科技輔助，將部分輔導內容網絡化，可大大節約治療師的時間和提升工作效率，做到用最少的資源服務最多有需要人士，而治療效果不減。

由此可知，在與傳統治療模式效果相近的基礎上，網上治療不但解決部分患者的心理障礙，減輕他們對求診開支和時間的顧慮；對精神健康服務系統來說，亦可紓緩現時服務人手的不足，讓專業人員利用科技幫手，服務更多個案，從而改善輪候太久等問題。

當然，網上模式亦有其限制。對於不熟悉使用網絡或手機應用程式的人，可能會遇到較多技術問題；上網配件不足及地點不適合，也可能影響治療進程。不過，整體上本港網絡使用普及度已逾九成半，加上精神健康問題日趨普及和年輕化，網上治療模式無疑是一個可行並有效的輔助治療選擇。

輔助治療方案 達至醫患共贏

當然，如何將大學研發的網上治療平台推廣至本港精神健康服務系統，讓更多有需要者得益？如何培訓本港精神健康服務提供者，更多使用網上治療平台提供服務？以什麼形式和比例混合自助及指導治療，以達至最佳效果？更重要是，怎樣在服務流程中引入網上模式，讓患者更易更快得到治療？這些問題亟待進一步研究和討論。

不過肯定的是，結合線上線下的心理治療服務，不但可為醫患提供雙贏方案，亦為精神健康服務系統目前面對的難題，帶來解決問題的一線曙光。

註1︰Carlbring, P. et al. (2018). Internet-based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: an updated systematic review and meta-analysis. Cognitive Behaviour Therapy, 47(1), 1-18.

註2：Clark, D.et al. (2022). More than doubling the clinical benefit of each hour of therapist time: a randomised controlled trial of internet cognitive therapy for social anxiety disorder. Psychological Medicine, 15, 1-11.

作者潘佳雁是浸大社會科學院社會工作系副教授，黃富強是浸大社會科學院社會工作系講座教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[潘佳雁、黃富強]