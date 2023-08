陳帆川：極權資金 如何成為媒體救命草

估值一度高達57億美元、獲得迪士尼注資的Vice,今年申請破產保護後獲財團收購,預料估值暴跌。英國《衛報》報道(註),Vice將重心放在沙特阿拉伯後,審查冒犯當地政府的新聞,包括LGBTQ+(性小眾)權益、獨裁政權和中東的內容;一條報道沙特王儲穆罕默德的調查新聞影片,也在發布後下架。管理層給出的理由是,要保護在沙特當地工作的員工安全。

Vice一直跟沙特關係密切,其共同創辦人Shane Smith早在2018年,跟上台不久的穆罕默德在遊艇上會面。其時穆罕默德致力促進國家經濟多元化,推出多項開放新政,改善國家形象,包括讓女性駕車、重開關閉了35年的戲院等。

沙特這一波「改革開放」,帶來龐大的公關需求,包括Vice在內的多家媒體,前仆後繼地跟財力豐厚的沙特合作,說好沙特故事。直至積極批評沙特當局的《華盛頓郵報》記者卡舒吉(Jamal Khashoggi),在沙特駐伊斯坦布爾領事館被肢解,美國中情局認定穆罕默德是幕後黑手,震驚國際,西方媒體才「如夢初醒」,紛紛跟沙特當局割席。

《衛報》在當年揭發,英國儼然沙特的公關要塞,多家媒體和公關公司都收受當局資金,多名國會議員亦享受沙特免費豪華團。英政府後來明確指摘Evening Standard和《獨立報》,通過一系列複雜和秘密交易,隱藏將其股份售予沙特政府所控制的銀行的事實。

享受新聞自由 首要學掙錢

套用《衛報》媒體版編輯Jim Waterson的說法:「沙特答允它們(媒體)一個讓西方報道的新焦點,沙特將共享西方價值觀,或者他們所認為的西方自由主義,豈料你突然殺記者,兇手並由國家撐腰。」

不過風頭一過,Vice再被揭發暗地裏為沙特政府搞了一場成本約2000萬美元的音樂節,後來再跟當局簽署天價合約,於當地招聘大量員工。Waterson說:「如果你苦苦經營一家媒體,沒廣告收入,沙特卻願意提供數千萬美元合約,很多人都只能說:『抱歉我必須拿錢。』」

受人錢財,替人消災。收錢後能夠「白白」享受新聞自由,不過是童話故事。媒體要享受新聞自由,首要不是學寫稿,而是要學掙錢。

作者是新聞工作者、文化評論人

