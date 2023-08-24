陳智傑：媒體創新與社會變遷

社交媒體及科技巨擘大行其道，並不是新事物，不過其對新聞傳媒行業的影響於近10年漸漸浮現，而且勢難逆轉。

數碼革命 衝擊媒體市場

首當其衝的是，傳媒行業的廣告收入大量流向不同數碼平台和社交媒體。大家之所以能免費享用傳媒資訊，在於廣告收入對傳媒行業的支持。雖然傳媒內容是免費的，但大家享用內容時的「點擊率」，便成為傳媒計算其業績的「用戶流量」，用以爭取廣告客戶的青睞。

不過，如今廣告客戶更願意把廣告費直接投往不同社交媒體平台。社交媒體平台往往較個別傳媒機構更能影響信息的觸及率、傳播規模及方式。即使傳媒內容再精彩，但若在網絡搜尋器登不上「熱搜」、未能在社交平台圈子中成為人人轉載的「熱話」（viral topics），又或沒有適應社交平台上影響資訊傳播力度和範圍的演算法（algorithm），傳播效果便大打折扣。

社交媒體及科技巨擘取代新聞傳媒以往作為社會資訊守門人（informational gatekeepers）的角色，廣告及市場推廣預算自然便跟着走。在廣告收入捉襟見肘下，免費媒體內容還能維持多久？

然而，如今人們已習慣了免費的傳媒內容。讓公眾付費取得傳媒內容的方法層出不窮，但效果各異。

有的傳媒或網上平台，以社會理念或專業主義為旗幟爭取「課金」，惟這類「課金」大部分實為「捐款」，後續難料；而且當類似平台愈開愈多時，還會有「僧多粥少」的難題。

部分平台則以專門內容為招徠，持續、具深度地提供某一範疇的新聞或消息。以「專」為「異」作為傳媒市場中的獨特平台，亦可謂是以有限人手及資源，在海量社會資訊中別樹一格的方法。當然，專門資訊及分析的市場受眾有多大、能否讓平台持續經營下去，則可能要「試過」才知曉。

政經格局 左右傳媒發展

除了媒體市場備受社交媒體及科技巨擘的衝擊，香港政局亦是左右傳媒發展大局的重要一環。香港傳媒經營入不敷支、回本困難，亦不是近年才有的事。傳媒股的股價在香港股票市場的表現，自回歸以來便無甚起色。

不過，「大老闆」們投資香港傳媒，長久以來都未必只是為了投資回報。從1980年代的過渡期起，香港傳媒便有其政治價值，其主要股東是北京當局的統戰對象。歷任香港傳媒的主要股東，其中不少都曾任政協等重要公職。本港傳媒對北京當局的統戰價值，讓歷年來不少香港傳媒的主要股東，都願意承受若干程度的投資風險甚至損失。

上述的政治經濟格局，固然令部分本港傳媒得以在數碼化及社交平台大行其道之下，藉着其統戰價值而得到大股東繼續支持。然而，如果傳媒的大股東重視其統戰價值，而非本身的傳媒業務，那他們亦未必有很大動機去推動旗下傳媒投入數碼改革浪潮：

其一，投入大量資源推行傳媒數碼改革，投資回報難料。即便是一些作為數碼改革先驅者的國際知名傳媒，其業績都未必符合大股東對投資回報的預期。

其二，如果傳媒業務對大股東的功能在於政治統戰價值，那大股東的理性選擇，可以是要求傳媒管理層盡量做到收支平衡、維持現有業務及社會影響力便可，而未必有動機推行收益難料的數碼改革。

不過，假如香港傳媒對北京當局以至內地政壇的統戰價值日趨下降，那又將如何影響傳媒大股東們的想法？撤資離場固然是選項之一，惟未必所有大股東都願「損手止蝕」。倘北京當局有一天覺得香港真的「由治及興」，又或大局已定，不用再花費大量政治及經濟資源統戰香港傳媒，到時傳媒大股東們會否主動與管理層一起設法改革？

當然，事情也可能往另一面發展：香港要為國家說好「中國故事」及「香港故事」，香港傳媒要在國家面臨國際「新冷戰」下更有擔當，然而其傳統傳媒業務已難以得到青年世代及海外觀眾青睞。

假如內地傳媒及社交平台持續進步，更好地連結海外華人社群，超越本港傳媒的統戰價值，那無疑不利香港傳媒大股東們的投資利益。上述政經格局，也可能推動香港傳媒的數碼改革。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

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[陳智傑]