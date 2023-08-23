劉銳紹：新鬼煩冤舊鬼哭 亡在群臣無抱負？——夏威夷山火和中國大水災引起的思考

（1）災情和救災的表層比較

──兩地災情如何慘重，各位可從新聞報道知悉，確實令人傷痛。綜合兩地報道和網絡信息，值得指出的是，毛伊島災民指摘官方通報山火的信息遲緩，令人未能及時撤退；當地官員做了解釋，但災民不接受。類似情况也在中國大水災中出現，災民指摘官方信息不準確，連關鍵的泄洪時間都沒說清楚，其後又說洪水是暴雨所致，跟泄洪關係不大。

泄洪時間有否及時通知市民？在2021年鄭州大水時已出現過，事後當然沒有答案，災民的質疑和怨氣又被歲月掩沒過去了。可見，這跟官員的應急意識很有關係。毛伊島災民甚至指摘官員安逸太久，在關鍵時刻還掉以輕心，這是天災以外增添的人禍。罵得對！然則，中國的情况何嘗不是一樣？

──上述情况的分別只在於：毛伊島災民可依法控告當地政府官員（已有災民訴諸法律行動），而中國災民只能等待官方「事後檢討和追究官員責任」。換句話說，毛伊島災民可以用法律迫使官員問責和改善，而中國災民則須等待官方「自我完善」，還不知道「完善」後的實際結果。這就涉及中國至今有否建立真正的問責制度和文化？還是得過且過，間接加深天災後的人禍？

舉例說，「被處罰的官員」有沒有易地（或易位）當官甚至升官？2008年石家莊「毒奶粉案」就是典型事例。時任國家質檢總局局長李長江引咎辭職，但2009年12月復出，任全國「掃黃打非」工作小組專職副組長，引起社會嘩然。某些石家莊官員同樣有類似待遇，地點和崗位換了，但職級不變。自從1988年時任鐵道部長丁關根「引咎辭職」後再升官開始，這類事例屢見不鮮。

──美國雖號稱第一強國，惟防災和救災工作也備受質疑。美國有輿論指出，這是因為美國長期稱雄，危機意識不足，出現突發災害時，無論應急和善後都有問題，例如2005年新奧爾良特大風災；而2019年疫情肆虐，美國是全球染病率和死亡人數最多的國家之一。預防意識不足，以為自己根底好、「頂得住」，導致平日的基建及應急設施也日漸老化和反應不靈。這些全是事實，這次毛伊島也是典型事例之一。

不過中國又怎樣呢？多年前大事宣傳的「海綿城市」，實效如何？中國在各種重大自然災害後，經常突出救災工作如何迅速有效，中國可以動員全國之力，一方有難，八方支援。沒錯，這是中國可以集中優勢力量創造出來的成績，我不排除有其實效；惟這些只是「示範單位」？還是實效防災和根治災害的辦法？不得而知。

（2）輿論反映的深層次比較

──以下事例雖只是小節，但反映出來的意識卻值得商榷。從內地傳媒報道夏威夷山火可見，確是如實報道，災情嚴重，民怨升天；還有「新奧爾良10多年來還未重生」的信息，也在舊聞中重現。沒關係，可引以為戒。但有關報道隱隱透露出來的傾向，卻是「不能放過唱衰美國的機會」，甚至用美國災情和民怨淡化中國不能報道的民憤，暗示「水災和山火都是不可抗力的天災，美國尚且如此，所以可以怨天，不可尤人」。果真如此，豈不是轉移視線？

──另一事例是，在夏威夷山火肆虐之際，美國、韓國和日本首腦在大衛營（美國總統度假之地）舉行會議，矛頭實際針對中國。內地有傳媒暗示，美國災民水深火熱，領導人風花雪月。沒錯，這是事實，從輿論戰的角度可以引伸。不過中國網民也很敏感，輕輕一問：「中國領導人是否在北戴河（度假勝地）？」事實無人得知。上述有暗示性的引伸（除非是「高級黑」），似乎起不了醜化美國的作用，反而令人思考，傳媒應如何公正、客觀處理新聞？

（3）管治文化和處理手法比較

──內地公開信息指，涿州災民上訪被黑衣人驅打，內地記者要用私人身分在社交平台報道災情，如今還有續聞。最高人民法院發表調查報告，指尋釁滋事罪已被「泛用」。2011年，有紀錄的尋釁滋事案件892宗，到2019年增至43,776宗（據山東平邑縣法院調查報告）；在刑法規定的400多個罪名中，尋釁滋事罪案件佔比突破5%。

高院說此罪已被「泛用」，實指氾濫，只是不明言而已。可見，（除有實質證據的案件外）官員找不到入罪理由，就隨意使用尋釁滋事之名。實際效果就是打壓合法的民情表達及代為伸訴呼冤的行動，製造民怨；胡亂公布還會造成「身心和人格謀殺」。

──這種「泛用」說明，表達民情和伸訴在中國或已被視為「不穩定因素」，西方國家則視為「社會的穩定器」，讓民情暢順表達和依法行使民權，反而減少社會爆炸的危機，更不會因天災而埋怨官員濫權、耽於逸樂、不思進取，造成「新鬼煩冤舊鬼哭」。

──堵塞民意和由此而引起的惡性循環，既涉及執政者、領導層的政策和現存制度，還涉及各級官員執行意志和執行力。我一向不會認為「月亮是外國的圓」，更不認同外國傷害中國利益，因最終是中國人受損。所以，如何擺脫「亡在群臣無抱負」的魔咒，倒是要認真思考的問題。也許官方可以解釋：「各國有不同國情。」但必須緊記，人類應有相同的人性和人情。

收筆之時，突然記起另一則新聞：香港立法會今年至今通過24項政府法案，其中三分之二表決時，在席議員不過半。據聞中聯辦官員事後查詢，有議員隨即提出改善建議。有網民問：京官問責，好事，聊勝於無；但議員為什麼在京官查詢後才有改善建議？他們是向京官還是向市民負責？此刻官方強調「由治及興」，希望不會「亡在群臣無抱負」就好了。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]