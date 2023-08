楊雨晨：立會表決過半數未出席 存法律隱憂

會議效力 影響表決效力

議會形成決議、制定法律的方式是開會及表決。故而,任何法案生效的前提在於,合法有效的會議、合法有效的表決。何謂合法有效的會議?首先在出席人數上,就應當滿足憲法及法律的最低要求。設置最低出席人數是各地議會的通行做法,目的在於平衡效率與正義:它並不要求全體議員出席,從而提高民主機關的議決能力;但也劃定出席人數的底線,這就保證了民主決議的代表性和公正性。

在香港,《基本法》第75條訂明,「立法會舉行會議的法定人數為不少於全體議員的二分之一」。據此,若立會在表決相關議案時,出席人數未及全體議員的半數,則應認定該次會議未能按照基本法規定的方式召開,為無效會議。試問,無效之會議如何產生有效之表決?

對此,日前有一種意見認為,依據立法會議事規則,在非記名表決的情况下,只要無人向主席提出出席人數未達法定要求的問題,那麼相關表決仍為有效。這看法大致基於議事規則的第17(2)條,我們不妨看看原文:「(2)如出席會議的議員不足法定人數,而有人向立法會主席提出此事,立法會主席即須指示傳召議員到場。15分鐘後,如仍不足法定人數,立法會主席即無須付諸表決而宣布休會待續。」

這項規定似乎暗示,只要無人主動提起,即便出席議員不足法定人數,相關會議也可進行,而效力不受影響。又依據現行表決規則,政府議案一般只需在席議員過半數同意即宣告通過。如此,即便傳媒事後發現,於表決時席間僅「小貓三四隻」,也不影響通過法案的有效性。

筆者認為,以上詮釋屬一種誤讀,會導致議事規則牴觸基本法明文規定。我們應秉持「合憲性解釋」精神,將第17(2)條詮釋為,為落實法定最低出席人數而做出的程序安排。這規定不是決定會議的效力,而僅是為了確保會議不至無效。它所包含的機制是,任何人都可監督出席議員人數是否滿足法定要求——是的,並不限於出席議員。這項規定的英文為「If the attention of the President is drawn to the fact......」——只要主席獲悉當前會議不足法定人數,則應當傳召議員乃至休會,以保障會議以合法有效的人數進行。

值得我們進一步思考的是,這一程序機制在今屆立會是否存在某種缺陷?申言之,當無人主動糾察(或在意)法定出席人數時,又該如何確保會議的有效性?這恐怕是新議會面臨的新問題。

當然,實踐中也不排除議會可能出於正當的特殊理由(例如疫情、戰爭等),無法召集最低人數的議員,但基於正當的、符合公眾利益之目的,不得不召開緊急會議。此情况下,應在該等特殊理由消失後,及時召開符合法定人數的議會,追認緊急會議的決議。

提起法律挑戰的可能

謝偉俊議員日前表示,擔憂出席人數過少會使相關表決遭受法律挑戰。就此而言,我們首先要問,法院是否有權裁定相關表決/法案有效與否。按筆者檢索,特區法院並未處理過這類問題——想必這也是過去「拉布」使然。

從法理上分析,普通法素有應用「不干預原則」的傳統,也即法院應盡量避免干預議會內部事務,特別應避免介入法律生效前的立法程序。惟這種司法謙抑並非無底線。在立憲主義思潮的影響下,一旦議會行為有違成文憲法的明確規定,法院就有責任突破「不干預原則」而開展司法覆核。在2014年的梁國雄訴立法會主席案中,終審法院就明確指出,不干預原則必須接受憲法條款約束;倘憲法規定了某項會影響立法效力的程序,那麼法院便有權將之作為依據審查相關立法的效力(判辭第32段)。

據此,對於出席人數違反基本法明確規定的立會會議,其表決通過法案的效力確有遭受違憲審查之虞。法理上話雖如此,但在當下,筆者也好奇誰會就此事訴諸法院,而法院又能否免受政治壓力去判決。

議員應以公眾看得見的方式履職

基本法訂明,立法會職責包括「根據本法規定並依照法定程序制定、修改和廢除法律」。根據一般法理,公權機關擁有的職權,同時也是其職責。因此如果在立法時,沒有正當理由,而出席議員人數經常未達到基本法最低要求,則立法會可能被整體地質疑未能履行好其憲制職責。然而,當我們評估具體議員是否盡責時,分析思路則有所不同。

毫無疑問,議員應當盡忠職守、勤勉履行議事職責。這首先是民主社會一項基本的政治倫理,假以principal-agent理論闡釋,議員作為民眾的代理人,自然應當做到「受人之托,忠人之事」。此外,這也是基本法的暗含要求,儘管其並未明文規定作為個體的議員的職責,但我們仍可從該法第79條喪失議員資格的規定中推導而出。

就本次事件而言,儘管基本法不強求議員出席每場會議,但倘若某議員頻繁缺席,那麼這可能成為他/她沒有盡責履職的理據之一。當然,某些辯解理由也有可能成立的,例如有的議員辯稱曾在二讀或法案委員會階段積極參與審議工作;有的則辯稱議員們可能正忙於立法會其他事務(見明報8月14日報道)。

其實,本文的意圖也不在於鼓吹追責,而是提出一項善意的建議,即議員應當以公眾看得見的方式履職。選舉制度改革以來,行政與立法關係大為改善。對於政府的施政,本屆議會更多秉持支持性、建設性的態度。這固然提升了施政效率,惟也使立會自身的「存在感」有所减弱;加之直選議席減少,難免令公衆和傳媒偶有質疑聲音,認為立法會或議員未能積極參政議政、監督政府。

這些質疑聲音未必有十足的合理性,蓋因在全面落實行政主導制的當下,立會的角色已經整體地發生轉變。過去發生在議事堂內的參政或監察活動,或已逐步轉到議事堂外,以溝通協商形式完成。對於議員們的這部分努力,應予承認及尊重。不過,民主社會的議員公職始終應當對民眾負責,其履職行為應當兼顧公眾的「可見性」,以提升政治生活的透明度。可謂裏子也要做,面子也要做。非如此,公眾之於立會、之於政府的信任度難以提高,體制渠道內的民主議政活力也難以增強。須知,行政與立法的良性互動固然重要,立法機關與民眾的良性互動亦必不可少。

作者是香港大學法律學院博士研究生

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com,傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[楊雨晨]