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歐陽五

歐陽五：分裂的賴清德 自引「信賴」危機

【明報文章】賴清德「過境」美國之行，一言以蔽之，可謂「尋尋覓覓，冷冷清清，悽悽慘慘戚戚」。此前放言「走進白宮」的他，今次連華盛頓周邊都未被允許踏入。潦草收尾之後，「疑賴論」進一步升級為「信賴」危機，各方對其不滿都在加深——美方冷對一個不穩定的賴清德；鐵杆「台獨」分子質疑賴「沒有所謂的獨立路徑」等「鴕鳥」姿態；兩岸期盼和平的民眾，則對其「倚美賣台」的言行深惡痛絕。無論賴返台後如何吹噓掩飾，滿盤皆輸已成定局。

過境行程 苦不堪言

賴清德此行展現的低調「過客」角色，跟其平素高調的「台獨金孫」人設，形成強烈反差。綜觀其行程，用「苦不堪言」形容毫不為過：本月13日「過境」紐約，當天離境；16日「過境」舊金山僅是轉機，不能過夜，連睡覺權利都被剝奪。賴清德不僅見不到美方政治人物，也無法公開演講；所到之處，還有華僑華人示威抗議其「過境」。難怪台當局「駐美代表」蕭美琴曬出與賴清德在球場觀賽的背影照，這不是「忙裏偷閒」，而是無處可去的「真閒」寫照。

可以說，賴清德的人設分裂，是引發「信賴」危機的動因。賴自稱「務實的台獨工作者」，但「台獨」本就是激進主張。一個人既要激進又要務實，就好比競賽時往前衝又往後退，惹得對手、裁判和觀眾都無語凝噎。自從他參選以來，這種分裂搖擺的「變色龍」傾向，表現得更為淋漓盡致。賴清德日前接受美媒採訪，既拋出「事實是台灣已是主權獨立國家」、「兩岸互不隸屬」等激進「台獨」言論，又宣稱「沒有所謂的獨立路徑」，令其粉絲都不知該相信哪個「賴清德」。

賴清德分裂的3個原因

賴清德自以為身段柔軟、左右逢源，便可在政治博弈場上如魚得水、操弄人心，殊不知這會暗藏極大的「翻車」風險。不過，賴清德為何要如此分裂？原因不外乎3個：

其一，美國希望在台傀儡是穩定易控的類型，要能夠默契地配合美國遏華，同時不至於擦槍走火。因此，美方此番冷待賴清德，正是給賴「下馬威」，讓其今後懂得看大佬臉色行事。

其二，台灣民心思和，尤其是在民眾目睹烏克蘭危機、美國眾議院時任議長佩洛西訪台觸發大陸「鎖島」軍演之後，更不願看到激進政客上台，破壞台海和平。所以，資深「台獨」賴清德為了騙選票，不得不炮製「和平保台」的假說辭。

其三，賴清德及背後的民進黨雖不認「九二共識」，但也深知「法理台獨」的後果。蔡英文上台7年多來，尚不敢觸及「法理台獨」的底線，賴清德又有何異？換言之，激進又務實的分裂傾向，不獨屬賴清德，亦可用來概括最擅長「口嗨」的民進黨。除了「認知作戰」，民進黨真的也做不了什麼。

賴返台後，台當局果然又開始因果倒置，表演起「弱者」的「控訴」戲碼，絲毫不提賴「過境」是觸碰美國「一中政策」，連美國都要小心翼翼。相比台當局的表演，大陸今次則展現出成熟、理性、有分寸的應對，一方面對「台獨」勢力施以有力反制，另一方面向台灣民眾發出和平的呼籲。相信隨着此輪「信賴」危機的發酵，會有更多台灣民眾看清民進黨「假和平」的分裂面目。

作者是時事評論員

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[歐陽五]

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