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狄志遠、崔定邦

狄志遠、崔定邦：吸納民意 求同存異

【明報文章】過去兩個星期，全城關心一個本來屬於專業界別並涉及地區發展的題目——啟德郵輪碼頭。本月初，「海洋光譜」號重新途經停靠香港，萬眾矚目；但傳媒留意到旅客落船之後，需要長時間輪候公共交通，客人反應負面，市民議論紛紛。

幸而經過政府介入統籌交通服務後，上星期六「海洋光譜」號再次途經香港及泊岸，交通服務優良，客人非常欣賞。這反映如果當局決心處理一個問題，加上政務司副司長的高層次統籌，香港仍能提供高效及細緻的旅遊體驗。

不如何年何月開始，旅遊業議題就成為繼政治議題、民生事務之後，可能最受市民關注的社會題目。我們估計這是因為市民逐漸明白旅遊業對本港經濟發展何等重要，尤其在疫情和社會動盪之後，本地經濟和樓市前景並不明朗，我們眼前只能依賴本地巿民消費和訪港旅客拉動經濟，因此市民就更關注這個支柱行業的路向。

另一方面，此事件亦折射出在克服疫情和完善選舉制度之後，市民期待政府帶來「善治」。啟德問題跟「善治」有頗大的落差，市民因而反應強烈。政府要珍視市民仍然對當局的承諾有所期許。

雙普選乃市民共識 政府有責任重啟討論

就此，新思維於昨日公布對新一份施政報告的建議。要達至「善治」，政府需虛心聆聽民意，並且重建有效制度去吸納意見、重建歸屬感。如果年輕一代對前景沒有信心、沒有歸屬感，當然沒有人願意生育下一代；即使大搞鼓勵政策，結果也可能是徒然。

香港全面民主化，是香港大部分市民的共同期望，也是《基本法》確立的香港最終政治體制。中央領導人亦多次表示，香港最終要走向雙普選。雙普選不單是香港特區政府的憲制責任，亦是中央政府和香港市民的共識。

我們感受到市民仍然關注香港社會制度發展，亦逐漸明白，激烈的行動並不會帶來更多民主。新思維認為政府有責任啟動雙普選時間表的討論。另外，2025年立法會選舉，直選議席應該增至總議席的一半。

現時本港社會氣氛穩定，市民能夠以客觀態度去討論公共事務，《港區國安法》亦有效防範危害國家安全的活動。我們深信，現在是時候讓香港重新展開民主化討論，邁步向前，將會令國際社會看見香港在基本法框架下，發展經濟之外亦走向民主，鞏固香港作為國家的國際城市及金融中心地位，如此會更有利本港和國家經濟發展。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，崔定邦是新思維副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠、崔定邦]

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